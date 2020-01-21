LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 403 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 21 ianuarie 2020, în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 403 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60
SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1
SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2
SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1
SATROTEC SRL INGINER DE CERCETARE ÎN PRELUCRARI PLASTICE SI TRATAMENTE TERMICE 1
SATROTEC SRL SEF SCHIMB 1
SATROTEC SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
SATEX S.R.L. CAMERISTA HOTEL 2
SATEX S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
SATEX S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1
SATEX S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2
CAMARA SRL MANAGER RESURSE UMANE 1
CAMARA SRL MEDIC VETERINAR 1
CAMARA SRL OSPATAR (CHELNER) 1
CAMARA SRL AJUTOR BUCATAR 1
CAMARA SRL FEMEIE DE SERVICIU 2
CAMARA SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
ALBALACT S.A. INGINER MECANIC 1
ALBALACT S.A. LACATUS MECANIC 1
ALBALACT S.A. MECANIC UTILAJ 1
ALBALACT S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1
ALBALACT S.A. MANAGER RESURSE UMANE 1
ALBALACT S.A. SPECIALIST MARKETING 1
INTEGRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 10
YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1
YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
YANA-IUS SRL LACATUS MECANIC 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 13
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 14
PILOUS AMBALAJE SRL STIVUITORIST 1
PILOUS AMBALAJE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 1
ROMANA STADION SRL BARMAN 2
NEATA DORU PFA MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3
POMPONIO S.R.L. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4
PEMA ELECTROTEHNIC SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2
ELIT SRL OPERATOR LA FABRICAREA MEZELURILOR 1
DANROM CONSTRUCT S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
DANROM CONSTRUCT S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1
DANROM CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2
FELEA MIXT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
OVINEX GLIGOR S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 5
OVIN PREST CARN SRL MACELAR 15
DIRECTIA RADIOCOMUNICATII CLUJ INGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI, TELECOMUNICATII 1
LIVIO-DARIO SRL SOFER AUTOBUZ 1
CORA CONSTRUCT S.R.L. VÂNZATOR 1
DND ROYAL DREAM SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
ELIT SRL SUDOR 1
ELIT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
TOMA LUX CON SRL FEMEIE DE SERVICIU 2
SC CASMIR PODOCLINICA SRL MANICHIURIST 1
SC TRAIN HOTEL SRL AJUTOR BUCATAR 2
SC TRAIN HOTEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
SC TRAIN HOTEL SRL RECEPTIONER DE HOTEL 2
GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
SC REMARCABIL TEXTIL SRL UCENIC – CONFECTIONER TEXTILE 1
GEORGIA CATERING SRL INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE 1
SC REMARCABIL TEXTIL SRL UCENIC – TAMPLAR UNIVERSAL 3
EUROTRANS S.R.L. UCENIC – TAMPLAR UNIVERSAL 2
GEORGIA CATERING SRL UCENIC – BUCATAR 15
GEA EVENT SRL UCENIC – BUCATAR 15
GEORGIA CATERING SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
GEORGIA CATERING SRL MANAGER MARKETING (TARIFE, CONTRACTE, ACHIZITII) 1
GEORGIA CATERING SRL FACTURIST 1
GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1
GEORGIA CATERING SRL AGENT DE VÂNZARI 2
GEORGIA CATERING SRL MANIPULANT MARFURI 1
GEORGIA CATERING SRL SPALATOREASA LENJERIE 1
GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 3
GEA EVENT SRL MANIPULANT MARFURI 1
GEA EVENT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
LUCA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5
LUCA CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5
LUCA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5
GALWAY SPORT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
GLERUPS RO S.R.L. MECANIC ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 1
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS REVIZIE VAGOANE 4
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4
UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 4
GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 3
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
STRATUSCOM BLAJ SRL FORMATOR PRESATOR PLACI BRUTE 2
STRATUSCOM BLAJ SRL AMBALATOR MANUAL 4
I.A.M.U. SA INGINER MECANIC 5
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 1
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 1
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 1
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 1
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 1
I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2
I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1
ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1
RISTEIU PETRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ VÂNZATOR 1
NISTEA FRUCTELE PADURII LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
AUTO CLEAN SHINE SRL DISPECER 1
AUTO CLEAN SHINE SRL SPALATOR VEHICULE 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
NIRVANA INTERNATIONAL SRL COSMETICIAN 1
NIRVANA INTERNATIONAL SRL COAFOR STILIST 1
NIRVANA INTERNATIONAL SRL FRIZER 1
NIRVANA INTERNATIONAL SRL PEDICHIURIST 1
ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1
ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1
SC DALISA GESELSCHAFT SRL VÂNZATOR 1
SC MUNDO PREST SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1
SC PROFESSIONAL-PRINT SRL AMBALATOR MANUAL 3
SC TOTAL CONSTRUCT NICULA SRL ADMINISTRATOR 1
WALKER COMPANY SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
SAN CASA SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3
SAN CASA SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1
SAN CASA SRL ZUGRAV 3
SAN CASA SRL FAIANTAR 3
SAN CASA SRL FIERAR BETONIST 3
SAN CASA SRL FEMEIE DE SERVICIU 3
ATAC SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 2
TECSI CENTRAL SRL OSPATAR (CHELNER) 1
RAPEL SA MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5
RAPEL SA CROITOR 1
RAPEL SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
CISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER 10
CISEROM SA FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 3
SC LOMEDAMY SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5
SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 10