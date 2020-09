LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 379 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Baia de Arieș, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției

județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 7

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 9

BIR. EXPERT CONTABIL GALDAU CRISTINA MIHAELA OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1

AL.TOMI OCTAVIA GABRIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CAMERISTA HOTEL 1

IPEC SA MARCATOR PIESE 25

IPEC SA LABORANT CHIMIST 4

IPEC SA MECANIC UTILAJ 4

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2

IPEC SA INGINER MECANIC 4

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4

PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 1

PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1

PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 2

SC MAGIC NORD SRL BUCATAR 1

SC MAGIC NORD SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1

HERMES MOBLUX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5

PRODPAN SWEET SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1

CRYSTAL GROUP SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1

CRYSTAL GROUP SRL INGINER AUTOMATIST 1

SC TRAIN HOTEL SRL VÂNZATOR 1

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL MEDIC SPECIALIST 1

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL MASEUR 1

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL COSMETICIAN 1

TURUS SERV SRL VÂNZATOR 2

YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1

YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1

YANA-IUS SRL LACATUS MECANIC 1

ALEGRIO HEALTHCARE SRL MEDIC SPECIALIST 1

ALEGRIO HEALTHCARE SRL MASEUR 1

ALEGRIO HEALTHCARE SRL COSMETICIAN 1

SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4

SC ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5

SCTHINKTOP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1

REKORD SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5

REKORD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5

EUREST ROM SRL BUCATAR-SEF 2

EUREST ROM SRL BUCATAR 2

EUREST ROM SRL AJUTOR OSPATAR 1

ASOCIATIA MICUL PRINT ÎNGRIJITOR DE COPII 5

PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 1

PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1

PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1

PRIMEX INVEST SRL PAVATOR 1

PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 1

PRAJA AUTOUTILAJE SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV FEMEIE DE SERVICIU 2

GEORGE & MERI SRL PATISER 1

ALBALACT SA SUDOR 2

ALBALACT SA ELECTROMECANIC 2

ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10

ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 9

TRANSEURO SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 3

TRANSEURO SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 5

APULUM SA AMBALATOR MANUAL 3

APULUM SA LACATUS MECANIC 3

SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1

SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL SLEFUITOR, LUSTRUITOR 1

SC LIVIO-DARIO SRL PAZNIC 1

MICODA CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1

SC POPELINI SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

EUROSTOC ONLINE INTERNATIONAL SRL AGENT SERVICII CLIENT 1

ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1

ANATOLIA MEAT SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1

SC KINETIC VITAL PLUS SRL MASEUR 3

SC KINETIC VITAL PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1

SC KINETIC VITAL PLUS SRL KINETOTERAPEUT 3

ASOCIATIA MICUL PRINT ÎNGRIJITOR DE COPII 6

SC GEMINA TRAVEL SRL ORGANIZATOR ACTIVITATE TURISM (STUDII SUPERIOARE) 1

ELIT SRL GESTIONAR DEPOZIT 1

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1

PENSIUNEA MA TURISM SRL DIRECTOR VÂNZARI 1

NOD PROJECT S.R.L. ARHITECT CLADIRI 1

EMY TRANS PLUS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1

POMPONIO S.R.L. LACATUS MECANIC 2

POMPONIO S.R.L. INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1

BEST INSTAL PROFI SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1

YOUNG FOODS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 5

TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1

SC SMART START ALBA SRL PEDAGOG SCOLAR 1

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

RESTAURANT CAPITOL AIUD SRL VÂNZATOR LA DOMICILIUL CLIENTULUI PE BAZA DE COMANDA 1

RESTAURANT CAPITOL AIUD SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

GEORGIA CATERING SRL CONTABIL 1

GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1

GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 1

GEORGIA CATERING SRL COFETAR 2

GEORGIA CATERING SRL BARMAN 1

GEORGIA CATERING SRL OSPATAR (CHELNER) 2

GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 2

P2 EDILITIA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3

P2 EDILITIA S.R.L. FINISOR TERASAMENTE 2

SC SUPRACONT EXPERT SRL CONTABIL 1

PUNCT DE LUCRU BAIA DE ARIEȘ – 0725 225884

SC DAVID PRODUCTION SRL CARAUS 2

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

BOSCH REXROTH SRL INGINER PRODUCTIE 2

BOSCH REXROTH SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 14

SNGN ROMGAZ SA MEDIAS SUCURSALA MEDIAS SUBINGINER PETROLIST 1

STM ELETTROMECCANICA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

RIVALY C.H. SRL BRUTAR 1

SC VIC MARAMA SRL VÂNZATOR 1

SC CLINICA PREVENT SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1

SOF PRODUCTION STANIJA SRL OPERATOR CALITATE FLUX 1

SOF PRODUCTION STANIJA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1

PFA MATES MARIN EMIL ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA 1

APA-CTTA S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1

CIRJEA COMPANY SRL GATERIST LA TAIAT BUSTENI 1

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1

SUNDEY EXPRESS SRL VÂNZATOR 1

SUNDEY EXPRESS SRL MANIPULANT MARFURI 2

SUNDEY EXPRESS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 3

M.V.M.DEZMEMBRARI UNIVERSAL BISTRA SPALATOR VEHICULE 1

TRANS LUP FOREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1

SOF PRODUCTION STANIJA SRL OPERATOR CALITATE FLUX 1

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 8

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA CURATITOR-SABLATOR 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA DEGRESATOR-IMERSIONER 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA STRUNGAR UNIVERSAL 4

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA FREZOR UNIVERSAL 10

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 3

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA LACATUS MECANIC 6

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA SLEFUITOR, LUSTRUITOR 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA TÂMPLAR UNIVERSAL 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA ȘEF BIROU RESURSE UMANE 1

STEFAN OMNIA COM S.R.L. CALCATOREASA LENJERIE 1

PERLA NEAGRA EVENT SRL BUCATAR 1

PERLA NEAGRA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 1

PERLA NEAGRA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

PERLA NEAGRA EVENT SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1

SC BULBUCAN LIL SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA PRESATOR METALE LA RECE 4

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1

ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1

CRISTEA TATIANA II AJUTOR BUCATAR 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885

ELIS PAVAJE SRL MASINIST LA ALTE MASINI FIXE DE TRANSPORT PE ORIZONTALA SI VERTICALA 1

DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10

BREST S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1

TRIMODA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 10

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. STIVUITORIST 10

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. SEF SCHIMB 3

TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 5

SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. INGINER ELECTRICIAN 1

SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 1

CNAIR-DRP BUCURESTI /SDN TERITORIU ASFALTATOR 2

CNAIR-DRP BUCURESTI /SDN TERITORIU ZIDAR PIETRAR 1

FEREASTRA INDUSTRIE R MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3