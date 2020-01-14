LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 323 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 14 ianuarie 2020, în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 323 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60
SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1
SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2
SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1
SATROTEC SRL INGINER DE CERCETARE ÎN PRELUCRARI PLASTICE SI TRATAMENTE TERMICE 1
SATROTEC SRL SEF SCHIMB 1
SATROTEC SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
SATEX S.R.L. CAMERISTA HOTEL 2
SATEX S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
SATEX S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1
SATEX S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2
ALBALACT S.A. INGINER MECANIC 1
ALBALACT S.A. LACATUS MECANIC 1
ALBALACT S.A. MECANIC UTILAJ 1
ALBALACT S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1
ALBALACT S.A. MANAGER RESURSE UMANE 1
ALBALACT S.A. SPECIALIST MARKETING 1
VONTRANS IMPEX SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
INTEGRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 10
ELIT SRL GESTIONAR DEPOZIT 1
TRES CHOCOLATESSRL LUCRATOR COMERCIAL 1
YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1
YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
YANA-IUS SRL LACATUS MECANIC 1
HORECA EXPRESS INTERNATIONAL ASISTENT MANAGER 1
REDALKO INVEST SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 2
REDALKO INVEST SRL LACATUS MECANIC 1
REDALKO INVEST SRL AGENT DE VÂNZARI 1
REDALKO INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 15
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 15
GEORGIA CATERING SRL MANAGER APROVIZIONARE 1
RIANA CARO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
PASTEL FIRENZE SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1
PILOUS AMBALAJE SRL STIVUITORIST 1
PILOUS AMBALAJE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 1
ELIT SRL GESTIONAR DEPOZIT 1
ROMANA STADION SRL BARMAN 2
DRAGON R.C. S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
NEATA DORU PFA MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3
POMPONIO S.R.L. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4
PEMA ELECTROTEHNIC SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2
GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
SC REMARCABIL TEXTIL SRL UCENIC – CONFECTIONER TEXTILE 7
GEORGIA CATERING SRL INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE 1
SC REMARCABIL TEXTIL SRL UCENIC – TAMPLAR UNIVERSAL 13
EUROTRANS S.R.L. UCENIC – TAMPLAR UNIVERSAL 14
GEORGIA CATERING SRL UCENIC – BUCATAR 15
GEA EVENT SRL UCENIC – BUCATAR 15
GEORGIA CATERING SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
GEORGIA CATERING SRL MANAGER MARKETING (TARIFE, CONTRACTE, ACHIZITII) 1
GEORGIA CATERING SRL FACTURIST 1
GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 2
GEORGIA CATERING SRL AGENT DE VÂNZARI 2
GEORGIA CATERING SRL MANIPULANT MARFURI 1
GEORGIA CATERING SRL SPALATOREASA LENJERIE 1
GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 3
GEA EVENT SRL PATISER 1
GEA EVENT SRL MANIPULANT MARFURI 1
GEA EVENT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
LUCA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5
LUCA CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5
LUCA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5
GALWAY SPORT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
CAMARA SRL MANAGER RESURSE UMANE 1
CAMARA SRL MEDIC VETERINAR 1
CAMARA SRL OSPATAR (CHELNER) 1
CAMARA SRL AJUTOR BUCATAR 1
CAMARA SRL FEMEIE DE SERVICIU 2
CAMARA SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
DENIS TEAM SERVICE SRL ELECTROMECANIC AUTO 1
UNIVER PAVAJ RADIAN PLASA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
TMT COMPLET SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
LUKALEX MASTER CLEAN MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1
ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1
GLIGOR IOAN VASILE PFA GHID DE TURISM MONTAN, DRUMETIE MONTANA 1
PASTEL FIRENZE SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1
DANA PATY PAN SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. CONFECTIONER PRODUSE PIROTEHNICE 1
NIRVANA INTERNATIONAL SRL COSMETICIAN 1
NIRVANA INTERNATIONAL SRL COAFOR STILIST 1
NIRVANA INTERNATIONAL SRL FRIZER 1
NIRVANA INTERNATIONAL SRL PEDICHIURIST 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
ROLOPAN S.R.L. BRUTAR 1
SAN CASA SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3
SAN CASA SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1
SAN CASA SRL ZUGRAV 3
SAN CASA SRL FAIANTAR 3
SAN CASA SRL FIERAR BETONIST 3
SAN CASA SRL FEMEIE DE SERVICIU 3
ATAC SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 2
TECSI CENTRAL SRL OSPATAR (CHELNER) 1