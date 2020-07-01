LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 312 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 1 iulie 2020, în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 312 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
CASA M S.R.L. AJUTOR BUCATAR 2
MAMBA S.R.L. BUCATAR 2
MAMBA S.R.L. BUCATAR-SEF 1
MAMBA S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2
MAMBA S.R.L. BARMAN 2
MAMBA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 4
MAMBA S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
MAMBA S.R.L. PIZZAR 2
MAMBA S.R.L. DIRECTOR ADJUNCT SOCIETATE COMERCIALA 1
MAMBA S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1
SC MAGIC NORD SRL BUCATAR 2
TRANSAVIA SA SPALATOR VEHICULE 1
TRANSAVIA SA ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1
SC IULIAN ECOINSTAL SRL INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE 1
SC ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5
SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10
SC ALBANI FOREX SRL SUDOR 5
SC ALBANI FOREX SRL LACATUS MECANIC 5
SC AUTO PARTNER GARAGESRL MECANIC AUTO 1
CENTENAR SWEETS SRL COFETAR 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1
ASK PRETZEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3
AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2
GOLDEN WOOD SRL INGINER AGRONOM 2
GOLDEN WOOD SRL INGINER MECANIC 1
RUSCIOR MARCELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ LUCRATOR GESTIONAR 1
VALERIA’S SECRET S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3
PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 1
PRIMEX INVEST SRL PAVATOR 1
PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 1
MATEX S.R.L. LACATUS MECANIC 1
BUGGY ADVENTURE SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1
TERRA ASTER SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
TMG GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 30
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 5
IPEC SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 10
IPEC SA MECANIC UTILAJ 4
IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3
IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 3
ALBALACT SA LACATUS MECANIC 2
ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 4
SC MOTO UTIL SRL SECRETARA 1
SC MOTO UTIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
YOUNG FOODS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
HIDROCONSTRUCTIA SA EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 5
HIDROCONSTRUCTIA SA MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5
HIDROCONSTRUCTIA SA INSTALATOR APA, CANAL 5
HIDROCONSTRUCTIA SA SAPATOR MANUAL 5
A&L MICLEA CAFFEE SRL-D BARMAN PREPARATOR 1
YOUNG FOODS SRL AJUTOR BUCATAR 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
ARTĂ DACICĂ TRADIȚIE ȘI ADEVĂR SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
BOSCH REXROTH SRL INGINER ELECTROENERGETICA 7
BOSCH REXROTH SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 2
BOSCH REXROTH SRL ANALIST RESURSE UMANE 2
BOSCH REXROTH SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 1
BOSCH REXROTH SRL MANAGER PROIECT 1
CETATEA DE BALTA SRL PAZNIC 1
CLASIC EXPLOATARE SRL MECANIC UTILAJ 1
SC AUTO PARTNER GARAGESRL MECANIC AUTO 1
AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) – GRECIA – SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1
AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) – GRECIA – SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA CONSILIER JURIDIC 1
PATI DOINA S.R.L. PATISER 2
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
IOANIS FOREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2
ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 9
ARIESUL PRODIMEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
VIDAC GRUP S.R.L. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
VIDAC GRUP S.R.L. MECANIC AUTO 2
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 2
SC FUNNYBOYS SRL MECANIC AUTO 1
DELICII DIN APUSENI LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
CONSTRUCT ARIESUL LUCRATOR COMERCIAL 1
METAL INOX CENUSA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
BEST IMAGE S.R.L. LABORANT FOTO 1
BEST IMAGE S.R.L. FOTOGRAF 1
SC AGRO BUSINESS NICONEL SRL MANIPULANT MARFURI 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA INGINER MECANIC 2 0258753194
CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 1 0258750110
SC CRISTI FOOD DELICIOS SRL VÂNZATOR 1 0744593274
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
G.F. GLOBAL FASHION PRODUCTION SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 2
SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 20
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL LACATUS MECANIC 6
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL STIVUITORIST 4
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL SUDOR 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MACARAGIU 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL STRUNGAR UNIVERSAL 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE 1
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL SEF DEPARTAMENT 1
SC LIN &EMA SRL AGENT DE VÂNZARI 3
DONNA CONFFEZIONI SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
DONNA CONFFEZIONI SRL PREGATITOR-LANSATOR CONFECTII 1
DONNA CONFFEZIONI SRL TAIETOR CONFECTII 2
HOTEL AXA TRAVEL SRL OSPATAR (CHELNER) 1
HOTEL AXA TRAVEL SRL BUCATAR 2
IOANIS FOREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1
CASA M S.R.L. AJUTOR BUCATAR 2
TRANS C.V.R. EMILIANOS SRL GESTIONAR DEPOZIT 2
TRANS C.V.R. EMILIANOS SRL OPERATOR ÎN DOMENIUL PROIECTARII ASISTATE PE CALCULATOR 1
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 20
SAVINI DUE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4