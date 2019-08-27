LOCURI de MUNCĂ în Alba: 486 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 27 august 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În județ sunt disponibile, în total, 486 de posturi vacante.
Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
ALBALACT S.A. – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 10 – Gimnazial
ALBALACT S.A. – OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI – 5 – Liceal
ALBALACT S.A. – LACATUS MECANIC – 1 – Profesional
ALBALACT S.A. – INGINER MECANIC – 2 – Superior
ALBALACT S.A. – ELECTROMECANIC – 1 – Profesional
DANROM CONSTRUCT S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 2 – Gimnazial
CAMARA SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Profesional
CAMARA SRL – BUCATAR – 2 – Profesional
CAMARA SRL – PIZZAR – 2 – Profesional
CAMARA SRL – AJUTOR OSPATAR – 2 – Profesional
MAMBA S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Profesional
PRO BUSINESS CLEAN SOLUTION SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Profesional
PRO BUSINESS CLEAN SOLUTION SRL – ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA – 1 – Profesional
IMPERIAL CAZINO ALBA SRL – CASIER – 1 Profesional
IMPERIAL CAZINO ALBA SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Profesional
IMPERIAL CAZINO ALBA SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 1 – Gimnazial
GICU TRANS SRL – DISPECER – 1 – Profesional
ELIT SRL – AMBALATOR MANUAL – 8 – Gimnazial
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 7 Gimnazial
GICU TRANS SRL – MANAGER – 1 – Liceal
GICU TRANS SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 3 – Profesional
GICU TRANS SRL – SOFER AUTOBUZ – 1 – Profesional
EXCAVACIONES MIRA S.R.L. – ECONOMIST – 1 – Superior
ASOCIATIA MARIA, REGINA PACII – SECRETARA – 1 – Liceal
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 2 – Gimnazial
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 1 – Liceal
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 1 – Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 1 – Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – LACATUS SDV – 1 – Profesional
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA – CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA – 1 – Superior
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA – EDUCATOR PUERICULTOR – 2 – Superior
MARC AS PAN SRL – PATISER – 1 – Profesional
MARC AS PAN SRL – CONTABIL – 1 – Superior
SC ALYCRYS CARGO SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – Profesional
OBIECTIV SRL – ASAMBLOR BICICLETE – 1 – Liceal
PEMA ELECTROTEHNIC SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 10 – Gimnazial
PEMA ELECTROTEHNIC SRL – CONFECTIONER CABLAJE AUTO – 5 – Profesional
PEMA ELECTROTEHNIC SRL – ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE – 4 – Profesional
BNB GARAGE WASH SRL – SPALATOR VEHICULE – 1 – Gimnazial
BNB GARAGE WASH SRL – VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESE – 1 – Profesional
SC ROMSTAR BISTRO SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 – Profesional
SEWS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 50 – Gimnazial
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 – Post-Liceal
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – BRANCARDIER – 1 – Gimnazial
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 1 – Superior
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – MEDIC MEDICINA GENERALA – 1 – Superior
OANCEA INVEST COM S.R.L. – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 1 – Gimnazial
SC GEZER FASHION SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Profesional
SC ALANIO TRADING SRL – VÂNZATOR – 1 – Profesional
DADI TEAM S.R.L. – ZUGRAV – 1 – Profesional
SC APIMOB INVEST SRL – STRUNGAR UNIVERSAL – 1 – Profesional
A.J.O.F.M. Alba – BONA – 1 – Liceal
CAMARA SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Gimnazial
CAMARA SRL – PIZZAR – 2 – Profesional
CAMARA SRL – AJUTOR OSPATAR – 2 – Profesional
CAMARA SRL – AJUTOR BUCATAR – 3 – Profesional
CAMARA SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – Profesional
SC NEW SMART SOLUTION SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 20 – Gimnazial
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
GEA EVENT SRL – BUCATAR – 2 – Liceal
GEA EVENT SRL – AJUTOR BUCATAR – 2 – Liceal
TRANSFEROVIAR GRUP SA – SUDOR – 1 – Liceal
TRANSFEROVIAR GRUP SA – LACATUS MECANIC – 5 – Liceal
TRANSFEROVIAR GRUP SA – ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALATII ELECTRICE LA MIJLOACE DE TRANSPORT – 1 – Liceal
TRANSFEROVIAR GRUP SA – ELECTROMECANIC – 1 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – LACATUS MECANIC – 2 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – VOPSITOR – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – STRUNGAR UNIVERSAL – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 3 – Liceal
COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVA – BRUTAR – 1 – Gimnazial
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
CETATEA DE BALTA SRL – TRACTORIST – 10 – Liceal
ESTETIQ PRODENT MPA – CASIER ÎNCASATOR – 1 – Liceal
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
SC ARMEANU SRL – ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA – 1 – Superior
SC ARIESTOP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 1 – Liceal
SC ARIESTOP SRL – INGINER GEODEZ 1 Superior
SOF PRODUCTION STANIJA SRL – MONTOR ARTICOLE DIN PIELE – 1 – Gimnazial
VIPTUR PRACTIC CONSTRUCT – LACATUS MECANIC – 1 – Gimnazial
SC TRANSILVANIA SOFFA SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 1 – Gimnazial
SC VIO BUSINESS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 2 – Gimnazial
SC APUSENI COFETARIE – AGENT DE VÂNZARI – 1 – Liceal
SC LA MARIUTA DESING SRL – VÂNZATOR – 1 – Gimnazial
SC ARINUL PROD SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 1 – Liceal
ARCOM SRL – SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ – 1 – Profesional
SC AMVIA SALCIUA RL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA – 1 – Gimnazial
MARGINEAN DANIELA LUMINITA II – BUFETIER – 1 – Liceal
SC MAREMA TRANS SRL – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 1 – Gimnazial
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
OTELURI SI DEBITARI S.R.L. – ASISTENT MANAGER – 2 – Liceal
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA SA – AGENT DE VÂNZARI – 1 – Liceal
STAR ASSEMBLY SRL – UCENIC – OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE – 185 – Gimnazial
CISEROM SA – ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL – 2 – Liceal
CISEROM SA – AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER – 9 – Profesional
CISEROM SA – ÎMPLETITOR TEXTILE – 1 – Profesional
CISEROM SA – OPERATOR FIXATOR TEXTILE – 3 – Profesional
CISEROM SA – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – Profesional
CISEROM SA – OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR – 14 – Profesional
MSS NISAN SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 5 – Liceal
SC SILVER TEAM SRL – SPALATOREASA LENJERIE – 2 – Gimnazial
MAGIC NORD STAR SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – Gimnazial
MAGIC NORD STAR SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 – Profesional
MAGIC NORD STAR SRL – BUCATAR – 2 – Profesional
ALBA ALUMINIU SRL – INGINER CHIMIST – 2 – Superior
ATAC SECURITY SRL – AGENT DE SECURITATE – 3 – Profesional
ROBIMEX S.R.L. – TÂMPLAR UNIVERSAL – 1 – Profesional
KUEHNE NAGEL SRL – MANIPULANT MARFURI – 6 – Gimnazial
KUEHNE NAGEL SRL – STIVUITORIST – 2 – Gimnazial
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – Profesional