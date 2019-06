LOCURI de MUNCĂ în Alba: 355 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

AFOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 21 mai 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 355 de posturi.

Persoanele interesate să ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.

Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137

CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional

CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE 1 Profesional

CRYSTAL GROUP SRL TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Profesional

CRYSTAL GROUP SRL ELECTROMECANIC 1 Profesional

GOLDEN WOOD SRL OPERATOR SILOZ (SILOZAR) 2 Profesional

GOLDEN WOOD SRL LACATUS MECANIC 1 Profesional

GOLDEN WOOD SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE 2 Profesional

GOLDEN WOOD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 Gimnazial

DACIA SA LUCRATOR COMERCIAL 3 Profesional

DACIA SA CASIER 2 Profesional

OANEA INTER SPEED S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2 Profesional

OANEA INTER SPEED S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 Profesional

OANEA INTER SPEED S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial

SC HULEA INSTAL SRL INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII 1 Superior

SC HULEA INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1 Profesional

HADASTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 Gimnazial

LUCA BLUE SRL OSPATAR (CHELNER) 4 Profesional

LUCA BLUE SRL AJUTOR BUCATAR 2 Profesional

LUCA BLUE SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial

LUCA BLUE SRL BUCATAR 1 Profesional

STAR TRANSMISSION SRL SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 Superior

STAR ASSEMBLY SRL CONTABIL 1 Superior

STAR TRANSMISSION SRL SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 Superior

DIALUK CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10 Profesional

DIALUK CONSTRUCT SRL FORMATOR FINISOR PLACI 10 Profesional

DIALUK CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 10 Gimnazial

DIALUK CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 10 Profesional

DIALUK CONSTRUCT SRL ZUGRAV 10 Profesional

AXEL COMPANY SRL MANIPULANT MARFURI 2 Gimnazial

AXEL COMPANY SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 Liceal

AXEL COMPANY SRL STIVUITORIST 1 Profesional

WERCO METAL S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 Gimnazial

SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 2 Superior

SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2 Superior

SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 Superior

SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1 Superior

SATROTEC SRL SPECIALIST SIG/IT 1 Superior

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 8 Gimnazial

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 8 Gimnazial

CAMARA SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial

CAMARA SRL BUCATAR 2 Profesional

CAMARA SRL PIZZAR 2 Profesional

CAMARA SRL AJUTOR OSPATAR 3 Profesional

PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 Gimnazial

PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CIZMAR-CONFECTIONER ÎNCALTAMINTE, DUPA COMANDA 5 Profesional

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 4 Post-Liceal

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA INFIRMIER/INFIRMIERA 4 Gimnazial

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 3 Gimnazial

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE 1 Gimnazial

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 Gimnazial

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA REGISTRATOR MEDICAL 3 Liceal

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA BRANCARDIER 2 Gimnazial

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA SPALATOREASA LENJERIE 1 Gimnazial

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 Superior

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA KINETOTERAPEUT 2 Superior

SC KINETIC VITAL PLUS SRL RECEPTIONIST 2 Liceal

SC KINETIC VITAL PLUS SRL KINETOTERAPEUT 2 Post-Liceal

ENSOL SRL SUDOR 1 Profesional

ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial

SOLINA ROMANIA FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial

SOLINA ROMANIA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional

SOLINA ROMANIA AGENT DE SECURITATE 3 Profesional

SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60 Gimnazial

HERMES BM SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional

HERMES BM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial

HERMES BM SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 Liceal

ECO RANFORCE G&D SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 Profesional

ECO RANFORCE G&D SRL FIERAR BETONIST 2 Profesional

ECO RANFORCE G&D SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 Profesional

SC MARY PAN VIILOR SRL BRUTAR 1 Profesional

SC ANACONDA MARKET SRL SEF BIROU APROVIZIONARE-DESFACERE 1 Profesional

TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 1 Liceal

MEDANAMIN S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 Gimnazial

PANEBO GAZ SRL ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE 2 Gimnazial

SC DUMA SMART CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 Gimnazial

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT SERVICII CLIENT 1 Liceal

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal

CONCEPT CAR ENGINEERING MECANIC AUTO 2 Profesional

SPORT TURISM SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 Gimnazial

SPORT TURISM SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial

GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 3 Gimnazial

GEA EVENT SRL ASISTENT MANAGER 1 Liceal

GEORGIA CATERING SRL ASISTENT MANAGER 1 Liceal

GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial

SC KIMO TEXTILE SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 4 Profesional

NOMILIF SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Gimnazial

TABITA OCNA S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 Fara Studii

UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 3 Profesional

UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 3 Profesional

UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT 3 Profesional

UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 2 Profesional

UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 Gimnazial

NICU CONSTRUCTII GENERALE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 7 Gimnazial

SC COMAN CONSTRUCT PLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Liceal

SC MALBI LANDSCAPING SRL EXPERT INGINER HORTICOL 1 Superior

GEA EVENT SRL BUCATAR 2 Liceal

WESTERN SECURITY GUARD AGENT DE SECURITATE 2 Liceal

MARALESSANDY CONSTRUCT S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 Superior

MARALESSANDY CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 Gimnazial

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

KARL HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL EXPED ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Liceal

CETATEA DE BALTA S.R.L. TRACTORIST 10 Profesional

CETATEA DE BALTA S.R.L. MECANIC AGRICOL 10 Profesional

SICO SPEED S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Liceal

SC NATILI PAN SRL BRUTAR 1 Profesional

SC NATILI PAN SRL PATISER 1 Profesional

SC NATILI PAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Gimnazial

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 Liceal

ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1 Liceal

ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 Liceal

APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 Gimnazial

FIN FAN FOREST S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial

SC TRANSILVANIA SOFFA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 Gimnazial

GURA ARAZII SRL AGENT DE SECURITATE 1 Liceal

ANA COMP S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Gimnazial

SC MAREMA TRANS SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 Gimnazial

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

SC GEAR EVOLUTION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 Profesional

SC GEAR EVOLUTION SRL SECRETARA 1 Liceal

SC GEAR EVOLUTION SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1 Profesional

SC GEAR EVOLUTION SRL RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 Profesional

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. SUDOR 1 Profesional

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 Profesional

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. STRUNGAR UNIVERSAL 1 Profesional

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Liceal

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ARHIVIST 1 Superior

MAMBA S.R.L. BUCATAR 1 Profesional

MAMBA S.R.L. PIZZAR 1 Profesional

MAMBA S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional

SC HULEA INSTAL SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional

PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885

TAKKO FASHION INTERNATIONAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal

KUEHNE NAGEL SRL MANIPULANT MARFURI 6 Gimnazial

KUEHNE NAGEL SRL STIVUITORIST 2 Profesional

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA MASINIST LA INSTALATIILE HIDROTEHNICE DIN CENTRALE ELECTRICE 1 Profesional

DIMPEX SRL PEISAGIST-FLORICULTOR 1 Gimnazial

JASMIN & LAUR MOB SRL PATISER 1 Profesional

SC DADA ATELIER SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial