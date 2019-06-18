LOCURI de MUNCĂ în Alba: 355 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM
AFOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 21 mai 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 355 de posturi.
Persoanele interesate să ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137
CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL ELECTROMECANIC 1 Profesional
GOLDEN WOOD SRL OPERATOR SILOZ (SILOZAR) 2 Profesional
GOLDEN WOOD SRL LACATUS MECANIC 1 Profesional
GOLDEN WOOD SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE 2 Profesional
GOLDEN WOOD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 Gimnazial
DACIA SA LUCRATOR COMERCIAL 3 Profesional
DACIA SA CASIER 2 Profesional
OANEA INTER SPEED S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2 Profesional
OANEA INTER SPEED S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 Profesional
OANEA INTER SPEED S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
SC HULEA INSTAL SRL INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII 1 Superior
SC HULEA INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1 Profesional
HADASTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 Gimnazial
LUCA BLUE SRL OSPATAR (CHELNER) 4 Profesional
LUCA BLUE SRL AJUTOR BUCATAR 2 Profesional
LUCA BLUE SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial
LUCA BLUE SRL BUCATAR 1 Profesional
STAR TRANSMISSION SRL SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL CONTABIL 1 Superior
STAR TRANSMISSION SRL SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 Superior
DIALUK CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10 Profesional
DIALUK CONSTRUCT SRL FORMATOR FINISOR PLACI 10 Profesional
DIALUK CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 10 Gimnazial
DIALUK CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 10 Profesional
DIALUK CONSTRUCT SRL ZUGRAV 10 Profesional
AXEL COMPANY SRL MANIPULANT MARFURI 2 Gimnazial
AXEL COMPANY SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 Liceal
AXEL COMPANY SRL STIVUITORIST 1 Profesional
WERCO METAL S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 Gimnazial
SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 2 Superior
SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2 Superior
SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 Superior
SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1 Superior
SATROTEC SRL SPECIALIST SIG/IT 1 Superior
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 8 Gimnazial
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 8 Gimnazial
CAMARA SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial
CAMARA SRL BUCATAR 2 Profesional
CAMARA SRL PIZZAR 2 Profesional
CAMARA SRL AJUTOR OSPATAR 3 Profesional
PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 Gimnazial
PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CIZMAR-CONFECTIONER ÎNCALTAMINTE, DUPA COMANDA 5 Profesional
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 4 Post-Liceal
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA INFIRMIER/INFIRMIERA 4 Gimnazial
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 3 Gimnazial
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE 1 Gimnazial
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 Gimnazial
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA REGISTRATOR MEDICAL 3 Liceal
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA BRANCARDIER 2 Gimnazial
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA SPALATOREASA LENJERIE 1 Gimnazial
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 Superior
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA KINETOTERAPEUT 2 Superior
SC KINETIC VITAL PLUS SRL RECEPTIONIST 2 Liceal
SC KINETIC VITAL PLUS SRL KINETOTERAPEUT 2 Post-Liceal
ENSOL SRL SUDOR 1 Profesional
ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
SOLINA ROMANIA FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial
SOLINA ROMANIA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
SOLINA ROMANIA AGENT DE SECURITATE 3 Profesional
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60 Gimnazial
HERMES BM SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional
HERMES BM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
HERMES BM SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 Liceal
ECO RANFORCE G&D SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 Profesional
ECO RANFORCE G&D SRL FIERAR BETONIST 2 Profesional
ECO RANFORCE G&D SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 Profesional
SC MARY PAN VIILOR SRL BRUTAR 1 Profesional
SC ANACONDA MARKET SRL SEF BIROU APROVIZIONARE-DESFACERE 1 Profesional
TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 1 Liceal
MEDANAMIN S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 Gimnazial
PANEBO GAZ SRL ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE 2 Gimnazial
SC DUMA SMART CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 Gimnazial
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT SERVICII CLIENT 1 Liceal
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal
CONCEPT CAR ENGINEERING MECANIC AUTO 2 Profesional
SPORT TURISM SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 Gimnazial
SPORT TURISM SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial
GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 3 Gimnazial
GEA EVENT SRL ASISTENT MANAGER 1 Liceal
GEORGIA CATERING SRL ASISTENT MANAGER 1 Liceal
GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
SC KIMO TEXTILE SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 4 Profesional
NOMILIF SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Gimnazial
TABITA OCNA S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 Fara Studii
UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 3 Profesional
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 3 Profesional
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT 3 Profesional
UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 2 Profesional
UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 Gimnazial
NICU CONSTRUCTII GENERALE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 7 Gimnazial
SC COMAN CONSTRUCT PLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Liceal
SC MALBI LANDSCAPING SRL EXPERT INGINER HORTICOL 1 Superior
GEA EVENT SRL BUCATAR 2 Liceal
WESTERN SECURITY GUARD AGENT DE SECURITATE 2 Liceal
MARALESSANDY CONSTRUCT S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 Superior
MARALESSANDY CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
KARL HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL EXPED ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Liceal
CETATEA DE BALTA S.R.L. TRACTORIST 10 Profesional
CETATEA DE BALTA S.R.L. MECANIC AGRICOL 10 Profesional
SICO SPEED S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Liceal
SC NATILI PAN SRL BRUTAR 1 Profesional
SC NATILI PAN SRL PATISER 1 Profesional
SC NATILI PAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Gimnazial
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 Liceal
ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1 Liceal
ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 Liceal
APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 Gimnazial
FIN FAN FOREST S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
SC TRANSILVANIA SOFFA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 Gimnazial
GURA ARAZII SRL AGENT DE SECURITATE 1 Liceal
ANA COMP S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Gimnazial
SC MAREMA TRANS SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SC GEAR EVOLUTION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 Profesional
SC GEAR EVOLUTION SRL SECRETARA 1 Liceal
SC GEAR EVOLUTION SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1 Profesional
SC GEAR EVOLUTION SRL RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 Profesional
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. SUDOR 1 Profesional
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 Profesional
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. STRUNGAR UNIVERSAL 1 Profesional
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Liceal
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ARHIVIST 1 Superior
MAMBA S.R.L. BUCATAR 1 Profesional
MAMBA S.R.L. PIZZAR 1 Profesional
MAMBA S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional
SC HULEA INSTAL SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
TAKKO FASHION INTERNATIONAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal
KUEHNE NAGEL SRL MANIPULANT MARFURI 6 Gimnazial
KUEHNE NAGEL SRL STIVUITORIST 2 Profesional
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA MASINIST LA INSTALATIILE HIDROTEHNICE DIN CENTRALE ELECTRICE 1 Profesional
DIMPEX SRL PEISAGIST-FLORICULTOR 1 Gimnazial
JASMIN & LAUR MOB SRL PATISER 1 Profesional
SC DADA ATELIER SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial