LOCURI de MUNCA în Alba: 238 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM
AFOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 21 mai 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 238 de posturi.
Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137
SCORPION TRANS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional
GEORGIA AUTOSPEDITION S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL SPALATOR VEHICULE 1 Gimnazial
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL AJUTOR OSPATAR 1 Profesional
URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL FIERAR/POTCOVAR 1 Profesional
URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial
SC URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional
CERTA CONS SRL CAMERISTA HOTEL 1 Profesional
CERTA CONS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial
PRONTO UNIVERSAL SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal
NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 Liceal
SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 2 Superior
SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2 Superior
SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 Superior
SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1 Superior
SATROTEC SRL ADMINISTRATOR SISTEM DE SECURITATE BANCARA 1 Superior
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 Superior
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 9 Gimnazial
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 Profesional
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4 Profesional
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 40 Gimnazial
CAB. MED. DR. SUCIU MONICA FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
ONTIME INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2 Gimnazial
ONTIME INSTAL SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL ELECTROMECANIC 1 Profesional
APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 3 Gimnazial
APULUM SA CUPTORAR CERAMICA FINA SI DECOR 1 Profesional
APULUM SA LACATUS MECANIC 1 Profesional
EUROTEN ASSISTANCE S.R.L. EXPERT ACHIZITII PUBLICE 1 Superior
EUROTEN ASSISTANCE S.R.L. CONTROLOR FINANCIAR 1 Superior
CORA CONSTRUCT S.R.L. VÂNZATOR 1 Profesional
ELECTRO CONSTRUCT DAVACO TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Profesional
ELECTRO CONSTRUCT DAVACO ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 Profesional
DAD OIL S.R.L. CASIER 2 Liceal
DAD OIL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 Post-Liceal
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL BUCATAR 1 Profesional
DENIZ-TEH S.R.L. FUNCTIONAR ÎN ACTIVITATI COMERCIALE, ADMINISTRATIVE SI PRETURI 1 Superior
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 5 Gimnazial
IPEC SA MARCATOR PIESE 10 Profesional
IPEC SA FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial
IPEC SA STIVUITORIST 1 Profesional
TRES CHOCOLATESSRL VÂNZATOR 1 Profesional
TRES CHOCOLATESSRL COFETAR 1 Profesional
TRES CHOCOLATESSRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
DOYU EXPERT SRL-D ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 Profesional
DOYU EXPERT SRL-D MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 Gimnazial
SDEE TRANSILVANIA SUD SA ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII LINII ELECTRICE AERIENE 1 Profesional
IPEC SA AUDITOR FINANCIAR 1 Superior
SMILE MORE ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 1 Post-Liceal
POMPONIO CONSTRUCŢII SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 Superior
CLEAR SMART EXPERT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 Gimnazial
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA CONSILIER JURIDIC 1 Superior
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
SC KIMO TEXTILE SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 8 Liceal
SC KIMO TEXTILE SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
SC MIDAR FOOD CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 Gimnazial
SC MIDAR FOOD CATERING SRL BUCATAR 2 Profesional
SC AMA TOWN CENTER SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 Gimnazial
UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT 3 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 2 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 Gimnazial
GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 2 Gimnazial
DRAGON R.C. S.R.L. AMBALATOR MANUAL 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS SUCURSALA MEDIAS OPERATOR EXTRACTIE GAZE 1 Profesional
PRODLACTA S.A. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Liceal
SCDVV BLAJ ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1 Superior
SCDVV BLAJ VITICULTOR 1 Liceal
ACTIV 7 PRODUCT OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 Liceal
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 Gimnazial
I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 Profesional
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
SC TRANSILVANIA SOFFA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 Liceal
ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1 Liceal
ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 Liceal
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 Gimnazial
LA BREZEA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
II PETRUSE GH. IOAN LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 1 Gimnazial
LAZEA GHEORGHE PFA LUCRATOR ÎN GOSPODARIA AGROTURISTICA 1 Gimnazial
DOBRA VALENTINA PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 Gimnazial
LAZAR IOSIF NICU PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 Gimnazial
ZIAVET PLUS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 18 Gimnazial
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. INGINER MECANIC 1 Superior
SC HORESTUR CONSULTING SRL SPECIALIST MARKETING 1 Superior
SC HORESTUR CONSULTING SRL CONSULTANT ÎN MANAGEMENT 1 Superior
SC HORECA SERVICE SRL AGENT COMERCIAL 1 Liceal
SC HORECA SERVICE SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 Profesional
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 1 Superior
STAR TRANSMISSION SRL EXPERT ÎN SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCA 1 Superior
T E A SRL CONTROLOR CALITATE 1 Liceal
ELIT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 Gimnazial
H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL MARCATOR PIESE 1 Gimnazial
ELIT SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 Liceal
ELIT SRL STIVUITORIST 1 Liceal
ELIT SRL VÂNZATOR 1 Liceal
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1 Liceal
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
STAR ASSEMBLY SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Superior
VALERIA’S SECRET S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 Profesional
SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 1 Profesional
SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 Profesional
SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 Profesional
SAVINI DUE SRL CONFECTIONER-MONTATOR PRODUSE DIN LEMN 1 Gimnazial
SAVINI DUE SRL MANIPULANT MARFURI 2 Gimnazial
STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Superior