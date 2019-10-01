LOCURI de MUNCĂ în Alba: 237 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 1 octombrie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În județ sunt disponibile, în total, 237 de posturi vacante.
Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 Gimnazial Alba Iulia
ENSOL SRL SUDOR 1 Profesional Alba Iulia
ENSOL SRL VOPSITOR INDUSTRIAL 1 Profesional Alba Iulia
P.A.B. ROMANIA SRL SUDOR 4 Profesional Alba Iulia
P.A.B. ROMANIA SRL LACATUS MECANIC 2 Profesional Alba Iulia
CAB. MED. DR. SUCIU MONICA FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial Alba Iulia
GRAUR ALBA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 Profesional Alba Iulia
ASOCIATIA ADIO DURERI DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 Superior Alba Iulia
ASOCIATIA ADIO DURERI ECONOMIST ÎN COMERT SI MARKETING 1 Superior Alba Iulia
INTERTRANS SRL SPALATOR VEHICULE 2 Profesional Alba Iulia
TRANSAFINA INDUSTRY SRL ZIDAR PIETRAR 10 Profesional Alba Iulia
TRANSAFINA INDUSTRY SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10 Profesional Alba Iulia
TRANSAFINA INDUSTRY SRL FIERAR BETONIST 10 Profesional Alba Iulia
TRANSAFINA INDUSTRY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 Gimnazial Alba Iulia
CONSILIUL JUDETEAN ALBA CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 1 Superior Alba Iulia
IPEC SA INSTALATOR APA, CANAL 2 Profesional Alba Iulia
IPEC SA INGINER MECANIC 5 Superior Alba Iulia
APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 3 Gimnazial Alba Iulia
APULUM SA MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial Alba Iulia
APULUM SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 1 Profesional Alba Iulia
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT-SALVASPEO ALBA SALVATOR MONTAN 1 Liceal Alba Iulia
SC COMPASS SOLUTIONS SRL-D DECORATOR INTERIOARE 1 Liceal Alba Iulia
RO QUALITY CONSULT CONTROLOR CALITATE 1 Superior Alba Iulia
CONECT DALI DIVERS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional Alba Iulia
LACTALIS ROMANIA SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional Alba Iulia
ALBALACT S.A. INGINER MECANIC 1 Superior Alba Iulia
ALBALACT S.A. LACATUS MECANIC 1 Profesional Alba Iulia
ALBALACT S.A. MECANIC UTILAJ 1 Profesional Alba Iulia
ALBALACT S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 6 Gimnazial Alba Iulia
SC CLEAN HEALTHY SMILE SRL COSMETICIAN 1 Profesional Alba Iulia
LARRY-VERMESSUNGEN S.R.L. INGINER TOPOGRAF 2 Superior Alba Iulia
MART CONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 Gimnazial Alba Iulia
HARMONY BODY RELAX SRL MASEUR 1 Liceal Alba Iulia
CENTRUL DE ACTIVITATI CRESTEM FRUMOS SRL TERAPEUT OCUPATIONAL 1 Liceal Alba Iulia
FLORIDA TERMOPANE SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 Gimnazial Alba Iulia
UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 Superior Alba Iulia
ALBACO EXIM S.R.L. ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE JOASA TENSIUNE 1 Profesional Alba Iulia
SC RESTART KINETO FIZIOKINETOTERAPEUT 1 Superior Alba Iulia
CLIP BOG 2013 SRL INSTRUCTOR DE FITNESS 1 Profesional Alba Iulia
GRAZIE MILLE S.R.L. LUCRATOR GESTIONAR 1 Profesional Alba Iulia
BRAVO SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 Profesional Alba Iulia
SC BIG FONTEN SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional Alba Iulia
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
EXCELENT AUTO SRL DISPECER 6 Fara Studii Aiud
EXCELENT AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 Fara Studii Aiud
SERCOMS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Gimnazial Aiud
SC LA MURI AUTO CLEAN SRL SPALATOR VEHICULE 2 Fara Studii Aiud
SERBAN TRANS S.R.L. ELECTROMECANIC 1 Liceal Aiud
ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 3 Post-Liceal Aiud
ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 1 Superior Aiud
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
MOMENTO STYLE CAFE’ SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Liceal Campeni
CREATIV INSTAL CONSULT SRL ZUGRAV 1 Gimnazial Campeni
CREATIV INSTAL CONSULT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial Campeni
CREATIV INSTAL CONSULT SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 Gimnazial Campeni
SC CONFECTIA ABRUD SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 1 Gimnazial Campeni
PANDOR CRISTIAN MIHAI II ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 Gimnazial Campeni
BOGDAN ALEXANDRA PLUS S.R.L. BRUTAR 1 Gimnazial Campeni
BOGDAN ALEXANDRA PLUS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Gimnazial Campeni
NISTEA FRUCTELE PADURII ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 Liceal Campeni
NISTEA FRUCTELE PADURII CAMERISTA HOTEL 1 Liceal Campeni
CORCHES CORNELIA ADRIANA PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 Gimnazial Campeni
CORCHES TEODOR PETRISOR II ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 Gimnazial Campeni
MONU STAR FOREST SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial Campeni
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 Gimnazial Campeni
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
NIRVANA INTERNATIONAL SRL COSMETICIAN 1 Liceal Cugir
NIRVANA INTERNATIONAL SRL COAFOR STILIST 1 Liceal Cugir
NIRVANA INTERNATIONAL SRL FRIZER 2 Liceal Cugir
NIRVANA INTERNATIONAL SRL MANICHIURIST 1 Liceal Cugir
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 15 Gimnazial Cugir
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 15 Gimnazial Cugir
BEGLI EVENT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial Cugir
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
STAR ASSEMBLY SRL UCENIC – OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE 40 Gimnazial Sebes
ANGELS GROUP CONFECŢII SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 10 Profesional Sebes
ANGELS GROUP CONFECŢII SRL MAGAZINER 1 Liceal Sebes
ANGELS GROUP CONFECŢII SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial Sebes
VONTRANS IMPEX SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 Profesional Sebes
VONTRANS IMPEX SRL SECRETARA 1 Liceal Sebes
VONTRANS IMPEX SRL MECANIC AUTO 1 Profesional Sebes
CASA DAMIAN SRL AJUTOR BUCATAR 1 Gimnazial Sebes
CASA DAMIAN SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial Sebes
DEVESEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 Liceal Sebes
DEVESEL SRL FUNCTIONAR ÎN ACTIVITATI COMERCIALE, ADMINISTRATIVE SI PRETURI 1 Liceal Sebes
PREMIUM PAN SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial Sebes
SC AUTOCRIS PLUS SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 Profesional Sebes
H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 Liceal Sebes