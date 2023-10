Locuitorii din Șeușa, fără apă vineri: Avarie la conducta de apă potabilă

Simion Crețu: „ADR Centru va asigura dezvoltarea Regiunii Centru cu cel mai mare buget european alocat în ultimele trei decenii!”

Stimate domnule Director general, am văzut că în ultima perioadă ați făcut publice mai multe informații privitoare la implementarea fondurilor europene în Regiunea de Dezvoltare ”Centru” și implicit în județul Alba. Cât este de complexă această perioadă de final de an?

Această perioadă este destul de complexă, pentru că se încheie o perioadă de finanțare și concomitent se începe evaluarea și selecția proiectelor aferente perioadei europene de finanțare 2021-2027.

În primul rând, trebuie să închidem exercițiul financiar 2014-2020, să absorbim resursele europene puse la dispoziție prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Noi am gestionat 2333 cereri de finanțare cu un buget total cumulat de peste 3,8 miliarde euro. Sunt contractate 1184 proiecte, a căror valoare totală este de 1,77 miliarde euro.

Din toate aceste proiecte contractate, aproximativ 60% sunt finalizate. Vedem în aproape toate orașele lucrări, beneficiarii fiind în plin proces de realizare a investițiilor propuse, astfel încât cât mai multe dintre aceste proiecte să se încheie până în 31.12.2023, aceasta fiind ultima zi în care se mai pot efectua plăți care sunt eligibile. În acest moment există multe documentații în lucru, ceea ce ne face să estimăm că până la sfârșitul anului gradul de absorbție va depăși 98% din bugetul alocat.

În al doilea rând trebuie să lansăm cât mai multe apeluri de proiecte din noul Program ”Regiunea Centru”, pe care îl gestionăm în calitate de Autoritate de Management și al cărui buget este aproximativ cât am avut la dispoziție, cumulat, din 2007 până în prezent. Am lansat deja 10 apeluri pentru depunerea cererilor de finanțare apeluri a căror valoare totală este de aproape 594 milioane euro.

Pe aceste apeluri lansate sunt deja depuse 14 cereri de finanțare în aplicația națională MySMIS, a căror valoare totală depășește 39 milioane euro, din care 35 milioane euro reprezintă valoarea finanțării nerambursabile solicitate. Până la finalul acestui an preconizăm lansarea a încă 10 apeluri de proiecte.

Înainte de a aborda următoarea temă, vă întreb ce se va întâmpla cu proiectele care nu se termină la sfârșitul anului 2023?

Începând încă de anul trecut, noi am sprijinit beneficiarii să-și urgenteze toate etapele în implementarea proiectelor, pentru ca acestea să se încheie la timp și procesul decontării cheltuielilor eligibile să decurgă rapid, ca ele să fie incluse în aplicații de plată către Comisia Europeană. Numai așa proiectele vor putea fi considerate finalizate până la 31.12.2023.

În luna mai a acestui an a fost stabilit cadrul general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020. Noi colaborăm cu MIPE pentru stabilirea listei proiectelor finanțate în perioada de programare 2014-2020 care se etapizează în perioada de programare 2021-2027, precum și lista proiectelor care vor fi declarate nefinalizate sau nefuncționale. Pentru proiectele care nu pot fi etapizate, beneficiarii sunt responsabili de finalizarea investițiilor. Ei au obligația să finalizeze fizic şi să implementeze proiectele cu suportarea, din bugetul propriu, a cheltuielilor plătite după data de 31 decembrie 2023. Am discutat concret cu toți beneficiarii de finanțare și monitorizăm atent situația, pentru că de finalizarea proiectelor depinde felul în care se dezvoltă Regiunea.

Acum suntem practic în trimestrul 3, al anului 3 al derulării Cadrului Financiar Multianual 2021 – 2027 al Uniunii Europene. Vă întreb direct, cerându-vă un răspuns cantitativ: câte apeluri la proiecte sunt programate în Programul Operațional Regional Centru?

Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 a fost aprobat de CE în 26 octombrie 2022, după semnarea Acordului de Parteneriat dintre România și Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027, în Sala Unirii din Alba Iulia, în data de 5 octombrie 2022.

Viziunea Programului ”Regiunea Centru” (PR Centru) este ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să contribuie la bunăstarea fiecărui cetățean. Acest Program a fost întocmit de noi, într-un larg cadru partenerial, alături de instituții și organizații din întreaga regiune, pe baza Regulamentelor Europene. PR Centru include 8 priorități de investiții și 1 prioritate de asistență tehnică, având un buget total de aproape 1,4 miliarde euro, din care peste 1,15 miliarde euro din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Domeniile acoperite de cele 8 Priorități de Investiții vizează:

cercetarea, dezvoltarea și transferul tehnologic de la nivel regional în domeniile de specializare inteligente regionale; dezvoltarea IMM-urilor regionale; digitalizarea serviciilor publice locale și a IMM-urilor; eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale și clădirile publice de la nivel regional; infrastructură verde și albastră; mobilitate urbană durabilă; modernizarea infrastructurii de transport județene; infrastructura educațională pe toate palierele de învățământ; dezvoltarea turismului durabil și a patrimoniului natural în zonele rurale; susținerea regenerării urbane, a conservării patrimoniului și dezvoltării infrastructurilor de turism și culturale din zonele urbane de la nivel regional.

În cadrul Programului, pe cele 8 priorități de investiții, sunt preconizate a se lansa 31 apeluri de proiecte și 4 instrumente financiare.

Concret, până la finalul lunii septembrie, pe lângă apelurile lansate, am derulat consultarea publică a Ghidurilor Solicitantului pentru încă șapte apeluri de proiecte. Cele 10 apeluri lansate deja vizează următoarele domenii: Investiții tehnologice în IMM-uri; Eficiența energetică în clădiri publice, Infrastructura verde la nivelul municipiilor și orașelor din regiune, Mobilitatea urbană durabilă de la nivelul municipiilor și orașelor, Infrastructura de transport județeană, Infrastructura educațională de la nivelul universitar, precum și Infrastructura aferentă învățământului timpuriu; Restaurarea și protejarea patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A din mediul rural.

Informații complete despre apelurile lansate și Calendarul tuturor apelurilor de proiecte prevăzute a fi lansate în cadrul Programului sunt publicate pe pagina web pe care noi am dedicat-o exclusiv PR Centru, respectiv www.regiocentru.ro.

Este mult? Este puțin?

Noi considerăm că suntem în grafic. Am lansat public PR Centru în noiembrie 2022, iar în luna mai au apărut modificări legislative importante, care au determinat schimbări în privința modalității de lansare a apelurilor de proiecte, de evaluare și selecție a cererilor de finanțare, dar și de implementare a proiectelor. În plus, lansarea apelurilor de proiecte a depins și de finalizarea – în august – a sistemului informatic pentru gestionarea fondurilor europene în perioada 2021-2027, care este unic și centralizat la nivel național.

De fapt, în Regiunea Centru, prin apelurile care s-au lansat și care urmează să se lanseze până la finalul anului 2023 se acoperă bugetul pentru aproximativ 70% din alocarea programului. Astfel, în această perioadă în care agenda publică privind investițiile este ocupată și de implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și de implementarea programelor naționale de finanțare, noi am colaborat cu partenerii instituționali din regiune și am preluat în documentele noastre toate modificările legislative promovate la nivel național. Documentele elaborate de noi și publicate, necesare pentru lansarea apelurilor – ghiduri ale solicitantului, metodologii de evaluare și selecție a proiectelor etc – sunt conforme cu reglementările europene și introduc predictibilitatea în sistem, potențialii beneficiarii având posibilitatea să-și estimeze nu numai punctajele din sistemul de evaluare, dar și calendare realiste de implementare a proiectelor.

Față de Programul Operațional Regional anterior, 2014 – 2020, rezolvarea căror probleme este finanțată cu prioritate?

De la bun început am pornit cu gândul că Programul ”Regiunea Centru” va oferi soluții la nevoile identificate la nivel regional în cadrul Planului de Dezvoltare Regională Centru și în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, în strânsă legătură cu recomandările Raportului de țară, dar luând în considerare și alte documente strategice elaborate la nivel european, național, precum și strategii de dezvoltare elaborate la nivel regional, județean și local. De asemenea s-au avut în vedere Regulamentele europene aplicabile și aspectele ce țin de coordonarea și complementaritatea implementării fondurilor de coeziune alocate României, așa cum rezultă din Acordul de Parteneriat încheiat între România și Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027.

În principiu, acest Program vizează aceleași domenii de investiții ca Programul REGIO 2014-2020, cu mențiunea că este pus un accent mai mare pe partea de cercetare, dezvoltare și inovare de la nivel regional. Față de POR 2014-2020, PR Centru 2021-2027 nu mai include investiții în infrastructura socială și în infrastructura de sănătate, aceste domenii fiind integrate în programe specifice sectoriale la nivel național. Și voi vorbi și despre acestea. Programul ”Regiunea Centru” cuprinde investiții în domeniul dezvoltării urbane durabile, dar și pe partea de sprijinire a turismului și de restaurare a patrimonial cultural și natural. Spre deosebire de POR 2014-2020 proiectele dezvoltate în aceste domenii vor trebui să prezinte o abordare integrată, care să includă politicile europene în privința implementării principiilor ”GreenDeal”, pentru protejarea drepturilor omului și integrarea grupurilor dezavantajate, dar și principiile privind Noul Bauhaus European, care presupune integrarea aspectelor de eficiență energetică și în mobilitate, de estetică, de implicare publică și integrare în proiectele promovate de comunități pentru dezvoltarea lor. În plus, nu putem uita de necesitatea accelerării tranziției digitale, atât în mediul public, cât și în cel privat.

Cum sprijină ADR Centru doritorii în scrierea unor proiecte eligibile?

Sprijinul este oferit atât direct, cât și indirect, prin interfețe digitale. Din punct de vedere instituțional, în cadrul ADR Centru există Serviciul de Helpdesk pentru PR Centru, care sprijină potențialii solicitanți pentru clarificarea aspectelor incluse în Ghidurile solicitantului. Aici răspundem în scris sau telefonic la întrebările celor interesați de felul în care evoluează Programul sau cum pot fi pregătite cererile de finanțare.

În plus, în termen de șase luni de la aprobarea Programului ”Regiunea Centru” am dezvoltat site-ul dedicat de care am vorbit – www.regiocentru.ro – care include toate aspectele legate de Program, dar și tutoriale video, documente utile, informații legislative care sprijină potențialii solicitanți și beneficiarii în activitățile lor. Avem, de asemenea, și o importantă activitate în social-media, prin care diseminăm toate informațiile din mediul electronic și prin care atragem noi persoane interesate să afle informații despre procesul dezvoltării regionale.

Avem un Plan de Comunicare care structurează felul în care ne adresăm potențialilor solicitanți de fonduri, prin organizarea de conferințe sau sesiuni de informare, elaborare de materiale de informare etc, astfel încât tuturor celor interesați să le fie clare aspectele privind pregătirea, implementarea și promovarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Spre exemplu, în perioada 15 august – 14 septembrie 2023, am organizat șase sesiuni de informare desfășurate online pentru apelurile de proiecte lansate sesiuni la care au participat peste 600 de persoane, potențiali solicitanți de fonduri și consultanți, care ne-au adresat peste 150 de întrebări privind Ghidurile Solicitantului. Am răspuns ”live” și în mediul online la toate întrebările puse și am publicat răspunsurile pe Internet, pentru ca toți cei care se confruntă cu același tip de probleme să cunoască modul în care abordăm rezolvarea lor.

Nu în ultimul rând, trebuie să menționez unul dintre primele noastre produse de comunicare și informare, care împlinește anul viitor două decenii de existență în mediul online. Este vorba de Catalogul Surselor de Finanțare nerambursabilă, primul care a fost editat în acest format în România și care, între timp, a fost preluat, cu acceptul nostru, de tot mai multe instituții și organizații.

În plus față de transformarea în Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru”, de curând ADR Centru a devenit și Organism Intermediar pentru implementarea a 5 priorități din cadrul Programului Sănătate în regiunea noastră. Foarte concret, despre ce tip de investiții este vorba?

ADR Centru a semnat Acordul de delegare a unor funcții privind implementarea priorităților 1, 2, 3, 4 și 7 din cadrul Programului Sănătate, noi devenind astfel Organism Intermediar regional pentru implementarea proiectelor. Atribuțiile noastre se referă în principal la monitorizarea proiectelor, verificarea și avizarea cererilor de prefinanțare, plată și rambursare, precum și a dosarelor de achiziții ale beneficiarilor.

În cazul celor 5 priorități pentru care s-a delegat funcția de Organism Intermediar, ADR-urile vor fi responsabile de activitățile finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), care vizează investițiile în infrastructura unităților sanitare și dotarea acestora. Programul Sănătate 2021-2027 este finanțat și din Fondul Social European plus (FSE+), caz în care fondurile au menirea de a asigura formarea personalului, implementarea de programe de screening, dezvoltarea de metodologii de lucru și standarde de calitate.

Valoarea însumată a alocării FEDR pentru cele 5 priorități, la nivel național, este de cca 1,3 miliarde euro, la care se adaugă 3,15 miliarde euro contribuție națională. Asta înseamnă că, în total, cele 5 priorități vor beneficia, doar pentru investiții de tip FEDR, de 4,45 miliarde euro. Din acestea, alocarea orientativă pentru Regiunea Centru pe aceste priorități se cifrează la aproximativ 400 milioane euro.

Ce investiții se vor realiza în sănătate, pentru că vedem în mass-media națională că unele fonduri pentru domeniul medical au fost tăiate din alocarea PNRR?

Prioritatea 1 are un buget alocat de 325,2 milioane euro din FEDR și buget de stat, fiind finanțată dotarea și modernizarea cabinetelor medicilor de familie și a cabinetelor medicale școlare. Se estimează că vor beneficia de fonduri circa 300 cabinete ale medicilor de familie și minim 105 cabinete și 25 unități mobile în domeniu, pe țară. Tot prin această prioritate se vor dota 41 unități mobile în cadrul structurilor de sănătate publică responsabile cu distribuția vaccinurilor la nivel teritorial/ local. De asemenea, se vor putea face investiții în structurile medicale de tip ambulatoriu, urmând să fie modernizate și dotate 89 ambulatorii generale în toată țara, precum și 9 ambulatorii ale spitalelor de psihiatrie, 24 centre de sănătate mintală pentru copii și 33 dispensare de tuberculoză.

Pentru Prioritatea 2 este alocat, din FEDR și contribuția națională, un buget de 595,21 milioane euro. Se vor finanța aici serviciile medicale de reabilitare, paliație și spitalizare pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației și pentru reducerea impactului dizabilității și profilului de morbiditate. Asta înseamnă investiții în infrastructura publică a 12 unități sanitare în care furnizează servicii de reabilitare/recuperare medicală. Vor fi sprijinite și alte 24 unități medicale pentru bolnavii acuți. Important pentru regiune și implicit pentru județul Alba este faptul că în cadrul acestei priorități se vor finanța investițiile în infrastructura publică a minim 20 spitalelor publice orășenești și municipale, unde vor putea fi realizate lucrări de reabilitare/modernizare și achiziția de dotări.

În ceea ce privește Prioritatea 3, bugetul alocat este de 206,93 milioane euro, pentru ”Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate”. Astfel, se finanțează investițiile pentru infrastructura publică a structurilor sanitare care au atribuții în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile, în controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor implicate în sănătatea publică.

Asta înseamnă finanțarea laboratoarelor naționale de referință și a laboratoarele regionale de sănătate publică, a sistemului național de transfuzii, precum și unitățile sanitare publice care oferă servicii esențiale pentru afecțiuni complexe, inclusiv centrele regionale de genetică medicală și cele pentru boli rare.

O componentă importantă a Programului o reprezintă Prioritatea 4, care are și cel mai mare buget alocat – de 2,8 miliarde euro – pentru investiții în infrastructuri spitalicești noi. Se urmărește continuarea investițiilor în spitalele regionale de urgență, la Iași, Cluj, Craiova (faza a II a), precum și investiții în spitale noi. Ne așteptăm să se construiască în întreaga țară 7 spitale noi, fiind eligibile pentru investiții spitalele județene și spitalele județene de urgență, spitalele cu monospecialitate sau centrele de transplant acreditate.

Nu în ultimul rând Prioritatea 7, are un buget alocat de 530 milioane euro, pentru măsuri care susțin domeniile de oncologie și transplant. În cadrul acestei priorități se vor finanța investițiile în infrastructura publică a unităților medicale unde se realizează depistarea precoce, diagnosticarea și tratarea pacienților oncologici, dar și cele pentru institutele oncologice și unitățile sanitare publice de interes național și regional care diagnostichează și tratează cancere cu localizare specifică.

De ce s-a decis descentralizarea acestor priorități de la nivel central spre cel regional?

Ținând cont de prioritățile europene ale Comisiei Europene (CE), pentru perioada 2021-2027, la nivel național s-a conceput un sistem mai eficient de atragere a fondurilor europene nerambursabile. Este vorba despre o nouă abordare a politicii de coeziune, principala politică de investiții a Uniunii Europene. Astfel, se dorește aducerea fondurilor europene mult mai aproape de beneficiarii lor finali, cetățenii. În această activitate, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) are cel mai important rol, de a asigura procesul de tranziție de la perioada de programare financiară 2014-2020, către viitoarea perioadă de programare 2021-2027, precum și continuitatea corespunzătoare a finanțărilor din bugetul Uniunii Europene, cu scopul de a crește succesul în implementarea fondurilor europene.

Din punctul nostru de vedere, considerăm că avem o și mai mare responsabilitate față de viitorul Regiunii Centru. Asta înseamnă și îmbunătățirea structurii noastre interne, întărirea sistemului de gestiune a fondurilor europene și a controlului acestora, plecând de la o mai bună coordonare între proiectele sau operațiunile finanțate.

Pentru perioada 2021-2027, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru”, precum și cu noile atribuții în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Sănătate și pentru Programul de Tranziție Justă, dedicat exclusiv județului Mureș, vom gestiona cel mai mare buget european alocat dezvoltării regiunii noastre în ultimele trei decenii, adică aproximativ 2 miliarde euro. În acest fel, acționăm pentru reducerea disparităților regionale, fiind asigurată, în același timp, conștientizarea publică privind impactul favorabil al fondurilor europene în dezvoltarea regională. Fondurile atrase prin proiecte bune trebuie să genereze dezvoltare economică, să ducă la îmbunătățirea infrastructurii și a climatului social, să contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor din centrul României.