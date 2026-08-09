Actualitate

Țeapă cu bilete la UNTOLD 2026: 30 de persoane, înșelate de un clujean care le-a luat banii și nu le-a dat biletele

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

De

Țeapă cu bilete la UNTOLD 2026: 30 de persoane, înșelate de un clujean care le-a luat banii și nu le-a dat biletele

Un clujean în vârstă de 30 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi înșelat 30 de persoane cărora le-a promis bilete la festivalul UNTOLD. Victimele au plătit în avans, însă nu au primit niciodată biletele și nici nu și-au recuperat banii.

Ancheta a fost declanșată de polițiștii din cadrul Poliției Județene Cluj în urma zecilor de sesizări primite. Oamenii legii au constatat că toate cazurile aveau același tipar: suspectul oferea bilete la festival, solicita plata în avans, însă după încasarea banilor nu mai livra biletele promise.

Potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi petrecut în perioada începutului anului 2026 – 7 august 2026.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada cuprinsă între începutul anului 2026 și până în data de 7 august a.c., acesta ar fi indus în eroare 30 de persoane, prin aceea că le-ar fi oferit spre vânzare bilete la festival, solicitând în schimb contravaloarea acestora”, au transmis reprezentanții Poliției.

Deși victimele ar fi efectuat tranzacțiile pentru achiziționarea biletelor, acestea nu le-ar fi primit nici până la începerea festivalului și nu și-ar fi recuperat sumele achitate.

Surse judiciare au precizat că biletele pe care bărbatul le-ar fi oferit spre vânzare erau pentru festivalul UNTOLD.

Polițiștii au făcut, sâmbătă, 8 august 2026, o percheziție la locuința suspectului. În urma acesteia au fost ridicate medii de stocare și alte bunuri considerate relevante pentru anchetă.

Bărbatul a fost reținut, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a prejudiciului produs.

sursa foto: UNTOLD / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Proiect energetic de peste 200 milioane de lei, în execuție la Sebeș. Un parc solar de 52 MW va fi cuplat cu baterii de 181 MWh

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

9 august 2026

De

Proiect energetic de peste 200 milioane de lei, în execuție la Sebeș. Un parc solar de 52 MW va fi cuplat cu baterii de 181 MWh Unul dintre cele mai mari proiecte hibride de energie regenerabilă din România a intrat în etapa de execuție la Sebeș. Investiția dezvoltată de Windin Capital și Elmor Renewable Energy, […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensii 2026 | Cu cât au crescut într-un singur an activele fondurilor facultative de pensii din România

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

9 august 2026

De

Pensii 2026 | Cu cât au crescut într-un singur an activele fondurilor facultative de pensii din România Fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au ajuns la active de 8,8 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creştere cu aproximativ 40% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, potrivit celui mai recent raport al Autorităţii […]

Citește mai mult

Actualitate

Foto | Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, recunoscută oficial: Ce avantaje aduce acest pas comunității de români din Peninsulă

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

9 august 2026

De

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, recunoscută oficial: Ce avantaje aduce acest pas comunității de români din Peninsulă Președintele Sergio Mattarella a promulgat legea prin care Statul Italian recunoaște oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, după un vot unanim în ambele camere ale Parlamentului italian, a anunțat, duminică, 9 august 2026, ministrul român de Externe, Oana […]

Citește mai mult