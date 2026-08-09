Țeapă cu bilete la UNTOLD 2026: 30 de persoane, înșelate de un clujean care le-a luat banii și nu le-a dat biletele

Un clujean în vârstă de 30 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi înșelat 30 de persoane cărora le-a promis bilete la festivalul UNTOLD. Victimele au plătit în avans, însă nu au primit niciodată biletele și nici nu și-au recuperat banii.

Ancheta a fost declanșată de polițiștii din cadrul Poliției Județene Cluj în urma zecilor de sesizări primite. Oamenii legii au constatat că toate cazurile aveau același tipar: suspectul oferea bilete la festival, solicita plata în avans, însă după încasarea banilor nu mai livra biletele promise.

Potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi petrecut în perioada începutului anului 2026 – 7 august 2026.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada cuprinsă între începutul anului 2026 și până în data de 7 august a.c., acesta ar fi indus în eroare 30 de persoane, prin aceea că le-ar fi oferit spre vânzare bilete la festival, solicitând în schimb contravaloarea acestora”, au transmis reprezentanții Poliției.

Deși victimele ar fi efectuat tranzacțiile pentru achiziționarea biletelor, acestea nu le-ar fi primit nici până la începerea festivalului și nu și-ar fi recuperat sumele achitate.

Surse judiciare au precizat că biletele pe care bărbatul le-ar fi oferit spre vânzare erau pentru festivalul UNTOLD.

Polițiștii au făcut, sâmbătă, 8 august 2026, o percheziție la locuința suspectului. În urma acesteia au fost ridicate medii de stocare și alte bunuri considerate relevante pentru anchetă.

Bărbatul a fost reținut, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a prejudiciului produs.

sursa foto: UNTOLD / Facebook

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