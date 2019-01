Localitatea Gâmbaș de lângă Aiud, fără apă potabilă, din cauza unei avarii la conducta de alimentare

Locuitorii din Gâmbaș au rămas fără apă potabilă, miercuri dimineața, din cauza unei avarii apărute la conducta de alimentare. Potrivit reprezentantului Apa CTTA, se lucrează la remedierea defecțiunii.

”Din cauza unei avarii produse în această dimineață la conducta de alimentare cu apă a localității Gâmbaș (Aiud), am fost nevoiți sa întrerupem alimentarea cu apă potabilă în această localitate pana la rezolvarea acesteia.

La reluarea furnizarii apei potabile, pot aparea local depasiri ale parametrului turbiditate, situatie in care vom fi nevoiti sa procedam la purjarea apei (spalari locale), pana la incadrarea in parametrii de calitate. Avand in vedere aceste lucruri, sfatuim clientii sa foloseasca apa doar in scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției”, transmite Apa CTTA Alba.