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Live Video: Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, derby „de Alba”, cu orgolii, ambiții și dorință de reabilitare!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

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Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, derby „de Alba”, cu orgolii, ambiții și dorință de reabilitare!

Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, derby „de Alba”, cu orgolii, ambiții și dorință de reabilitare, astăzi, ora 17.00, pe „Arena CSO”!

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De „Toamna Cugireană” avem parte de o dispută devenită, prin prisma ultimelor evenimente „de totul sau nimic”! S-au dus vremurile când rivalitatea dintre cele două grupări, în Divizia B mai ales, în anii ’80-’90, era la cote înalte, iar data meciului direct era notată cu roșu în calendar, dar și în prezent sunt suficiente elemente pentru o confruntare pe muchie de cuțit, ambele echipe fiind cu moralul țăndări.

Cugirenii nu au câștigat încă, sunt penultimii, cu un singur punct din 9 posibile, iar săptămâna trecută au pierdut, nescontat, cu Timișul Șag.

„Roș-albaștrii” au două eșecuri, fără a marca, pe iarna verde de acasă, și nu pot conta, în continuare, pe Liubashov și B. Minteuan – accidentați.

Marea favorită a seriei și pretendenta la promovarea în Liga 2 a legat deziluziile și a pierdut puncte prețioase, eșec în „Mica Romă” și remiza dezamăgitoare de acasă cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii.

Revine brazilianul Cordeiro, dar absentează Cl. Bălan (fractură de piramidă nazală) și congolezul Mbombo (nelegitimat), existând iarăși probleme în ofensivă.

Ambiții suplimentare pentru Balaur, Herlea, Butnariu (echipieri ai oaspeților în ediția anterioară), Sebaș, Mâlnă, Kiraly sau P. Păcurar, toți cu trecut în „alb-negru”.

În sezonul precedent, s-au consemnat victorii ale oaspeților: 2-1 pe „Cetate” (30 august, în prima etapă), respectiv 4-0 la Cugir, o revanșă dură a albaiulienilor (30 octombrie).

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