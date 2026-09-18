Curier Județean

Video | Accident rutier la Vidra: Impact între două autoturisme. Una dintre mașini a intrat într-o curte și a distrus o mașină de spălat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Accident rutier la Vidra: Impact între două autoturisme. Una dintre mașini a intrat într-o curte și a distrus o mașină de spălat

Un accident rutier a avut loc vineri, 18 septembrie 2026, pe raza localității Vidra. Potrivit primelor informații disponibile, în eveniment au fost implicate două autoturisme.

Martorii din zonă susțin că la volanul fiecărei mașini se afla câte o femeie, circulând dinspre Câmpeni spre Vidra. La un moment dat, șoferița unui Volkswagen ar fi virat la stânga pentru a intra pe o altă stradă, moment în care celălalt autoturism a intrat în coliziune cu acesta.

În urma impactului, produs, potrivit primelor informații, pe fondul unei neacordări de prioritate, unul dintre autoturisme a părăsit partea carosabilă și a distrus un gard din lemn și intrând chiar până în curtea unei familii, distrugând o mașină de spălat.

,,Evenimentul rutier va fi soluționat în conformitate cu prevederile OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Fără victime”, a explicat IPJ Alba la solicitarea ziarulunirea.ro

„Eram în casă, în bucătărie, să fac mâncare și aud dintr-o dată de parcă trăznește. M-am speriat foarte tare. Eu mai stăteam acolo, pe scaun. Mi-a distrus gardul și mașina de spălat”, a povestit o vârstnică a cărei casă a fost afectată în urma evenimentului rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 28.09-04.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 21.09-27.09.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

18 septembrie 2026

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 28.09-04.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 21.09-27.09.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 28.09-04.10.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1 SEBES – Strada UNIRII, Strada TRAIAN partial, Strada SURIANU, Strada SPITALULUI, Strada CALUGARENI 29/09/2026 […]

Citește mai mult

Curier Județean

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 19-20 septembrie 2026: Vor asigura măsurile de siguranță la spectacolul de cascadorii al lui Lae Dreghici, la Toamna Cugireană, Bogățiile Toamnei de la Blaj și la competiții sportive din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

18 septembrie 2026

De

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 19-20 septembrie 2026: Vor asigura măsurile de siguranță la spectacolul de cascadorii al lui Lae Dreghici, la Toamna Cugireană, Bogățiile Toamnei de la Blaj și la competiții sportive din județ În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din Alba vor fi prezenți la manifestările cultural-artistice și sportive organizate în […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Accident rutier la Alba Iulia: Femeie care se deplasa pe trecerea de pietoni, lovită de un autoturism pe Calea Moţilor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

18 septembrie 2026

De

Accident rutier la Alba Iulia: Femeie care se deplasa pe trecerea de pietoni, lovită de un autoturism pe Calea Moţilor Un accident rutier a avut loc vineri, 18 septembrie 2026, pe Calea Moților din Alba Iulia atunci când o femeie a fost lovită de un autoturism în timp ce traversa regulamentar strada. Traficul rutier este […]

Citește mai mult