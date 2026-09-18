Video | Accident rutier la Vidra: Impact între două autoturisme. Una dintre mașini a intrat într-o curte și a distrus o mașină de spălat

Accident rutier la Vidra: Impact între două autoturisme. Una dintre mașini a intrat într-o curte și a distrus o mașină de spălat

Un accident rutier a avut loc vineri, 18 septembrie 2026, pe raza localității Vidra. Potrivit primelor informații disponibile, în eveniment au fost implicate două autoturisme.

Martorii din zonă susțin că la volanul fiecărei mașini se afla câte o femeie, circulând dinspre Câmpeni spre Vidra. La un moment dat, șoferița unui Volkswagen ar fi virat la stânga pentru a intra pe o altă stradă, moment în care celălalt autoturism a intrat în coliziune cu acesta.

În urma impactului, produs, potrivit primelor informații, pe fondul unei neacordări de prioritate, unul dintre autoturisme a părăsit partea carosabilă și a distrus un gard din lemn și intrând chiar până în curtea unei familii, distrugând o mașină de spălat.

,,Evenimentul rutier va fi soluționat în conformitate cu prevederile OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Fără victime”, a explicat IPJ Alba la solicitarea ziarulunirea.ro

„Eram în casă, în bucătărie, să fac mâncare și aud dintr-o dată de parcă trăznește. M-am speriat foarte tare. Eu mai stăteam acolo, pe scaun. Mi-a distrus gardul și mașina de spălat”, a povestit o vârstnică a cărei casă a fost afectată în urma evenimentului rutier.

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