LIVE VIDEO| LISTA măsurilor economice „Sprijin pentru România”: Salariul minim în agricultură și industria alimentară, 3.000 de lei brut

5000 de ore de lucru pentru curățarea malurilor râurilor din jurul municipiului Sebeș: Serviciile care costă primăria 130 000 de lei

Primăria Sebeș a achiziționat un pachet de servicii de curăţenie si igienizare a malurilor râurilor si a diverselor depozite neorganizate de deşeuri din mediul urban si rural de pe raza orașului, în valoare de 130 000 de lei.

Potrivit achiziției lansate în SEAP, obiectivul contractului presupune curatarea si igienizarea spatiilor de pe domeniul public din mediul urban si rural (malurilor râurilor: Sebeş si Secas; pârâul Rastoaca cat si a diverselor zone predispuse depozitelor neorganizate de deşeuri precum: zona limitrofa cartierului de rromi din căpătui străzii Aurel Vlaicu, Sebeş; zona limitrofa fabricii de hârtie Pehart Petresti – in spatele locuinţelor sociale de pe str. Energiei, Petresti, s.a.) aflate pe raza Municipiului Sebeş prin strângerea, colectarea corpurilor străine (diverse tipuri de deşeuri) in saci menajeri asiguraţi de către prestator, incarnarea sacilor rezultaţi si transportul acestora de către prestator.

Activităţile din cadrul serviciului sunt:

strângerea, colectarea corpurilor străine (diverse tipuri de deşeuri) in saci menajeri;

incarnarea sacilor rezultaţi in urma curăţeniei/ igienizării si transportul acestora;

Activităţile prestate vor cuprinde următorul proces de munca: pornirea dintr-un punct de lucru stabilit de către autoritatea contractanta si prestatorul serviciilor, urmând a fi demarate activitati ce presupun strângerea si colectarea tuturor corpurilor străine/ diverselor tipuri de deşeuri dispersate pe spaţiul domeniului public de-a lungul malurilor râurilor: Sebeş si Secas (ambele maluri), precum si a paraului Rastoaca si a diverselor zone predispuse depozitelor neorganizate de deşeuri precum: zona limitrofa cartierului de rromi din căpătui străzii Aurel Vlaicu, Sebeş; zona limitrofa fabricii de hârtie Pehart Petresti – in spatele locuinţelor sociale de pe str. Energiei, Petresti, s.a.

In urma acestei activitati, diversele tipuri de deşeuri dispersate vor fi colectate manual sau mecanizat si depozitate in saci menajeri, urmând ca apoi sa fie efectuata activitatea de strângere si depozitare a sacilor menajeri umpluţi in cadrul unui mijloc de transport pentru transportul lor la alegere, fie in cadrul unor centre de colectare deşeuri, fie in spatii special amenajate (sacii menajeri vor fi incluşi in preţul contractului, precum si transportul.

Cantitatile serviciilor prestate vor fi exprimate in ore de lucru, serviciile prestate însumând un total de 5 000 ore.

