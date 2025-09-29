LIVE VIDEO | Funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, la Blaj: Zi de doliu local în „Mica Romă”
Funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, la Blaj: Zi de doliu local în „Mica Romă”
Vestea despre trecerea la cele veșnice a Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan a adus comunitatea credincioșilor împreună pentru a-i aduce un ultim omagiu. Ceremonia de înmormântare va are loc luni, 29 septembrie 2025, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, centrul spiritual al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
În Blaj este, luni, 29 septembrie 2025, zi de doliu local.
Citește și: A trecut la cele veșnice Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Programul liturgic a început dimineața, la ora 10:45, cu plecarea în procesiune de la Curia Arhiepiscopiei Majore spre Catedrala „Sfânta Treime”, unde comunitatea s-a adunat pentru celebrarea Sfintei Liturghii.
De la ora 11:00, în Catedrala „Sfânta Treime” se celebrează Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată în prezența unor înalte oficialități religioase, printre care Eminența Sa Claudio Cardinal Gugerotti, Prefect al Dicasteriului pentru Bisericile Orientale, și Excelența Sa Giampero Gloder, Nunțiu Apostolic.
La eveniment participă de asemenea membrii Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, episcopi romano-catolici din România, numeroși ierarhi și delegați din străinătate, precum și autorități civile și militare.
Slujba înmormântării va începe la ora 12:45 și va fi onorată de prezența oficialităților de rang înalt, inclusiv a Excelenței Sale, Domnul Președinte al României, Nicușor Dan.
Credincioșii și participanții vor avea astfel ocazia să-și ia rămas bun și să-i aducă un ultim omagiu Preafericitului Cardinal Lucian Mureșan, în cadrul unei ceremonii solemne, marcate de rugăciune și recunoștință pentru întreaga sa activitate în slujba Bisericii și a comunității.
Pentru cei care nu pot fi prezenți, celebrarea liturgică este transmisă în direct de posturile de televiziune TVR 3, TVR Info, Angelus TV și Maria TV, pe canalul de YouTube al Radio Blaj TV Online, precum și de Radio Blaj, Radio Maria și Radio ERCIS FM, asigurând astfel accesul credincioșilor din întreaga țară și din diaspora.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Zeci de cupluri din Alba Iulia, celebrate la Nunta de Aur 2025. Primarul Gabriel Pleșa: „A fost o sărbătoare a comunității noastre, care știe să-și cinstească seniorii”
Comunitatea din Alba Iulia și-a cinstit seniorii la Nunta de Aur 2025: Primarul Gabriel Pleșa: „A fost o sărbătoare a comunității noastre, care știe să-și cinstească seniorii” Zeci de cupluri din Alba Iulia au fost sărbătorite la „Nunta de Aur 2025”, eveniment dedicat celor care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Atmosfera a fost […]
ITM Alba: Trei persoane depistate muncind „la negru” și amenzi de 74.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 22 – 26 septembrie 2025
ITM Alba: Trei persoane depistate muncind „la negru” și amenzi de 74.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 22 – 26 septembrie 2025 Inspectorii ITM Alba au depistat trei persoane fără forme legale de angajare, în urma controalelor din perioada 22-26 septembrie 2025. Au fost aplicate amenzi în valoare de 74.500 de […]
ACCIDENT rutier la ieșirea din Câmpeni! Două autoturisme au fost implicate. Pompierii intervin de urgență
ACCIDENT rutier în Câmpeni între două mașini! Pompierii intervin de urgență Un accident rutier a avut loc în zona Câmpeni, astăzi, 29 septembrie, în jurul orei 12:00, între două autoturisme. Evenimentul rutier a avut loc la ieșirea din orașul Câmpeni spre Abrud. Un echipaj de prim ajutor intervine de urgență. Potrivit ISU Alba, secția de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
29 septembrie – 2 octombrie 2025 | Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori
Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori Săptămâna începută luni,...
DSVSA Alba: 29 septembrie – Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Măsuri și cerințe importante, care contribuie la diminuarea risipei
DSVSA Alba: 29 septembrie – Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Măsuri și cerințe importante, care contribuie la diminuarea...
Știrea Zilei
VIDEO | Nicușor Dan participă la Blaj la funeraliile Preafericitului Părinte Lucian Mureșan. Mesajul transmis de Președintele României
Nicușor Dan, prezent la Blaj, la funeraliile Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan. Mesajul transmis de Președintele României Nicușor Dan, Președintele...
VIDEO | Peste 6.100 de studenți la startul unui nou an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Investiții majore în campusul universitar
Peste 6.100 de studenți la startul unui nou an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Investiții majore...
Curier Județean
FOTO | Zeci de cupluri din Alba Iulia, celebrate la Nunta de Aur 2025. Primarul Gabriel Pleșa: „A fost o sărbătoare a comunității noastre, care știe să-și cinstească seniorii”
Comunitatea din Alba Iulia și-a cinstit seniorii la Nunta de Aur 2025: Primarul Gabriel Pleșa: „A fost o sărbătoare a...
ITM Alba: Trei persoane depistate muncind „la negru” și amenzi de 74.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 22 – 26 septembrie 2025
ITM Alba: Trei persoane depistate muncind „la negru” și amenzi de 74.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în...
Politică Administrație
30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi
Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie Ședința publică...
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...
29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare
29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare Conform credinței populare, pe data de...