LIVE VIDEO | Funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, la Blaj: Zi de doliu local în „Mica Romă”

Funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, la Blaj: Zi de doliu local în „Mica Romă”

Vestea despre trecerea la cele veșnice a Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan a adus comunitatea credincioșilor împreună pentru a-i aduce un ultim omagiu. Ceremonia de înmormântare va are loc luni, 29 septembrie 2025, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, centrul spiritual al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

În Blaj este, luni, 29 septembrie 2025, zi de doliu local.

Programul liturgic a început dimineața, la ora 10:45, cu plecarea în procesiune de la Curia Arhiepiscopiei Majore spre Catedrala „Sfânta Treime”, unde comunitatea s-a adunat pentru celebrarea Sfintei Liturghii.

De la ora 11:00, în Catedrala „Sfânta Treime” se celebrează Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată în prezența unor înalte oficialități religioase, printre care Eminența Sa Claudio Cardinal Gugerotti, Prefect al Dicasteriului pentru Bisericile Orientale, și Excelența Sa Giampero Gloder, Nunțiu Apostolic.

La eveniment participă de asemenea membrii Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, episcopi romano-catolici din România, numeroși ierarhi și delegați din străinătate, precum și autorități civile și militare.

Slujba înmormântării va începe la ora 12:45 și va fi onorată de prezența oficialităților de rang înalt, inclusiv a Excelenței Sale, Domnul Președinte al României, Nicușor Dan.

Credincioșii și participanții vor avea astfel ocazia să-și ia rămas bun și să-i aducă un ultim omagiu Preafericitului Cardinal Lucian Mureșan, în cadrul unei ceremonii solemne, marcate de rugăciune și recunoștință pentru întreaga sa activitate în slujba Bisericii și a comunității.

Pentru cei care nu pot fi prezenți, celebrarea liturgică este transmisă în direct de posturile de televiziune TVR 3, TVR Info, Angelus TV și Maria TV, pe canalul de YouTube al Radio Blaj TV Online, precum și de Radio Blaj, Radio Maria și Radio ERCIS FM, asigurând astfel accesul credincioșilor din întreaga țară și din diaspora.

