LIVE VIDEO, FOTO| A doua zi de repetiții pentru PARADA militară de 1 Decembrie 2019, de la Alba Iulia

A doua repetiție pentru Parada militară de Ziua Națională a început, vineri, în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. Sunt planificate cel puțin o defilare întrunită a tuturor detașamentelor cu trupe și tehnică și mai multe treceri ale trupelor.

Parada este organizată de Ministerul Apărării Naționale, prin Divizia 4 Infanterie „Gemina” Cluj-Napoca, care va asigura peste 1.000 de militari și 70 de mijloace tehnice de luptă, în principal cele de la defilarea de anul trecut, de la infanteriști, trupe speciale, transmisioniști, vânători de munte, tanchiști, artileriști, rachetiști etc. Printre detașamente se vor număra vânătorii de munte ai Batalionului 17 VM „Dragoș Vodă” Vatra Dornei, cercetașii din Regimentul 317 ISR „Vlădeasa” Someșeni, trupele speciale ale Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale Târgu Mureș, tanchiștii Batalionului 814 Tancuri „Mihai Vodă” Turda, artileriștii Batalionului 3 Artilerie Antiaeriană „Potaissa” Turda, rachetiștii de la Regimentul 50 Rachete Antiaeriene „Andrei Mureșianu” Florești, transmisioniștii de la Centrul 346 Comunicaţii R.M.N.C. Sebeş, militarii Batalionului 317 Sprijin Logistic „Voievodul Gelu” Zalău, etc. Totodată, vor fi prezente detașamente ale Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu și Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Ca o pată de culoare, și în acest an va defila un detașament al Armatei Poloneze, cu trupe și tehnică. Ca mijloace tehnice de luptă, albaiulienii vor putea vedea noul TAB Pirahna III C, intrat recent în înzestrarea Armatei României, Humvee-uri, aruncătoare de rachete, sisteme de rachete HAWK, radare mobile, centre de comunicații etc.

Dacă la 1 decembrie vremea va fi favorabilă, 9 elicoptere de atac și 6 avioane MIG vor survola cerul deasupra municipiului Alba Iulia, însă numărul aparatelor de zbor va fi cunoscut precis doar în preajma momentului decolării de la Câmpia Turzii.

La resursele MApN, la paradă se vor adăuga efectivele și mașinile de intervenție ale Poliției, Jandarmeriei, ISU, SRI și Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Comperaj defilare Ziua Națională Alba Iulia

Pe timpul defilării cerul va fi survolat de aeronave ale Forțelor Aeriene. Dispozitivul de zbor va fi deschis de elicoptere IAR 330 PUMA și IAR 330 SOCAT din dotarea Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”. Una dintre aeronave va purta Drapelul României. De asemenea, vă vor prezenta onorul de la înălțime și avioane MIG 21 LanceR din dotarea Bazei 71 Aeriană de la Câmpia Turzii.

Baza 71 Aeriană execută misiuni de apărare a spațiului aerian din zona de responsabilitate cu mijloace aer-aer și sol-aer, respectiv asigură sprijinul celorlalte categorii de forțe și al autorităților locale în situații de urgență.

Doamnelor și domnilor, defilarea este deschisă de comandantul ceremoniei militare, generalul de brigadă Nicolae Tonu, locțiitor al comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, care vă prezintă onorul dintr-o mașină de luptă HUMVEE (HMMWV). În semn de apreciere a serviciilor deosebite aduse instituției militare, pentru profesionalismul și rezultatele remarcabile obținute în executarea misiunilor, generalul de brigadă Nicolae Tonu a fost decorat, de trei dintre președinții României, cu Ordinul Virtutea Militară, în grad de Cavaler, Ofițer, respectiv Comandor.

A fost comandant al Batalionului 265 Poliției Militară, respectiv al Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”. Recunoscut ca un specialist al operațiilor militare și inițiator de concepție doctrinară, generalului de brigadă Nicolae Tonu i-au mai fost conferite și alte numeroase distincții militare, printre care se numără Emblema de Onoare a Forțelor Terestre, Emblema de merit „Acțiuni umanitare”, precum și Emblema de Onoare a Armatei României.

Urmează Drapelul de Luptă al Diviziei 4 Infanterie „Gemina” care este purtat de militari ai Batalionului 400 Sprijin ”Feleacu” din Cluj-Napoca. Batalionul asigură sprijinul logistic al acțiunilor desfășurate de comandamentul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. Ca urmare a performanțelor atinse în îndeplinirea misiunilor și în semn de apreciere a profesionalismului militarilor, anul acesta, Drapelului de Luptă al diviziei i-a fost conferită Emblema de Onoare a Armatei României.

Defilarea continuă cu detașamentul steagurilor de identificare ale unităților din subordinea Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. Marea unitate are în aria de responsabilitate mai bine de jumătate din teritoriul național și se mândrește cu peste un secol de existență organizațională în Armata României. De-a lungul timpului, militari ai diviziei au participat la misiuni de tip contingent și independente în Africa, Asia și Europa, sub mandat ONU, NATO, UE și OSCE.

Vă prezintă onorul detașamentul Batalionului 814 Tancuri „Mihai Vodă”. Militarii unității participă, anual, la exerciţii naţionale sau multinaţionale. De asemenea, tanchiștii turdeni au executat, alături de alte structuri din Armata României, misiuni în teatrele de operații Afganistan, Angolo și Irak. Batalionul 814 Tancuri „Mihai Vodă” este continuator al tradițiilor glorioase de luptă ale Regimentului 4 Rorșiori „Regina Maria”.

Trece acum prin fața dumneavoastră detașamentul Batalionului 17 Vânători de Munte „Dragoș Vodă”. Vânătorii de munte dorneni se mândresc cu o tradiție de opt decenii în Armata României. Militarii unității au executat misiuni multinaționale sub egida NATO, ONU și UE, în teatrele de operații din Angola, Bosnia, Kosovo, Irak și Afganistan.

Defilează în continuare militari ai Regimentului 317 ISR ”Vlădeasa. Marea unitate este o structură flexibilă, ce beneficiază de capabilități moderne de culegere de date și informații, iar în ultimii ani a avut o prezență constantă în teatrele de operații. Regimentul are în spate o istorie de 5 decenii, fiind, la înființare, una dintre primele companie de cercetare în adâncime din Armata României.

Vă prezintă onorul detașamentul Regimentului 50 Rachete Antiaeriene „Andrei Mureșianu”. Este singura unitate care are în dotare toate categoriile de sisteme de rachete antiaeriene din înzestrarea Forțelor Terestre. Regimentul a asigurat echipe de asistență în teatrul de operații din Afganistan. Totodată, militarii unității au participat la misiuni internaționale în teatrele de operații și în cadrul altor structuri și comandamente.

Rachetiștii sunt urmați de militari ai Batalionului 317 Sprijin Logistic „Voievodul Gelu”. Unitatea dislocată în municipiul Zalău a reprezentat, în anii 2011 și 2018, baza de selecție pentru constituirea echipelor de consiliere și asistență în teatrul de operații din Afganistan. Misiunea principală a unității este asigurarea sprijinului logistic al Regimentului 69 Artilerie Mixtă „Silvania”.

În continuare îi puteți vedea pe militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum”.Geniștii albaiulieni au o pregătire profesională solidă, confirmată prin participarea la misiuni în teatrele de operații din Bosnia și Herțegovina, Irak și Afganistan, precum și la numeroase exerciții multinaționale.

Vă prezintă onorul detașamentul Batalionului 26 Cercetare Supraveghere Montană „Avram Iancu”. Militarii structurii au participat la misiuni de pregătire în baze militare din Grecia, la exerciții de instruire în Republica Populară Chineză și baza militară Hohenfels din Germania, precum și la antrenamente operaționale pentru Kosovo, respectiv Bosnia și Herțegovina. Totodată, au o bogată experiență în teatrele de operații din Irak și Afganistan.

Defilează prin fața dumneavoastră detașamentul Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii. Blocul de defilare este format din militari ai Centrului 346 Comunicații și Tehnologia Informației. Structura asigură servicii și sprijin de comunicații și informatică de nivel strategic, operativ și tactic, pe timp de pace, în situații de criză și la război.

Vă prezintă acum onorul militarii Forțelor pentru Operații Speciale. Sunt luptători riguros selectaționați și antrenați astfel încât să facă față efortului fizic și psihic prelungit, în medii solicitante, de cele mai multe ori ostile. Forțele pentru Operații Speciale reprezintă componentă specializată a armatei să execute cu mare precizie operații speciale independente sau în sprijinul forțelor convenționale.

Continuăm cu reprezentanții Forțelor Aeriene Române. Vă prezintă onorul militarii Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „General Nicolae Dăscălescu”. Structurile dotate cu sistem HAWK din compunerea brigăzii sunt interoperabile cu armatele țărilor NATO și execută instrucția pentru apărarea antiaeriană a României.

Urmează detașamentul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Academia are în spate o istorie de peste 170 de ani în educația militară și are ca obiectiv principal formarea inițială a ofițerilor de comandă. Este succesoare și continuatoare a tradițiilor militare și educaționale a primei școli de ofițeri din România.

Trec, în continuare, elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba-Iulia. Activitatea colegiului a fost și este sinonimă cu performanța, numărându-se printre cele mai bune instituții de învățământ militar și civil din țară. Anul acesta, Colegiul Național Militar din Alba Iulia a sărbătorit un secol de la înființare.

Urmează reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne.

Vă prezintă onorul detașamentul de defilare al Jandarmeriei Române, format din militari ai Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș, în fruntea căruia se află Drapelul de Luptă al unității. Gruparea de Jandarmi Mobilă este destinată organizării și executării misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii și siguranței publice, precum și de combatere a infracționalității în zona de responsabilitate ce curprinde județele Alba, Bistrița-Năsăud, Harghita și Mureș.

Urmează reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Detașamentul de defilare are în frunte Drapelul de Luptă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba și este constituit din pompieri care încadrează echipajele de stingere a incendiilor și paramedici ai Serviciului Mobil de Urgență. Sunt oameni care, în fiecare clipă, duc lupta cu secundele pentru salvarea vieții semenilor, acordarea primului ajutor medical și extragerea persoanelor din medii ostile vieții.

Urmează detașamentul Serviciului Român de Informații. Ca în fiecare an, port-stindardul instituției a fost incredințat Brigăzii Antiteroriste, ai cărei luptători trec prin fața dumneavoastră. Brigada Antiteroristă reprezintă corpul de elită prin care SRI își îndeplinește competența națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, oriunde, pe teritoriul României.

Defilează acum din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor un detașament format din funcționari publici ai Penitenciarului Aiud. Promovând o nouă identitate, aceea a poliției penitenciare, structura face parte din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională ale statului care asigură aplicarea regimului de detenție și intervenție recuperativă.

Urmează defilarea mijloacelor tehnice din dotarea Ministerului Apărării Naționale.

Blocul de tehnică este comandat de colonelul Nicolae Oros, locțiitorul șefului de Stat Major pentru sprijin al Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, care vă prezintă onorul dintr-un transportor amfibiu blindat de cercetare.

Colonelul Nicolae Oros a participat la trei misiuni în teatrele de operații. De-a lungul carierei de până acum i-au fost acordate importante distincții militare naționale și străine, între care se numără Emblema de Onoare a Armatei României, Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, Emblema de Onoare a Forțelor Terestre și medalii NATO.

Pentru început puteți vedea transportoare amfibii blindate de cercetare, aflate în dotarea Regimentului 317 ISR „Vlădeasa”. TAB C-79 de cercetare reprezintă un mijloc de luptă și transport, cu o mare mobilitate și putere de foc. Acest tip de transportor este dotat cu două mitraliere, de calibre 14,5 mm, respectiv 7,62 mm.

Defilează în continuare transportoare amfibii blindate B-33 „ZIMBRU”, din dotarea Batalionului 811 Infanterie „Dej”. Caracteristicile tehnico-tactice ale transportorului îl recomandă ca o mașină de luptă fiabilă, cu o mare mobilitate, fiind destinată folosirii în cadrul subunităților trupelor de uscat (de infanterie motorizată sau infanterie marină).

Continuăm tot cu tehnică din dotarea Batalionului 811 Infanterie „Dej”. Acum puteți vedea transportoare amfibii blindate cu aruncător calibru 82 mm. Acestea asigură o bună protecție echipei de servanți împotriva gloanțelor și schijelor, precum și protecția la trecerea prin zonele contaminate.

Urmează aruncătoarele calibru 120 mm, tractate de autocamioane DAC 665 T, de asemenea, din dotarea infanteriștilor dejeni. Acest tip de aruncătorare sunt destinate sprijinului cu foc al subunităților, în toate formele de luptă. Se deplasează fără probleme chiar și pe teren accidentat.

În continuare trece prin fața dumneavoastră tehnica Batalionului 7 Aruncătoare Proiectile Reactive „General Vasile Danacu”. Armamentul din dotarea unității este autopropulsat, calibru 122 mm. Rapiditatea executării focului asigură angajarea eficientă și oportună a țintelor, precum și realizarea efectului propus într-un timp scurt, facilitând acțiunea forțelor proprii.

Continuăm cu sistemul antiaerien „OERLIKON”, din dotarea Batalionului 228 Apărare Antiaeriană „Piatra Craiului” din compunerea Diviziei 2 Infanterie „Getica”. Acesta poate combate ținte aeriene care evoluesză la joasă și foarte joasă înălțime, ținte terestre neblindate sau usor blindate.

Defilează acum tehnică din dotarea Batalionului 3 Apărare Antiaeriană „Potaissa”, mai exact complexul antiaerian 2×35 Gepard. Este unul dintre cele mai performante sisteme de artilerie antiaeriană, având mobilitate ridicată. Permite îndeplinirea misiunilor atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, în orice condiţii meteorologice.

În continuare puteți urmări complexul de rachete antiaeriene OSA AKM, care face parte din dotarea Regimentului 50 Rachete Antiaeriene „Andrei Mureșianu”. Complexul este destinat nimicirii țintelor aeriene, care zboară la înălțimi mici și medii. Principala misiune a acestui tip de tehnică o reprezintă asigurarea apărării antiaeriene a obiectivelor și trupelor, în toate formele luptei.

Trece acum prin fața dumneavoastră autospeciala de intervenţie EOD din dotarea Grupului 3 EOD, structură dislocată în garnizoana Bistrița, subordonată Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. În completul autospecialei se găsesc echipamente de acces, cercetare, identificare, neutralizare și transport a materialelor explozive. Montat pe șasiu de VAMTAC, acest model are tracțiune pe patru roți permanentă.

Continuăm tot cu vehicule de tip VAMTAC, de această dată dotate cu sistemul integrat de comunicaţii şi informatică tip batalion –SICIB. Acestea fac parte din dotarea Batalionului 811 Infanterie „Dej”. Sistemul este destinat culegerii, prelucrării, transmiterii şi stocării datelor pentru analiză, producere şi reprezentare a informaţiilor utilizate în procesul de comandă-control de nivel batalion.

Urmează tehnica din dotarea Forțelor pentru Operații Speciale. Vehiculele de tip HUMVEE sunt mijloace de luptă moderne, capabile să execute misiuni în orice condiții meteorologice și de relief. Acestea sunt dotate cu mitraliere grele, de calibru mare, dar și cu tehnică de comunicații de ultimă generație.

HUMVEE-urile Forțelor pentru Operații Speciale sunt urmate de transportoarele amfibii blindate Piranha IIIC. Acestea fac parte din dotarea Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” și sunt utilizate inclusiv în teatrul de operații din Afganistan.

Defilează acum sistemul de rachete sol-aer cu baza la sol HAWK. Sistemul se află în dotarea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „Nicolae Dăscălescu” și este format din două autospeciale de transport rachete, având ataşate câte un lansator cu câte trei rachete de exerciţiu.

Urmează radarul TPS 79 R al Grupului 3 Cercetare Supraveghere prin Radiolocație și Avertizare Timpurie „General Vasile Mihalache” Câmpia Turzii. Sistemul radar mobil este utilizat pentru supravegherea spațiului aerian la distanțe tactice mici și medii.

În continuare vom urmări detașamentele reprezentative ale Ministerului Afacerilor Interne.

Blocul de defilare este deschis de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, care vă prezintă autospeciale folosite în misiunile pentru menținerea ordinii publice, creșterea siguranței traficului rutier și investigarea câmpului infracțional.

Primele autospeciale aparțin poliției rutiere. Sunt folosite pentru supravegherea traficul rutier, intervenții la evenimentele și în misiunile de prevenire a accidentelor accidentelor de circulație.

Urmează autospeciale din dotarea Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Sunt folosite de polițiștii acestei structuri pentru intervențiile la evenimente care pot afecta siguranța publică.

Ultima autospecială aparține Serviciului Criminalistic. Este folosită în misiunile de investigare a câmpului infracțional și are în dotare un laborator criminalistic.

Urmează blocul de autospeciale de intervenție al Jandarmeriei Române, care este deschis de autoturisme folosite pe timpul misiunilor de patrulare destinate prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, precum şi asigurarea unui climat de siguranţă în comunităţile urbane şi rurale.

Trec în continuare autospeciale folosite în cadrul misiunilor de ordine publică. Aceste mijloace asigură transportul efectivelor la intervenții, precum și conducerea persoanelor la sediul unitățiii pentru continuarea cercetărilor.

Urmează autospecialele de capacitate mare, folosite în cadrul misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice. Sunt dotate cu mijloace de avertizare acustice și luminoase, precum și mijloace de comunicare moderne.

Defilarea continuă cu tehnica de intervenţie din dotarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, din care fac parte cele mai performante autospeciale de intervenție utilizate la stingerea incendiilor, pentru salvarea de la înălţime, accidente rutiere, intervenție la dezastre şi alte situaţii care pun în pericol viaţa semenilor şi bunurile acestora.

Formația este deschisă de autospeciala de stingere cu apă și spumă cu capacitate mică și șenilată cu tracțiune 4×4, destinate intervenției în zonele greu accesibile, teren accidentat și zonă de munte, unde este necesară deplasarea a echipajelor de intervenție și prim ajutor calificat.

Prin fața dumneavoastră trece acum ambulanța SMURD de prim ajutor calificat încadrată de trei pompieri-paramedici care pot asista de urgență victimele. Autospeciala este dotată cu echipamente performante pentru resuscitare, defibrilare și monitorizare a funcțiilor vitale ale pacienților.

Urmează ambulanța SMURD de terapie intensivă. Aceasta este destinată intervenției medicale de urgență la cel mai înalt nivel și transportul medical asistat al pacientului critic. Este dotată cu echipamente, materiale și medicamente de terapie intensivă.

Continuăm cu autospeciala de transport a scafandrilor și ambarcațiunea pentru intervenții rapide pe apă. Aceasta este destinată salvării persoanelor din râuri, lacuri sau zone inundate.

Trece acum prin fața dumneavoastră autospeciala de intervenție CBRN care tractează un modul pentru decontaminare. Aceasta este destinată intervenției în cazul accidentelor nucleare, biologice, chimice, radiologice, precum și pentru decontaminarea populației și a personalului de intervenție.

Urmează autospeciala de stingere cu apă și spumă de capacitate de 5 mii de litri. Aceasta este destinată intervenției pentru stingerea incendiilor în mediul urban și rural.

Puteți vedea acum autospecială de stingere cu apă și spumă de capacitate mărită, care poate transporta la locul incendiului 9 mii de litri de apă și o mie de litri de spumă.

Mașina de stingere este urmată de autospeciala de intervenție și salvare de la înălțimi. Autoscara este destinată în special pentru salvarea persoanelor aflate la nivelele superioare ale clădirilor și pentru asigurarea pătrunderii rapide atunci când căile de acces devin impracticabile ca urmare a situațiilor de urgență.

Defilează în continuare containerul cu echipamente de căutare-salvare, în care se regăsesc accesorii utilizate de salvatori pentru recuperarea persoanelor de sub derâmături sau din alte medii ostile. Sistemele de containere sunt nou introduse în dotarea pompierilor români și permit transportarea cu ușurință a echipamentelor de intervenție la locul evenimentului.

Închide blocul de tehnică al pompierilor autospeciala tabără mobilă care asigură cazarea temporară pentru 200 de persoane evacuate în urma situațiilor de urgență, precum și pentru subunitățile de pompieri dislocate în zone de intervenție.

Trece acum tehnică aparţinând Serviciului Român de Informaţii.

Blocul de tehnică al SRI este compus din autospeciale de intervenție contrateroristă și autospecială pentru intervenție pirotehnică. Autospecialele de intervenţie contrateroristă au la bord câte patru luptători cu echipamentul și armamentul standard.

Încheie defilarea de Ziua Națională a României în orașul Marii Uniri detașementul de onoare, constituit din militari ai Batalionul 811 Infanterie „Dej”. Calitatea profesională a infanteriștilor dejeni s-a reflectat în exerciții naționale și internaționale majore, precum și prin participarea la numeroase operațiuni și misiuni internaționale în Afganistan, Kosovo și Irak. Militarii Batalionului 811 Infanterie au fost recompensați pentru profesionalismul lor cu numeroase decorații, pe Drapelul de Luptă al Unității regăsindu-se „Ordinul Național Pentru Merit, în grad de Cavaler cu însemne de război”, „Emblema de Onoare a Statului Major al Forțelor Terestre” și „Emblema de Onoare a Armatei României”.

Ceremonia militară dedicată Zilei Naționale a României se încheie cu onorul prezentat de Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”

La mulți ani, români! La mulți ani, România!