LIVE VIDEO| Expoziția Chinologică Internațională „Royal Crown Trophy”: Căței din 100 de rase vor concura pentru titlul de Supreme Best In Show

LIVE VIDEO| City Race Alba Iulia: Cinci trasee de alergare vor pune sângele participanților în mișcare, în cea de-a cincea ediție

Astăzi, 25 septembrie, va avea loc ediția a cincea a Alba Iulia City Race, concursul ce te poartă pe dealul Mamut, prin impresionanta cetate Alba Carolina, prin ”Cealaltă Capitală”, prin orașul Alba Iulia. Cinci curse, una pentru copii!

Vino să alergi în ”Cealaltă Capitală”! Ne vedem la Alba Iulia, acolo unde ”istoria își retrăiește gloria”!

Ai posibilitatea să descoperi o adevărată nestemată, un adevărat cristal, o cetate minunată, în alergare, pe 25 septembrie! E timpul pentru Alba Iulia City Race, eveniment oferit de Primaria Municipiului Alba Iulia ce transformă orașul Unirii, Cealaltă Capitală, într-un punct central al sportului autohton.

Din inima localității pornesc cele cinci trasee, Semimaratonul Star Transmission, Crosul Star Assmbley, Cursa Populară, Family Run și Kids Race, parcurgerea lor introducând alergătorii într-un cadru impresionant, plin de istorie, pe sub porțile mărețe și prin șanțurile delimitate de zidurile masive ale cetății. Cursele mai lungi ies în natură și ajung și pe impunătoarea colină ce străjuiește valea Mureșului, traversează una dintre cele mai frumoase piste de biciclete din România, semimaratonul ajungând chiar și pe Vârful Mamut.

5 trasee de alergare, unul pentru copii

Ediția din acest an a Alba Iulia City Race propune 5 trasee de alergare, din care unul este destinat exclusiv copiilor, toate cu startul din superba cetate Alba Carolina. Semimaratonul Star Transmission are o lungime de 21 de kilometri și 700 de metri diferență pozitivă de nivel, fiind singura cursă care ajunge până pe Vârful Mamut.

Crosul Star Asembley are 10 kilometri și 300 de metri diferență pozitivă de nivel, primii 5 kilometri și revenirea spre centrul urbei, cu trecerea prin Poarta a III-a a Cetății, fiind comune cu cele de la semimaraton. Cursa Populară are doar 2.7 kilometri și adună aproape 45 de metri diferență pozitivă de nivel, traseul unic și spectaculos desfășurându-se în totalitate în limitele Cetății Alba Carolina. Tot aici se desfășoară și Family Run, de 2,7 km, și Kids Race, pe categorii de vârstă: sub 8 ani, 8-12 ani și 13-16 ani.

Înscrieri online, până pe 17 septembrie

Înscrieri la Alba Iulia City Race se pot face până pe 17 septembrie. Se mai poate poate ajunge cursa dorită și prin înregistrare la fața locului, în limita locurilor disponibile, pe 24 septembrie.

Premii totale în bani de 16.400 de lei

Bugetul total de premiere al Alba Iulia City Race ajunge în acest an la 16.400 de lei, recompensându-se, în bani, alergătorii de la Semimaraton Star Transmission, Cros Star Assembley, atât la general, masculin și feminin, cât și la categoriile de vârstă, dar și podiumul de la Cursa Populară.

Ca de obicei, pentru a accesa premiile la ”Open General” este necesară îndeplinirea anumitor baremuri de timp, pentru semimaraton, sub 1.25.00 la masculin și sub 1.45.00 la feminin, iar pentru crosul de 10 km, sub 36 de minute la masculin și sub 45 de minute la feminin. Se acordă și bonus-uri de 500 de lei, pentru un nou record al traseului, sub 1.14.34 la masculin (Vitalie Gheorghiță, în 2015) și sub 1.29.57 la feminin (Mădălina Florea, în 2014), dar și premii speciale de 300 de lei, pentru primul băiat și prima fată care ajung pe Vârful Mamut.