LIVE VIDEO | Deschiderea Târgului de Crăciun 2025 din Alba Iulia: Concert de colinde și aprinderea luminițelor în Piața de Crăciun, pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

Deschiderea Târgului de Crăciun 2025 din Alba Iulia: Concert de colinde și aprinderea luminițelor în Piața de Crăciun, pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina

Târgul de Crăciun „Piața de Crăciun – Alba Iulia & Tradition und Markt” și-a deschis porțile pentru albaiulieni și turiștii care doresc să sărbătorească și să simtă magia sărbătorilor de iarnă.

Organizatorii anunță că atmosfera o să fie plină de lumină și bucurie. Evenimentele pregătite pentru ziua de astăzi sunt: aprinderea luminițelor de sărbători și un concert de colinde susținut de elevii și profesorii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia.

Mai mult decât atât, delicii culinare și alte produse vor acompania colindele și atmosfera călduroasă a Târgului de Crăciun 2025 din Alba Iulia, organizat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina.

,,Vă invităm cu drag sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 18:00, pe Latura de Vest a Cetății, la deschiderea Târgului de Crăciun Piața de Crăciun – Alba Iulia & Tradition und Markt, unde atmosfera se va umple de lumină, colinde și bucurie!

Elevii și profesorii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia vor urca pe scenă pentru un concert de colinde care vă va aduce spiritul Crăciunului mai aproape ca niciodată. Veniți să aprindem împreună luminițele sărbătorii, să ne bucurăm de muzică, voie bună și surprize de sezon!

Începe numărătoarea inversă pentru cel mai frumos Crăciun în Cetatea Alba Carolina!”, se arată într-un mesaj transmis de reprezentanții administrației locale de la Alba Iulia.

