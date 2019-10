LIVE-SCOR: Minaur Baia Mare – Unirea Alba Iulia 1-0 (0-0) | B. Lemac a marcat golul de trei puncte pentru amfitrioni

Unirea Alba Iulia a pierdut la limită, 0-1 (0-0), în deplasarea din Maramureș, în condițiile în care „alb-negrii” au avut în față o pretendentă la promovare, Minaur Baia Mare.



Uniriștii au pierdut, după trei remize, un moment cheie al jocului fiind ocazia mare de egalare a lui Mărgărit (85) – șut în portar din apropiere.

*1-0, MIN. 63: B: LEMAC, fostul atacant al Cugirului a deschis scorul, cu capul, din 8 metri, după o ieșire greșită Angeru, la centrarea lui V. Giurgiu

*Mihai Manea: „Puteam egala în final”

„La fotbal jocul greșeala așteaptă, din păcate. Am întâlnit un adversar bun, iar noi, dacă marcam pe final, puteam să plecăm cu punct. Noi avem probleme de efectiv la fiecare joc și schimbăm câte 3-4 jucători, din motive medicale. Am primit galben pentru că am solicitat o lovitură de pedeapsă. De obicei nu comentez arbitrajul, dar astăzi am fost întruna instigați.”, a declarat Mihai Manea.

În minutul 6, Lemac a șutat peste de la 16 metri. În minutul 8, Piper a tras de la 25 de metri, a respins Angeru în corner. În minutul 20, oaspeții au solicitat un penalty la căderea lui Fetița, Mihai Manea a primit avertisment pentru proteste. Al. Giurgiu (23) a executat o lovitură liberă, a respins în corner Dombradi. În minutul 28, Piper a șutat puternic de la 28 de metri puțin peste. În minutul 35 Șter a reluat cu capul peste din 8 metri, tot el executând o lovitură liberă de la 25 de metri parată de Angeru.

În minutul 52, centrare Duruș de pe stânga, cap Lemac peste bară. În minutul 81, același Lemac scăpat singur cu Angeru a ratat desprinderea, paradă a portarului advers. Angeru (84) are un reflex excelent la reluarea lui Prunescu, după un corner. Mărgărit are golul egalizator în picior (85), îns Balasz a parat cu piciorul, evitând 1-1. An. David (87) a reluat din voleu, peste poartă, din 11 metri.

Echipe de start:

Minaur Baia Mare: Dombradi – V. Giurgiu, A. Coroian, Piper, K. Szekely, Prunescu, Duruș, Simion, LIheț, Șter, Lemac; rezerve Gudea, R. Rus, R. Lupu. Tutuța, Mitracu, D. Groza, Bococi. Antrenor Dorin Toma

Unirea: Angeru – F. Morar, I. Neag, Guț, Ad. Matei (67, Mărgărit) – Petresc, Al. Giurgiu – Fetița, Selagea (85, Mardare), Tat (46, Bârdea) – Mateș (67, Haj); rezerve Sporea, An. David, Joldeș. Antrrenor Mihai Manea

Cu probleme de efectiv în ultima perioadă, gruparea din Cetatea Marii Uniri se clasează pe locul al 12-lea, cu 9 puncte, după trei remize succesive, ultima în derby “de Alba” cu Metalurgistul Cugir.

Interesant este faptul că cei doi antrenori, Dorin Toma și Mihai Manea, au fost colegi la cursurile Școlii de antrenori, atât la licența B, cât și la Licența A UEFA (absolvită în 2018). Așadar se înfruntă în runda a 9-a a Seriei a 5-a două echipe cu pretenții, care însă în prima parte a turului nu și-au găsit cadența dorită.

Arbitri V. Rodina (Cluj-Napoca), B. Gireadă (Oradea), D. Popa (Băișoara) Observatori S. Neichi (Satu Mare), C. Dan (Zalău)