Lista candidaților PNL la primăriile din județul Alba, validați de Biroul Politic Județean
Sâmbătă, 13 iunie 2020, în cadrul Biroului Politic Județean al PNL au fost desemnați și candidații pentru 70 de UAT-uri, comune și orașe din județul Alba.
Abrud- Albu Cristian
Aiud – Badea Oana
Baia de Arieș – Pandor Traian
Blaj – Gheorghe Valentin Rotar
Câmpeni – Pașca Cristian
Cugir – Teban Adrian
Ocna Mureș – Vințeler Silviu
Sebeș – Nistor Dorin
Teiuș – Breaz Aurel
Zlatna – Ponoran Silviu
ALBAC TODEA TIBERIU
ALMASU MARE ZAHARIE ARiON
ARIESENI PANTEA GHEORGHE
AVRAM IANCU HELER SANDU
BERGHIN BICA VASILE
BISTRA GLIGOR TRAIAN
BLANDIANA GHERMAN NICOLAE
BUCERDEA GRANOASA – ALDEA IOAN
CENADE NEAMTU ILIE
CERGAU ALDEA LENUTA
CETATEA DE BALTA COMANDARU CONSTANTIN
CILNIC OANCEA IOAN
CIURULEASA TUHUT ADRIAN
CRACIUNELU DE JOS BUBUR LENUTA
CRICAU CORODEANU CONSTANTIN
CUT BASCA SORIN
DAIA ROMANA HAPRIAN VISARION
DOSTAT CINDEA EMILIA
FARAU STOIA IOAN
GALDA DE JOS RAICA ROMULUS
GIRBOVA NEDELEA IOAN
GIRDADESUS VIRCIU MARIN
HOPIRTA POPA AUGUSTIN
HOREA NICOLA MARIN
IGHIU RUSU TRAIAN
INTREGALDE FLOREA TEODOR
JIDVEI TRIF ALIN
LIVEZILE HAN HORATIU
LOPADEA NOUA INDREIU MARIN
Lunca MUREȘULUI NEGREA DANIEL
LUPSA GIURGIU GHEORGHE
METES OPRUTA DAN
MIHALȚ BREAZ FLAVIUS
MIRASLAU ALEXANDRU LIVIU
MOGOS MACAVEI LIVIU
OCOLIȘ JUCAN ALIN
PIANU PETRUSE MARIN
PONOR BUJOR PETRUT
POSAGA BULGAR IONEL
RADESTI NICULA ALIN
RIMETEA KISS MIHAI
ROȘIA DE SECAS BOGDAN VASILE
ROȘIA MONTANA FURDUI EUGEN
SALCIUA LOMBREA VASILE
SALISTEA STANILA AUREL
SASCIORI MORAR FLORIN
SCARISOARA COSTEA CRISTIAN
SIBOT OANA MARINELA
SINCEL FRAȚI LA ILIE
SINTIMBRU POPA IOAN IANCU
SOHODOL CORCHES SORIN
SONA MĂRGINEAN FLORIN
SPRING STANILA IULIA
STREMT PUȘCAȘ HOREA
SUGAG JINAR CONSTANTIN
UNIREA ALBA GHEORGHE
VADU MOȚILOR LAZEA NICOLAE
VALEA LUNGA PUȘCA VASILE
VIDRA RESIGA IOAN
VINTU DE JOS BARBU PETRU