Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate: Până când pot fi depuse proiectele

Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate

O nouă linie de finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 120 de milioane de euro este disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operațional Sănătate.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că proiectele pot fi depuse până pe 16 octombrie, pe platforma informatică gestionată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Oficialul a amintit în context că deja prin PNRR au fost modernizate aproape 70 de ambulatorii și că în ultima perioadă au fost luate mai multe măsuri pentru ca pacienții să aibă acces rapid la diagnostic și tratament fără internări inutile.

Este vorba, potrivit Rador, printre altele de extinderea programului de lucru al ambulatoriilor din cadrul spitalelor publice până la ora 20.00, creșterea finanțării sau eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici din programele naționale, indiferent dacă sunt sau nu asigurați.

