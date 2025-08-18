Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate: Până când pot fi depuse proiectele
Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate
O nouă linie de finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 120 de milioane de euro este disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operațional Sănătate.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că proiectele pot fi depuse până pe 16 octombrie, pe platforma informatică gestionată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Oficialul a amintit în context că deja prin PNRR au fost modernizate aproape 70 de ambulatorii și că în ultima perioadă au fost luate mai multe măsuri pentru ca pacienții să aibă acces rapid la diagnostic și tratament fără internări inutile.
Este vorba, potrivit Rador, printre altele de extinderea programului de lucru al ambulatoriilor din cadrul spitalelor publice până la ora 20.00, creșterea finanțării sau eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici din programele naționale, indiferent dacă sunt sau nu asigurați.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Iulie 2025 în cifre oficiale: Câți români sunt pensionari, ce pensii primesc și câți trăiesc cu mai puțin de 1.000 de lei pe lună
Iulie 2025 în cifre oficiale: Câți români sunt pensionari, cât primesc lunar și câți se descurcă cu sub 1.000 de lei În România erau înregistrați, oficial, 4.693.461 de pensionari în luna iulie 2025, arată cele mai recente date centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Față de luna precedentă, numărul total al pensionarilor a scăzut […]
Bacalaureat 2025: Astăzi vor fi afișate rezultatele la probele scrise din sesiunea a doua
Bacalaureat 2025: Vor fi afișate rezultatele la probele scrise din sesiunea a doua Luni, 18 august 2025, până la ora 12.00, vor fi afișate rezultatele la probele scrise din sesiunea a doua a Bacalaureatului. Tot luni, 18 august 2025, de la ora 14.00 la ora 18.00, vor putea fi depuse cererile de contestații și cererile […]
Radu Georgescu, despre pachetul 2 măsuri ale Guvernului Bolojan: ”Se presupune că este un guvern liberal, dar probabil a dat cele mai multe legi împotriva ideii de liberalism din ultimii 35 de ani”
Radu Georgescu, despre pachetul 2 măsuri ale Guvernului Bolojan: ”Se presupune că este un guvern liberal, dar probabil a dat cele mai multe legi împotriva ideii de liberalism din ultimii 35 de ani” Radu Georgescu spune că actualul Guvern, deși este unul liberal, a dat probabil cele mai multe legi împotriva ideii de liberalism din ultimii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate: Până când pot fi depuse proiectele
Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate O nouă linie de finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 120...
Iulie 2025 în cifre oficiale: Câți români sunt pensionari, ce pensii primesc și câți trăiesc cu mai puțin de 1.000 de lei pe lună
Iulie 2025 în cifre oficiale: Câți români sunt pensionari, cât primesc lunar și câți se descurcă cu sub 1.000 de...
Știrea Zilei
VIDEO | Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”, expoziții ale meșterilor locali și muzică populară, pe vârful Petreasa
Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”, expoziții ale...
VIDEO | Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu peste 260 de milioane de vizualizări, pe contul lui Lupușor, stăpânul lor
Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu...
Curier Județean
29 august 2025 | „Nunta de aur” la Sebeș: Seniorii care împlinesc 50 de ani de căsătorie, sărbătoriți în cadrul unui eveniment care cuprinde și un recital al lui Gheorghe Gheorghiu și Cooperativa 9
29 august 2025 | „Nunta de aur” la Sebeș: Seniorii care împlinesc 50 de ani de căsătorie, sărbătoriți în cadrul...
18 august 2025 | COD GALBEN și PORTOCALIU de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină
18 august 2025 | COD GALBEN și PORTOCALIU de FURTUNI în județul Alba și alte zone din țară: Averse torențiale,...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud Municipiul Aiud...
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
Opinii Comentarii
18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer
18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer Icoana Maicii Domnului Pantanassa este cunoscută pentru...
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață Ioan Slavici, cunoscutul scriitor canonic, s-a născut...