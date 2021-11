Liga a 4-a, etapa a 13-a, CS Zlatna – Hidromecanica Șugag 4-1 (0-1) | Aurarii câștigă după două luni, cu 4 goluri în 12 minute!

Sâmbătă, 20 noiembrie, de la ora 14.00, în cadrul rundei a 13-a a Ligii a 3-a, este prevăzut ultimul derby “de Alba” al anului, cu competitoarele ce traversează stări diametral opuse.

Gruparea de sub Drăgana este pe poziția secundă a Seriei a 9-a, cu 29 de puncte și 3 succese la rând, iar ocnamureșenii vin după una dintre cele mai apăsătoare eșecuri din eșalonul terț, un șocant set de tenis, 1-6, cu CS Ungheni, pe teren propriu. Acasă, “roș-albaștrii” au acumulat 16 puncte din 18 posibile (a doua poziție în respectiva ierarhie) și 5 victorii succesive, în vreme ce formația din orașul salin are 5 puncte externe (în ultimele două deplasări, remize la Turda și Reghin). CS Ocna Mureș se plasează înaintea rundei a 4-a din retur pe locul al 7-lea, cu 13 puncte, însă are un program infernal până la finele sezonului, meciuri cu Viitorul Cluj și la Hunedoara, formații din careul de ași.

Ambele competitoare stau bine în duelurile județene, după ce în tur au remizat, 1-1, o remiză cât o victorie în acel moment pentru gazde, goluri Căt. Creț (45) și I. Grozav (41), primul joc direct în care CS Ocna Mureș nu a pierdut, după 4 înfrângeri. Formația condusă de Lucian Itu face legea de ani buni în Alba: în sezonul trecut, în care au câștigat seria, metalurgiștii au avut șase victorii din șase cu conjudețenele, adunându-se 15 partide fără a cunoaște gustul eșecului împotriva rivalelor. Ultima înfrângere înregistrată a fost pe propriul teren, în urmă cu 3 ani și 7 luni, în 20 aprilie 2018, când s-a disputat cel mai spectaculos derby “de Alba” al ultimilor ani, un electrizant Metalurgistul Cugir – Industria Galda 2-3 (1-2), cu Paul Ciucă și Daniel Lupșan în tabăra găldeană. Având un ecart de 13 puncte până la poziția a 5-a, ocupată de Gloria Bistrița, ce joacă vineri la Viitorul Cluj, Metalurgistul Cugir poate parafa accederea matematică în play-off, cu 5 etape înaintea încheierii primei părți a campionatului, dacă va lua toate cele trei puncte, victorie coroborată cu un pas greșit al bistrițenilor.

“Sunt convins că ne așteaptă o confruntare dificilă, împotriva unei echipe rănite în orgoliu după anteriorul rezultat. Și raportându-ne la disputa recentă de la Ocna Mureș, trebuie să abordăm acest meci cu totul altfel, să fim concentrați, să nu ne considerăm superiori și dinainte învingători. E nevoie de atitudine, determinare, luciditate, mai ales că asemenea dueluri interjudețene aduc orgolii și ambiiții, motivări suplimentare, indiferent de locurile din clasament”, a precizat Lucian Itu.

Sunt probleme de efectiv în ambele tabere. La gazde vor reveni M. Lupu, Al. Rus și Udrea, dar vor absenta Tănăsescu – suspendat, Tăban – accidentat și Șt. Radu (abia ieșit din izolare), iar la vizitatori vor lipsi Ceaca – suspendat, Haiduc și Tegbo – indisponibili din motive medicale.

“Nu suntem într-un moment bun și jucăm în deplasare la o echipă pe val, locul doi din clasament. Deci, examen dificil. Avem nevoie de tărie de caracteri și mobilizare, să ne ridicăm la nivelul adversarului și, cu ceva șansă, avem dreptul să sperăm”, a transmis Paul Ciucă, ultimul antrenor din Alba ce s-a bucurat de un succes împotriva Cugirului.

Foto: Lucian DANCIU