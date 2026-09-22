Lapoviță și ninsoare pe DN 67C Transalpina, între Obârșia Lotrului și Rânca: Program de circulație și recomandări pentru șoferi
Lapoviță și ninsoare pe DN 67C Transalpina, între Obârșia Lotrului și Rânca: Program de circulație și recomandări pentru șoferi
Temperaturile au scăzut marți, 22 septembrie 2026, în zona montană a DN 67C – Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, iar sporadic se înregistrează precipitații sub formă de lapoviță și izolat, ninsoare.
Programul actual de circulație pe sectorul Rânca – Obârșia Lotrului este 09:00 – 20:00.
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Totodată, recomandăm conducătorilor auto:
• să verifice înainte de plecare starea drumului și condițiile meteorologice;
• să adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum;
• să circule cu atenție sporită în zonele în care carosabilul poate deveni umed sau alunecos;
• să nu își continue deplasarea în cazul în care întâmpină probleme și să solicite sprijin prin numărul unic de urgență 112.
Echipele SDN Târgu Jiu monitorizează permanent sectorul de drum și efectuează zilnic revizii cu utilaje echipate pentru intervenție și încărcate cu material antiderapant, înainte de deschiderea circulației și ori de câte ori situația o impune.
În acest moment, nu se impun alte restricții de circulație. În funcție de evoluția condițiilor meteorologice, circulația poate fi restricționată temporar, dacă siguranța participanților la trafic o impune.
DRDP Craiova recomandă tuturor conducătorilor auto să manifeste prudență și să țină cont de condițiile specifice circulației în zona montană.
Foto: arhivă
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