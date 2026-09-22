Curier Județean

FOTO | Accident rutier pe DJ 107M: Un autoturism s-a răsturnat între Colțești și Rimetea

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Accident rutier pe DJ 107M: Un autoturism s-a răsturnat între Colțești și Rimetea

Traficul rutier este îngreunat pe DJ 107M, între localitățile Colțești și Rimetea, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele date, un autoturism condus de un bărbat s-ar fi răsturnat pe partea carosabilă.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

Secția de pompieri Aiud a intervenit pentru asigurarea masurilor specifice la evenimentul rutier produs pe DJ107M, între localitățile Colțești și Rimetea.

La misiune a participat o autospecială de stingere cu apă și spumă.

UPDATE IPJ: Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

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