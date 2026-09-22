Echinocţiul de toamnă 2026 are loc la noapte: Ziua devine tot mai mică, iar noaptea creşte. Când trecem la ora de iarnă
Echinocţiul de toamnă 2026 are loc la noapte: Ziua devine tot mai mică, iar noaptea creşte. Când trecem la ora de iarnă
Echinocţiul de toamnă 2026 are loc anul acesta în noaptea de marţi spre miercuri, la ora 03.05, potrivit site-ului Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. În emisfera nordică durata zilei scade, iar în cea sudică creşte.
Punctul echinocţiului de toamnă, numit şi „punct autumnal”, se află pe sfera cerească la intersecţia eclipticii (ce reprezintă proiecţia pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la această dată, trecând din emisfera nordică a sferei cereşti în cea sudică.
De la un an la altul, fenomenul nu se produce la aceeaşi dată, anul calendaristic nefiind egal cu cel tropic. De la momentul stabilirii calendarului gregorian (1582), echinocţiul de toamnă a avut loc în zilele de 21, 22, 23 sau 24 septembrie, mai des însă la 22 sau 23 septembrie.
După echinocţiul de toamnă, ziua (perioada de timp iluminată de Soare într-un ciclu de 24 de ore) devine tot mai mică, iar noaptea creşte până la solstiţiul de iarnă.
Cele două puncte de pe ecliptică, în care se află Soarele în momentul echinocţiului, se numesc puncte echinocţiale, fiind denumite punctul vernal şi, respectiv, punctul autumnal. Cuvântul „echinocţiu” derivă din cuvântul francez „équinoxe”, care, la rândul lui, provine din latinescul „aequinoctium”, format din „aequus” – „egal” şi „nox”, „noctis” – „noapte”.
Calendarul popular păstrează în zona echinocţiului de toamnă amintirea unui străvechi început de an, marcat de moartea şi renaşterea Zeiţei Mumă, de origine neolitică, peste care Părinţii Bisericii au suprapus moartea, Adormirea (15 august) şi Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie), potrivit volumului ”Zile şi mituri. Calendarul ţăranului român” (2000), de Ion Ghinoiu.
La 8 septembrie, sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică) marchează sfârşitul verii şi începutul toamnei. Vremea se răceşte, începe migraţia păsărilor, iar o vorbă populară spune că acum se schimbă pălăria cu căciula.
Când trecem la ora de iarnă în 2026
România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026. Atunci, ceasurile se dau înapoi cu o oră: când va fi 04:00, ora va deveni 03:00. Asta înseamnă că vom dormi cu o oră mai mult, dar se va întuneca mai devreme seara.
Telefoanele mobile, computerele și majoritatea dispozitivelor conectate la internet schimbă ora automat, dacă setarea este activată. Ceasurile clasice și dispozitivele fără actualizare automată trebuie reglate manual.
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