Călin Georgescu, plasat sub control judiciar: Fostul candidat scapă de arest după ce Tribunalul București a respins propunerea DIICOT

Călin Georgescu și-a petrecut noaptea în Arestul Central din Capitală, după ce a fost reținut luni, 21 septembrie 2026, pentru 24 de ore, de procurorii DIICOT. Georgescu este cercetat într-un nou dosar în care este acuzat că a înșelat un afacerist cu peste 1.000.000 euro. Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar și scapă de arest după ce Tribunalul București a respins propunerea DIICOT.

Călin Georgescu nu va fi arestat preventiv. Tribunalul București a respins solicitarea formulată de procurorii DIICOT și a dispus măsura controlului judiciar. Sub control judiciar a fost plasat și omul de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel București.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost plasați sub control judiciar.

Jandarmii bucureşteni au anunţat că marţi au luat măsuri de ordine şi siguranţă în apropierea unor instituţii publice, în contextul aducerii lui Călin Georgescu şi a lui Ionel Rusen la Tribunalul Bucureşti. „Siguranţa persoanelor şi menţinerea unui climat de ordine publică reprezintă principalele obiective ale măsurilor dispuse de forţele aflate în teren, în zona unor obiective instituţionale.

În acest sens, jandarmii au organizat dispozitivul de ordine publică astfel încât să fie asigurată gestionarea în condiţii de siguranţă a fluxurilor de persoane, menţinerea liberă a căilor de acces către obiectivele respective şi prevenirea apariţiei unor situaţii care ar putea afecta desfăşurarea normală a activităţilor”, precizează reprezentanţii Jandarmeriei Bucureşti.

„Misiunea” lui Georgescu

Noi informații reies din dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt acuzați că au înșelat un afacerist din Buzău cu peste un milion de euro. Potrivit unor surse judiciare, discuțiile dintre Călin Georgescu și Ionel Rusen, purtate în mașinile celor doi pe parcursul anului 2025, au fost interceptate de procurori.

Temele de discuție diferă, de la detalii despre dosarele în care sunt implicați Călin Georgescu și Ionel Rusen,ajungând și la discuții cu tentă politică. Într-una din aceste interceptări, fostul candidat la prezidențiale i-a explicat interlocutorului „misiunea” pe care o are.

Și-a petrecut noaptea în celulă cu alte trei persoane

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu şi Ionel Rusen, reţinuţi luni într-un dosar instrumentat de DIICOT, sunt prezentați acum magistraţilor de la Tribunal, fiind citaţi pentru ora 10.40. Noaptea trecută, Georgescu a stat în celulă cu alte trei persoane, iar vizita medicală nu a arătat că ar avea probleme de sănătate. Surse judiciare au declarat, pentru Digi24 , că fostul candidat la Preşedinţie a făcut vizita medicală, iar medicii nu au constatat că ar avea vreo problemă de sănătate.

Călin Georgescu a stat cu alţi trei în cameră, a avut drept de periuţă de dinţi, lenjerie, prosop şi alte obiecte de strictă necesitate. Nu a mâncat, a băut foarte multă apă. Pe perioada reţinerii nu are drept de vizită de la aparţinători. În faţa tribunalului s-au adunat zeci de susţinători ai lui Georgescu, în zonă fiind amplasate garduri de protecţie de către Jandarmerie. Procesul s-a desfăşurat cu uşile închise.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire a unui grup infracțional organizat. Procurorii susțin că a făcut parte dintr-o grupare care a înșelat un om de afaceri cu 1.100.000 de euro.

La perchezițiile de luni, anchetatorii au ridicat mai multe documente, sume de bani, dispozitive de bruiaj, dar și alte probe importante, care vor fi analizate.

Perchezițiile au durat mai bine de nouă ore, iar apoi Călin Georgescu n-a stat mai mult de patru în fața procurorilor la audieri, unde s-a prevalat de dreptul la tăcere și nu a făcut declarații în fața anchetatorilor.

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