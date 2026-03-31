Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Aiud a obținut acreditarea RENAR

Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Aiud a obținut acreditarea RENAR (Asociația de Acreditare din România), certificare care atestă respectarea celor mai înalte standarde de calitate, competență profesională și siguranță în domeniul serviciilor de laborator, au anunțat, marți, 31 martie 2026, reprezentanții unității medicale.

„Această acreditare confirmă angajamentul nostru constant pentru excelență, acuratețea rezultatelor și îmbunătățirea continuă a actului medical, în beneficiul tuturor pacienților noștri”, au precizat aceștia.

În această perioadă, laboratorul dispune de fonduri disponibile pentru efectuarea analizelor medicale. „

„În acest sens, vă încurajăm să vă adresați unității noastre pentru investigații de specialitate, realizate cu echipamente moderne și de către personal calificat.

Prevenția și monitorizarea stării de sănătate sunt esențiale, iar accesul la analize medicale de calitate reprezintă un pas important în acest proces.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată!”, au mai transmis reprezentanții Spitalului Municipal Aiud.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Curier Județean

UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier pe o stradă din Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit. Una dintre mașini a fost proiectată într-o casă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 48 de minute

în

31 martie 2026

De

ACCIDENT rutier pe o stradă din Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit. Una dintre mașini a fost proiectată într-o casă Două autoturisme s-au ciocnit în această dimineață, 31 martie 2026, pe strada Tudor Vladimirescu din oraș.  Din primele informații, două autoturisme sunt implicate în evenimentul rutier. ,,Traficul rutier este îngreunat pe strada Tudor Vladimirescu, din […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | ACCIDENT rutier pe DJ 107, spre Roșia de Secaș: Un autobuz s-a răsturnat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 ore

în

30 martie 2026

De

ACCIDENT rutier pe DJ 107, spre Roșia de Secaș: Un autobuz s-a răsturnat. Intervin paramedicii Un autobuz s-a răsturnat, luni seara, 30 martie 2026, pe DJ 107, la ieșirea din Cergău Mare spre Roșia de Secaș.  Din primele informații, în vehicul nu se aflau pasageri și nu au fost persoane încarcerate. Potrivit ISU Alba, stația […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE AVERTIZARE RO-ALERT la Șugag: A fost semnalată prezența unui urs, zona drumului de acces dintre Lacul Oașa spre Luncile Prigoanei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 11 ore

în

30 martie 2026

De

AVERTIZARE RO-ALERT la Șugag: A fost semnalată prezența unui urs, zona drumului de acces dintre Lacul Oașa spre Luncile Prigoanei Jandarmii din Alba intervin, luni, în comuna Șugag, după ce prezența unui urs a fost semnalată pe drumul de acces dintre Lacul Oașa și Luncile Prigoanei.  Pentru avertizarea populației, ISU Alba a transmis și un […]

Citește mai mult