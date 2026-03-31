Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Aiud a obținut acreditarea RENAR (Asociația de Acreditare din România), certificare care atestă respectarea celor mai înalte standarde de calitate, competență profesională și siguranță în domeniul serviciilor de laborator, au anunțat, marți, 31 martie 2026, reprezentanții unității medicale.
„Această acreditare confirmă angajamentul nostru constant pentru excelență, acuratețea rezultatelor și îmbunătățirea continuă a actului medical, în beneficiul tuturor pacienților noștri”, au precizat aceștia.
În această perioadă, laboratorul dispune de fonduri disponibile pentru efectuarea analizelor medicale. „
„În acest sens, vă încurajăm să vă adresați unității noastre pentru investigații de specialitate, realizate cu echipamente moderne și de către personal calificat.
Prevenția și monitorizarea stării de sănătate sunt esențiale, iar accesul la analize medicale de calitate reprezintă un pas important în acest proces.
Vă mulțumim pentru încrederea acordată!”, au mai transmis reprezentanții Spitalului Municipal Aiud.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
