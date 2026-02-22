Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite în România pe tot parcursul anului: „Nu vor mai sta să adune praf la sediile instituţiilor”

Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite în România pe tot parcursul anului

În România, laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite pe tot parcursul anului. Asta în baza unui plan de monitorizare.

Laboratoarele vor fi tilizate în locuri unde există poluări ale aerului istorice şi nu există staţii oficiale, a anunțat, duminică, 22 februarie 2026, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Aceasta a precizat că a semnat deja un ordin în acest sens.

„Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului nu vor mai sta să adune praf la sediile instituţiilor! Am semnat ordinul de ministru prin care stabilim că aceste laboratoare, dacă nu au loc incidente de poluare unde trebuie trimise imediat, să fie folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice, dar în acelaşi timp nu există staţii oficiale în apropiere.

În perioada imediat următoare va fi realizat acest program de către ANMAP pentru anul 2026.

Pe scurt: folosim echipamentele care au costat mulţi bani România ca să vedem toţi, oficial, ce aer se respiră în zone poluate istoric”, a scris ministrul Mediului într-o postare pe Facebook.

