Actualitate

Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite în România pe tot parcursul anului: „Nu vor mai sta să adune praf la sediile instituţiilor”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite în România pe tot parcursul anului

În România, laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite pe tot parcursul anului. Asta în baza unui plan de monitorizare.

Laboratoarele vor fi tilizate în locuri unde există poluări ale aerului istorice şi nu există staţii oficiale, a anunțat, duminică, 22 februarie 2026, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Aceasta a precizat că a semnat deja un ordin în acest sens.

„Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului nu vor mai sta să adune praf la sediile instituţiilor! Am semnat ordinul de ministru prin care stabilim că aceste laboratoare, dacă nu au loc incidente de poluare unde trebuie trimise imediat, să fie folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice, dar în acelaşi timp nu există staţii oficiale în apropiere.

În perioada imediat următoare va fi realizat acest program de către ANMAP pentru anul 2026.

Pe scurt: folosim echipamentele care au costat mulţi bani România ca să vedem toţi, oficial, ce aer se respiră în zone poluate istoric”, a scris ministrul Mediului într-o postare pe Facebook.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Ministrul Sănătăţii, despre propunerea de a obliga medicii să rămână în ţară după studii: ,,Un sistem care încearcă să recupereze ceea ce s-a pierdut în zeci de ani, din păcate”

Ioana Oprean

Publicat

acum 59 de minute

în

22 februarie 2026

De

Ministrul Sănătăţii, despre propunerea de a obliga medicii să rămână în ţară după studii: ,,Un sistem care încearcă să recupereze ceea ce s-a pierdut în zeci de ani, din păcate” Orice problemă din sistemul de Sănătate din România se poate transforma într-o chestiune de viaţă şi de moarte. În fiecare zi, în orice spital. Pentru […]

Citește mai mult

Actualitate

Câți refugiați din Ucraina mai sunt în România la 4 ani de la începutul războiului: Rugăciuni pentru pace în bisericile ortodoxe

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

22 februarie 2026

De

Câți refugiați din Ucraina mai sunt în România la 4 ani de la începutul războiului Marți, 24 februarie 2026, se vor împlini 4 ani de la începutul războiului pornit în Ucraina de Rusia. În anii care au trecut de la debutul conflictului militar de amploare pentru mulți ucraineni România a devenit a doua casă. Este […]

Citește mai mult

Actualitate

Profesorul Cristian Păun: România a ajuns la 60% din PIB datorie publică. ,,O bornă importantă pe care o vom da greu înapoi”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

22 februarie 2026

De

Profesorul Cristian Păun: România a ajuns la 60% din PIB datorie publică. ,,O bornă importantă pe care o vom da greu înapoi” Economistul și profesorul Cristian Păun avertizează că România a atins un prag critic al îndatorării, aceasta ajungând la 60% din PIB. El avertizează că problema nu este doar nivelul datoriei, ci modul în […]

Citește mai mult