Sport

La Volei Alba Blaj, în ediția 2026/2027, extremele Sabina Haewegene (Franța) și Elina Rodriguez (Argentina)

Dan HENEGAR

Publicat

acum 43 de minute

în

De

La Volei Alba Blaj, în ediția 2026/2027, extremele Sabina Haewegene (Franța) și Elina Rodriguez (Argentina)

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, mizează în ediția 2026/2027, pe postul de extremă pe două internaționale, Sabine Haewegene (Franța) și Elina Rodriguez (Argentina), ambele venite în această pauză competițională.

Numele celorlalți doi secunzi (extreme) din efectivul formației din „Mica Romă” vor fi anunțate zilele viitoare, fiind vorba de alte voleibaliste din străinătate.

Sabine Haewegene (32 ani, 1,80 m, foto stânga), este componentă a naționalei Franței, cu care a câștigat Liga Europeană (în 2022). Născută în Noua Caledonie, a evoluat în ultimii patru ani la Volley-Ball Club Chamalières, după ce anterior, a mai jucat la CSM Clamart și Évreux Volley-Ball.

Elina María Rodríguez (29 de ani, 1,89 metri, foto dreapta) face parte din echipa Argentinei cu care a fost prezentă la Jocurile Olimpice de vară din 2020. Ultima dată la Alianza Lima (Peru), are la activ echipe din țara natală precum CS San Lorenzo, Brazilia (Hinode Barueri), din Italia (Volley Conegliano – 2018/2019 și BAM Mondovi – 2019/2020), Franța (Nancy Volley – 2020/2021 și Levallois Paris Saint-Cloud – 2021/2022), iarăși Brazilia (Fluminense) și Turcia (Belediyesi – 2024/2025)

Gruparea din Alba își conturează lotul pentru sezonul următor: *Ioana Mănăilă (21 ani, CSM Lugoj), Alexandra Botezat (27 ani, Italia), Viktoria Trcol, Bianca Grama – centri; *Vittoria Piani – universal; *Diana Vereș – libero; *Kenya Malachias (Brazilia, 25 de ani), Gretell Moreno (Cuba, 28 ani) – coordonatoare; *extreme: Nelmaira Váldez (Venezuela, 34 de ani, Fluminense FC, Brazilia), Sabine Haewegene (Franța) și Elina Rodriguez (Argentina).

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

S-au stabilit semifinalele Campionatului Munților Apuseni, ediția 2026 | Sohodol – Bistra și Sălciua – Poiana Vadului (seniori), Vadu Moților – Bucium și Albac – Bistra (copii)

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

27 iulie 2026

De

S-au stabilit semifinalele Campionatului Munților Apuseni, ediția 2026 | Sohodol – Bistra și Sălciua – Poiana Vadului (seniori), Vadu Moților – Bucium și Albac – Bistra (copii). Semifinalele și finalele, la Ciuruleasa După faza a doua (la Sălciua – grupa A, Lupșa – grupa B) a Campionatului Munților Apuseni, ediția a XV-a, s-au stabilit semifialele […]

Citește mai mult

Sport

Foto | Amine Ghazoini, fundaș dreapta marocano-italian, la CSM Unirea Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

27 iulie 2026

De

Amine Ghazoini, fundaș dreapta marocano-italian, la CSM Unirea Alba Iulia Următoarea destinație a fundașului dreapta cu dublă cetățenie, italiană și marocană, Amine Ghazoini (25 de ani) va fi CSM Unirea Alba Iulia, a anunțat luni, 27 iulie 2026, jurnalistul Emanuel Roșu.  „Ghazoini e un fotbalist de play-off in liga a 2-a, după părerea mea”, a […]

Citește mai mult

Sport

1-2 august 2026 | Grand Prix România, la Alba Iulia, cu peste 300 de șahiști la start. Programul complet

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

27 iulie 2026

De

Grand Prix România, la Alba Iulia, cu peste 300 de șahiști la start. Programul complet Începută în 2016, colaborarea dintre Federaţia Română de Şah şi Consiliul Judeţean Alba continuă şi în acest an prin organizarea la Alba Iulia a uneia dintre cele cinci etape ale Grand Prix România, cel mai puternic circuit de turnee open […]

Citește mai mult