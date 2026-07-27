La Volei Alba Blaj, în ediția 2026/2027, extremele Sabina Haewegene (Franța) și Elina Rodriguez (Argentina)

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, mizează în ediția 2026/2027, pe postul de extremă pe două internaționale, Sabine Haewegene (Franța) și Elina Rodriguez (Argentina), ambele venite în această pauză competițională.

Numele celorlalți doi secunzi (extreme) din efectivul formației din „Mica Romă” vor fi anunțate zilele viitoare, fiind vorba de alte voleibaliste din străinătate.

Sabine Haewegene (32 ani, 1,80 m, foto stânga), este componentă a naționalei Franței, cu care a câștigat Liga Europeană (în 2022). Născută în Noua Caledonie, a evoluat în ultimii patru ani la Volley-Ball Club Chamalières, după ce anterior, a mai jucat la CSM Clamart și Évreux Volley-Ball.

Elina María Rodríguez (29 de ani, 1,89 metri, foto dreapta) face parte din echipa Argentinei cu care a fost prezentă la Jocurile Olimpice de vară din 2020. Ultima dată la Alianza Lima (Peru), are la activ echipe din țara natală precum CS San Lorenzo, Brazilia (Hinode Barueri), din Italia (Volley Conegliano – 2018/2019 și BAM Mondovi – 2019/2020), Franța (Nancy Volley – 2020/2021 și Levallois Paris Saint-Cloud – 2021/2022), iarăși Brazilia (Fluminense) și Turcia (Belediyesi – 2024/2025)

Gruparea din Alba își conturează lotul pentru sezonul următor: *Ioana Mănăilă (21 ani, CSM Lugoj), Alexandra Botezat (27 ani, Italia), Viktoria Trcol, Bianca Grama – centri; *Vittoria Piani – universal; *Diana Vereș – libero; *Kenya Malachias (Brazilia, 25 de ani), Gretell Moreno (Cuba, 28 ani) – coordonatoare; *extreme: Nelmaira Váldez (Venezuela, 34 de ani, Fluminense FC, Brazilia), Sabine Haewegene (Franța) și Elina Rodriguez (Argentina).

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