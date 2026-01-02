La un pas de tragedie într-o comună din Alba: Un copil de 3 ani și un bărbat de 47 de ani, răniți după ce au fost loviți de o mașină pe trotuar

Un copil de 3 ani și un bărbat de 47 de ani, răniți după ce au fost loviți de o mașină pe trotuar, într-o comună din Alba

În noaptea de 31 decembrie 2025 spre 1 ianuarie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Victoriei din localitatea Valea Lungă, a avut loc un eveniment rutier.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Valea Lungă, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat în afara părții carosabile, care, ulterior, a fost proiectat pe trotuar.

În urma evenimentului rutier, un bărbat, în vârstă de 47 de ani, și un minor de 3 ani, care se aflau pe trotuar, au fost suferit leziuni corporale ușoare.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

foto: arhivă

