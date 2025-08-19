La orizont, o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia: Sistem de semaforizare rutieră și treceri de pietoni la intersecția dintre Calea Moților și strada Albac

La orizont, o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia

Autoritățile locale pregătesc o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia.

Este vorba de punerea în operă a unui sistem de semaforizare rutieră și treceri de pietoni la intersecția dintre Calea Moților și strada Albac.

Indicatorii tehnico-economici ai investiției necesare vor intra în curând la aprobare în Consiliul Local.

În trecut s-a încercat securizarea circulației rutiere și pietonale în zonă printr-un sens giratoriu.

Zona amintită este faimoasă pentru numărul mare de accidente, unele dintre ele mortale, provocate de șoferii mult prea grăbiți ca să mai acorde prioritate.

Noua măsură a autorităților locale are scopul primordial de a reduce numărul accidentelor din acest areal problematic.

