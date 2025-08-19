La orizont, o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia: Sistem de semaforizare rutieră și treceri de pietoni la intersecția dintre Calea Moților și strada Albac
La orizont, o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia
Autoritățile locale pregătesc o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia.
Este vorba de punerea în operă a unui sistem de semaforizare rutieră și treceri de pietoni la intersecția dintre Calea Moților și strada Albac.
Citește și: ACCIDENT pe Calea Moților din Alba Iulia, la intersecția cu strada Albac: Două autoturisme implicate
Indicatorii tehnico-economici ai investiției necesare vor intra în curând la aprobare în Consiliul Local.
În trecut s-a încercat securizarea circulației rutiere și pietonale în zonă printr-un sens giratoriu.
Zona amintită este faimoasă pentru numărul mare de accidente, unele dintre ele mortale, provocate de șoferii mult prea grăbiți ca să mai acorde prioritate.
Noua măsură a autorităților locale are scopul primordial de a reduce numărul accidentelor din acest areal problematic.
