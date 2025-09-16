Rămâi conectat

,,La Mesenii Tăi" – Despre produse locale, tradiție și calitate. De ce contează ce mâncăm? (P)

Ioana Oprean

acum 17 minute

Într-o lume grăbită, când rafturile magazinelor sunt pline de produse procesate, tot mai mulți oameni redescoperă gustul autentic și nevoia de a mânca sănătos. De ce? Românii asociază produsele locale cu o calitate superioară, în comparație cu cele găsite în „comerț”, în supermarketuri sau hipermarketuri. Acesta este principalul argument atunci când vine vorba de alegerea produselor locale față de cele din import. În plus, românii au încredere în produsele locale datorită ingredientelor naturale.

Magazinul „La Mesenii Tăi”, deschis de curând în Alba Iulia, răspunde exact acestor nevoi. Cu produse alimentare tradiționale, toate atestate oficial ca „produs montan” și „produs tradițional”, magazinul aduce în fața clientului nu doar gustul autentic, ci și povestea din spatele fiecărui produs.

Gamă de produse variată și autentică

Mezelurile ,,La Meseni”: salamuri, slănină, cârnați, jumările celebre și virșlii. Produsele ,,La Meseni” sunt realizate după metode tradiționale, afumate cu lemn de esență tare, uscate natural și preparate exclusiv din carne și condimente naturale. Nu conțin aditivi, coloranți sau conservanți artificiali, iar gustul autentic ne poartă în timp, pe vremea bunicilor.

Lactate de la Cami Loman: brânză de burduf, cașcaval și caș dulce. Laptele din care sunt preparate produsele provine din gospodăriile de pe Valea Sebeșului, iar brânza este frământată manual și maturată natural. Sunt păstrate în putini din lemn, care împreună cu coaja de brad, contribuie la gustul inconfundabil al lactatelor, fiecare îmbucătură având textura și aroma unei brânze adevărate.

Pâinea tradițională de la Rolpan: pâine albă, pâine bătută, pâine crestată. Coaptă după metode străvechi, în cuptoare speciale, după o rețetă simplă din făină bună, apă, sare, drojdie naturală și multă răbdare, fără amelioratori sau chimicale, pâinea are o coajă crocantă și miez pufos, cu un gust curat și autentic.

Pește și produse din păstrăv de la Păstrăvăria La Mitică: păstrăv afumat, salată de icre, conserve de păstrăv în ulei sau picant. Păstrăvăria se află în satul Mărtinie, pe Valea Sebeșului. Peștii sunt crescuți lent, natural, în apă pură de munte, iar gustul produselor este plin de prospețime.

,,La Mesenii Tăi” nu găsești doar mâncare, găsești încredere, respect și identitate. Pentru că ceea ce pui în farfurie arată, de fapt, cine ești. Când alegem un produs local, nu alegem doar calitatea. Alegem să susținem familii, comunități și un mod de viață care pune respectul pentru natură și om pe primul loc.

Ne găsiți în Alba Iulia, la noul magazin aflat pe strada Vasile Goldiș, nr. 10, în apropierea Cetății Alba Carolina și a Bulevardului Transilvaniei.

