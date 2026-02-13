La fiecare două zile, monoxidul de carbon face o victimă: 26 de persoane, intoxicate în primele șase săptămâni din 2026. Patru și-au pierdut viața, inclusiv în Alba
La fiecare două zile, monoxidul de carbon face o victimă: 26 de persoane, intoxicate în primele șase săptămâni din 2026. Patru și-au pierdut viața, inclusiv în Alba
De la începutul anului, patru persoane și-au pierdut viața și alte 22 au fost in-toxicate cu monoxid de carbon, iar cauzele principale au fost coșuri de fum înfundate, racorduri de coșuri neetanșe sau sisteme necorespunzătoare de evacuare a gazelor arse.
Intoxicațiile cu monoxid de carbon au făcut 26 de victime în primele șase săptămâni ale anului, în județele din aria de activitate a Delgaz Grid, ceea ce reprezintă o crește-re alarmantă, dacă se ia în considerare faptul că cifra este similară cu cea a persoa-nelor afectate de acest tip de incidente pe parcursul întregului an 2025.
12 cazuri au fost identificate în județele Mureș, Bistrița-Năsăud, Alba, Timiș, Cluj și Neamț. Dintre cele 26 de persoane afectate, patru și-au pierdut viața, pe fondul acumulării de monoxid de carbon din gazele arse în încăperi.
Aceste acumulări s-au produs din cauza coșurilor de evacuare a gazelor arse, în insta-lații care utilizează gaze naturale, care erau obturate sau neetanșe sau din cauza sis-temelor defecte de evacuare a gazelor arse. Alte cauze frecvente sunt sobele defec-te, cu crăpături, sau utilizarea aragazului pentru încălzirea locuinței.
În cazul unui incident, instalația de utilizare a gazelor naturale era sigilată, întrucât coșul de fum nu era curățat și prezenta riscuri. Cu toate acestea, proprietarii au rupt sigiliul, făcând o ilegalitate, au folosit instalația și astfel s-a produs intoxicația cu monoxid de carbon.
„În spatele acestor cifre îngrijorătoare se află copii, părinți, frați sau bunici, care au avut de suferit din cauza intoxicației cu monoxid de carbon. Toate aceste situații criti-ce puteau fi evitate prin curățarea și repararea, cu ajutorul specialiștilor, a coșurilor de fum și a sistemelor de evacuare a gazelor arse. Nu lăsați la voia întâmplării sigu-ranța și întreținerea instalațiilor interioare de utilizare, pentru că vă puneți viața în pericol”, spune Cristian Secoșan, director general al Delgaz Grid.
Monoxidul de carbon este un gaz otrăvitor foarte periculos, pentru că este imper-ceptibil. Este un gaz care are densitatea aproximativ la fel cu cea a aerului, astfel că se amestecă uniform cu aerul din încăperi.
Simptomele intoxicației se manifestă prin greață, amețeli și dureri de cap și, de ace-ea, trebuie să scoatem victimele imediat la aer curat, să aerisim încăperile și să con-tactăm serviciul medical de urgență.
Respectarea regulilor de siguranță ne pune la adăpost de efectul devastator al into-xicațiilor cu monoxid de carbon și este important să:
1. Verificați și curățați periodic sistemul de evacuare a gazelor arse! Dacă locuiți la bloc, trebuie să vă asigurați că în bucătărie sunt canale, grile sau orificii de venti-lare pentru evacuarea gazelor arse spre exterior și să verificați dacă aceste goluri nu sunt obturate. Dacă sunt probleme, apelați doar la specialiști autorizați.
2. Verificați și curățați periodic coșurile de fum și hornurile dacă locuiți la casă, cel puțin de două ori pe an, obligatoriu o dată înainte de începerea sezonului rece, doar cu persoane autorizate. Totodată, verificați îmbinările între aparatele de încălzire și coșurile de evacuare și garniturile de etanșare de la uși-focare.
3. Nu folosiți aragazul pentru încălzirea locuinței! De asemenea, când preparați hrana, aragazul trebuie supravegheat, pentru că există riscul ca flacăra să se stingă și să se acumuleze gaz în încăpere.
4. Instalați detectoare de monoxid de carbon în încăperile unde funcționează aparate alimentate cu gaz! Acestea pot ajuta la prevenirea unor incidente grave, deoarece emit semnale sonore și avertizează cu privire la prezența monoxidului de carbon.
Mai multe sfaturi și recomandări despre utilizarea în siguranță a surselor de energie și a gazelor naturale se găsesc pe conturile de social media România Sigură, proiect realizat în cadrul parteneriatului „Împreună pentru siguranță”, încheiat între E.ON, Delgaz Grid, Departamentul pentru Situații de Urgență (D.S.U.) și Inspectoratul Gene-ral pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.).
