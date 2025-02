La doar 15 ani, Denisa Komives (CSȘ Blaj) – campioană națională la Under 18, cu record personal!

O nouă performanță remarcabilă pentru atletismul din Alba a fost realizată de talentata Denisa Komives (CSȘ Blaj) – care a devenit campioană națională la Under 18, în proba de 800 de metri.

Campionatele Naționale de atletism în sală pentru cadeți (Under 18), de la București a adus pentru Denisa Komives (CSȘ Blaj) un nou titlu național. Eleva antrenoarei Cristina Man a fost prima în proba de 800 metri, cu record personal, timpul 2:19.12, pe locul secund clasându-se Natalia Gavrilovic (CS Ghiroc Chișoda) – 2:19.23 (de asemenea record personal).

Denisa a mai participat și în proba de 400 metri, terminând a treia în finala B (timpul 1:00.88).

La mijlocul anului trecut, Denisa Komives a devenit dublă campioană națională la Under 16, în probele de 1500 de metri și 800 de metri, în ambele rânduri sportiva realizând PB, în cursele de pe Stadionul „Iolanda Balaș-Soter” din București.

Rezultate remarcabile realizate de reprezentantele marșului din Cetatea Marii Uniri, Larisa Ardean și Elena Petrescu, care la cele două competiții importante disputate în acest weekend la București, au dominat cursele. Zestrea cuprinde 3 titluri naționale, două adjudecate de Larisa Ardean (ambele la Under 18) și unul de Elena Petrescu (la Under 16) și o medalie de argint cucerită de Elena Petrescu (la Under 18, în sală).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI