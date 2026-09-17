La campionatul interjudețean Under 13, trei echipe din Alba, Optimum GT Sport, ȘF Valea Frumoasei, Optimum GT Sport Alba Iulia. Prima etapă, duminică, 20 septembrie



La Under 13, un alt campionat interjudețean organizat de AJF-urile din 3 județe, Alba, Sibiu și Mureș, sunt înscrise 6 echipe, care vor disputa, tur/retur, 10 etape toamna și alte 10 în primăvară.

Vor evolua copii născuți în anul 2013 și mai tineri, putând juca și fete născute în 2013 (maxim 3) și 4 jucători născuți după 1 sptembrie 2013.

Programul primei etape: Vulturii Târgu Mureș (antrenor Paul Brai) – Optimum GT Sport (Adrian Roman), Școala de Fotbal Valea Frumoasei (Vlad Găldean) – Star Pro Optimum (Dan Bara), Alma Sibiu (Paul Hodea) – Tigrii Team Sibiu (Laurențiu Preda), meciuri, duminică, 20 septembrie.

Participă 3 echipe din Alba, Star Pro Optimum Alba Iulia (la Micești Star Pro, duminica, ora 11.00), Optimum GT Sport Alba Iulia (Drâmbar, sâmbătă, ora 12.00), ȘF Valea Frumoasei (Sebeșel, sintetic, duminica, ora 11.00), două din Sibiu, Alma Sibiu (Alma), Tigrii Team Sibiu (CFR Sibiu), și una din Mureș, Vulturii Târgu Mureș (Ivănești/Livezeni/LPS).

Fotbalul juvenil interjudețean intră într-un nou sezon, ediția 2026-2027 aducând la start echipe din Mureș, Alba, Sibiu, Hunedoara și Cluj. Competițiile Under 13, Under 14, Under 15, Under 16, Under 17 și Under 19 încep în această perioadă, cu zeci de meciuri programate între formații care, în mod obișnuit, nu s-ar întâlni în campionatele județene.

Secțiune Știri sub articolul principal