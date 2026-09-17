ANAF ar putea recupera prin executare silită banii încasați în plus de pensionari. Fosta președintă a CNPP: ,,Trebuie să te raportezi la Codul Fiscal”
ANAF ar putea recupera prin executare silită banii încasați în plus de pensionari. Fosta președintă a CNPP: ,,Trebuie să te raportezi la Codul Fiscal”
Pensionarii despre care se va constata că au încasat sume mai mari decât cele prevăzute de lege ar putea fi obligați să restituie banii, inclusiv prin executare silită, a explicat la Antena 3 CNN Doina Pârcălabu, fostă președintă a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).
Situația apare după raportul Curții de Conturi privind recalcularea pensiilor din 2024, document care indică suspiciuni de erori de calcul în cazul a peste două milioane de pensii.
Potrivit fostei șefe a CNPP, după constatările Curții de Conturi este necesară reverificarea dosarelor pentru a se stabili unde au apărut erori. În anumite situații, verificările vor trebui realizate inclusiv manual, conform Știripesurse.
Problema devine mai complicată atunci când, în urma verificărilor, se constată că au fost acordate sume mai mari decât cele prevăzute de lege. Doina Pârcălabu a explicat că recuperarea unor asemenea sume presupune raportarea la prevederile Codului Fiscal.
„Complicația vine și prin faptul că orice eroare care trebuie îndreptată trebuiesc corectate aspectele de natură financiară. În cazul pensiilor care au fost calculate mai mici decât prevedea legea, atunci trebuiesc acordate drepturile, diferențele. Și aici procesul este unul mult mai complicat, pentru că trebuie să te întorci înapoi la momentul la care legea a produs efect și să ajungi până în momentul în care tu calculezi diferența care trebuie acordată. Iar complicația și mai mare este în situația în care trebuie să recuperezi sumele acordate mai mult decât prevedea legea și atunci trebuie să te raportezi la Codul Fiscal și să mergi pe prevederile din Codul Fiscal”, a explicat Doina Pârcălabu.
În raportul de audit, Curtea de Conturi menționează „acordarea unui punctaj anual mai mare decât cel cuvenit conform legislaţiei în vigoare” pentru 574.060 de cazuri.
În situațiile în care se ajunge legal la recuperarea unor sume, Doina Pârcălabu susține că nu poate fi reținută mai mult de o treime din venitul persoanei, ceea ce ar presupune urmărirea lunară a sumelor rămase de recuperat.
„Atunci când trebuie să plătești pensionarului lucrurile sunt mai simple, că poți să plătești într-o singură tranșă și ai plătit drepturile curente și diferențele o singură dată. Complicația mai mare este atunci când trebuie să recuperezi, pentru că nu pot să reții mai mult decât de o treime din veniturile pe care le are persoană și atunci trebuie să urmărești lună de lună cât mai ai de recuperat”, a spus Doina Pârcălabu.
CNPP are termen până la sfârșitul acestui an pentru remedierea problemelor semnalate. Potrivit actualului președinte al Casei de Pensii, o parte dintre acestea au fost deja corectate. Doina Pârcălabu consideră însă că, dacă numărul dosarelor afectate este atât de mare precum indică raportul Curții de Conturi, volumul de muncă ar putea face dificilă respectarea termenului.
„E de văzut dacă acest termen poate fi respectat, pentru că dacă numărul de pensii calculate greșit este atât de mare, atunci volumul de muncă este unul consistent și nu cred că într-un interval atât de scurt se pot remedia. Domnul președinte al Casei de Pensii spunea că o parte au fost remediate, probabil că da, au identificat anumite tipuri de erori care au putut fi corectate în baza sistemului informatic, pentru că au fost preluate datele și prelucrate în funcție de prevederile legii și probabil anumite criterii au fost transpuse în sistem informatic greșit. Și atunci la fel se pot corecta cel mai ușor”, a explicat ea.
O parte dintre probleme ar putea proveni din informațiile introduse manual în procesul de evaluare care a precedat recalcularea pensiilor. Potrivit Doinei Pârcălabu, aproximativ 1.000 de angajați pe perioadă determinată au lucrat la acest proces, în cadrul căruia au fost preluate informații care nu existau în bazele de date informatice.
„Ce este mai greu însă este atunci când datele au fost preluate, datele acelea care au fost preluate de oameni, de cei 1000 de angajați pe durată determinată care s-au ocupat cu procesul de evaluare. Știm că procesul de recalculare a fost precedat de acel proces de evaluare a dosarelor care avea ca și obiectiv preluarea numărului total de puncte din deciziile de pensii, informații care nu se găseau în bazele de date ale sistemului informatic și care erau necesare conform noii legi.
Și atunci trebuie mers la dosar și de văzut unde s-a preluat greșit. Pentru că legea spune în determinarea stagiului de cotizare pentru care față de care se calculează punctele de stabilitate se pleacă de la stagiul de cotizare de la prima decizie de pensionare și numărul total de puncte de la ultima decizie de pensionare. Și atunci aici cred că s-au produs erorile prin preluarea manuală a informațiilor, pe de o parte, iar in erorile datorate sistemului informatic alea se pot rezolva mult mai ușor”, a explicat ea.
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