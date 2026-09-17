Curier Județean

Foto | Alexandru Sibișan, sportiv al CS Unirea Alba Iulia, a devenit campion european universitar la judo: ,,O nouă performanță uriașă obținută de sportivul nostru”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Alexandru Sibișan, sportiv al CS Unirea Alba Iulia, a devenit campion european universitar la judo: ,,O nouă performanță uriașă obținută de sportivul nostru”

Sportivul CS Unirea Alba Iulia, Alexandru Sibișan, a cucerit medalia de aur la Campionatul European Universitar de Judo, desfășurat recent la Tirana, în Albania. Este o nouă performanță uriașă obținută de sportivul nostru.

Judoka albaiulian a avut un parcurs excelent, obținând cinci victorii în tot atâtea meciuri și urcând astfel pe cea mai înaltă treaptă a podiumului european.

Pregătit de profesorii Alin Dinu și Cristian Dinu, Alexandru Sibișan confirmă, prin acest nou rezultat, valoarea și consecvența demonstrate de-a lungul ultimilor ani. Sportivul CS Unirea Alba Iulia s-a clasat constant pe podium la importante competiții naționale și internaționale de judo.

Alexandru Sibișan are dublă legitimare, la CS Unirea Alba Iulia și CSM Pitești, și este component al lotului național de judo.

Titlul de campion european universitar reprezintă o performanță deosebită pentru Alexandru Sibișan, pentru antrenorii săi și pentru sportul din Alba.

CS Unirea Alba Iulia îi felicită pe Alexandru Sibișan și pe antrenorii Alin Dinu și Cristian Dinu pentru această performanță, se arată într-un comunicat de presă transmis de CS Unirea Alba Iulia.

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