La Blaj, Școală de fotbal cu numele “Ioan Suciu”, unul dintre episcopii martiri ce vor fi beatificați de Papa Francisc!

Duminică, 2 iunie, la Blaj, Papa Francisc va beatifica, în timpul vizitei în România, șapte episcopi greco- catolici, “care au preferat moartea în locul trădării credinței”, printre aceștia fiind și episcopul Ioan Suciu, ce s-a stins din viață în 1953, în Penitenciarul din Sighetu Marmației.

În această săptămână, în “Mica Romă” și-a început activitatea Școala de fotbal “Ioan Suciu”, primul club exclusiv de fotbal și minifotbal, ce va purta în mod simbolic numele celui care a fost supranumit “Episcopul Tinerilor”, inițiativa aparținând unor apropiați ai “sportului rege” din localitate.

Una dintre cele mai puternice figuri ale Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, Ioan Suciu (1907-1953) a fost, de-a lungul scurtei sale vieți, fotbalist, doctor în filosofie și teologie, preot, scriitor, episcop și martir.

“Această denumire reprezintă un omagiu adus unei personalități uriașe a Bisericii Unite cu Roma, a Blajului și a României, care și-a dedicat o mare parte din activitate educării copiilor și tinerilor. În același timp transmitem un mesaj: faptul că a jucat fotbal în tinerețe nu l-a împiedicat pe Ioan Suciu să devină ulterior preot, episcop, doctor în filozofie și teologie la Roma”, a spus antrenorul Alin Hancăș, unul dintre inițiatorul proiectului. Numele “Ioan Suciu” va fi folosit cu acordul scris și binecuvântarea Mitropoliei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, episcopul martir devenind astfel patronul spiritual al clubului înființat de curând.

*Pledoarie pentru sport și… minte

Clubul este destinat copiilor cu vârste între 5 și 9 ani, are culorile alb-albastru, iar pe siglă are un proverb latin sugestiv pentru intențiile celor implicați: “Non solum armis sed libris”, care se traduce “nu numai prin forță, dar și prin cultură”.

În bibliografia lui Ioan Suciu se arată că: “În Blaj, el era unul dintre cei mai buni fotbaliști și a fost legitimat la Clubul Sportiv Blaj. Ioan Suciu dovedise reale calități sportive, însă era atras în egală măsură de studiu. La vârsta de 17 ani, împreună cu bunul său prieten, Tit Liviu Chinezu, care avea să devină, la rândul său, episcop și martir, Ioan Suciu a decis să devină preot. A continuat însă să joace fotbal din pasiune, atât la Blaj, cât și la Roma, unde a fost trimis la studii. (…) A fost supranumit episcopul tineretului, pentru că, după ce studia Biblia cu tinerii, mergea cu ei pe terenul de sport”.

*Colaborare cu CSȘ Blaj

La Școala de fotbal “Ioan Suciu” vor activa, pentru început, trei antrenori: Alin Hancăș, Olimpiu Cucerzan și Silviu Marcu, antrenamentele desfășurându-se de două pe săptămână (marți și vineri, între orele 18.00-20.00). Antrenamentele se vor desfășura pe terenurile CSȘ Blaj, printr-o colaborare de principiu cu Clubul Sportiv Școlar Blaj, în condițiile în care începând de la 10 ani, după ce încheie stagiul la clubul privat, tinerii jucători se pot legitima la CSȘ Blaj. “În momentul în care am depus documentele, la finele anului trecut, nu știam că Ioan Suciu va fi beatificat. Prin asocierea cu numele episcopului, un exemplu de viață, noi am vrut să transmitem că fotbalul în particular, și sportul în general, nu mai înseamnă doar un simplu joc, trebuie și minte”, a mai adăugat Hancăș.