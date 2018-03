La Alba Iulia, Asociația Infrastructură Alba solicită primăriei aplicarea legii exproprierii pentru străzile private

La Alba Iulia, Asociația Infrastructură Alba solicită primăriei aplicarea legii exproprierii pentru străzile private • Inițiativa cetățenească este susținută de aproape 3000 de albaiulieni.

Asociația Infrastructură Alba a adresat un memoriu Primăriei municipiului Alba Iulia, ca urmare a întâlnirii cetățenești din data de 23 noiembrie 2017, la care au participat, alături de membrii asociației, mai mulți consilieri locali, viceprimarul Gabriel Pleșa, precum și directori și șefi de servicii din cadrul primăriei. Consilierul local independent Mircea Trifu a explicat că se observă o discrepanță foarte mare între fondurile alocate de primărie pentru delegații, bunuri și servicii și cele destinate investițiilor, care în acest an sunt zero pentru amenajarea rețelelor de apă, canalizare și energie electrică.

”Poate că pare de necrezut, dar asta e realitatea. În privința rețelelor de energie electrică, primăria dă vina pe Electrica și Electrica pe primărie, din cauza unor probleme tehnice, iar rezultatul este acela că în următorii ani albaiulienii vor trebui să suporte din buzunarul lor extinderea rețelelor electrice, și nu e vorba de iluminatul public. Electrica nu extinde rețele dacă drumurile sunt private, și nici primăria; o soluție ar fi legea exproprierii, aplicată pe străzile Emil Racoviță, Ana Ipătescu și altele din noile cartiere rezidențiale. În total sunt 150 km de străzi nemodernizate, iar pentru a începe reabilitarea lor trebuie aplicată legea exproprierii, după modelul străzii Izvorului.

Nu sunt costuri foarte ridicate, pe strada amintită exproprierea a costat, pe 750 metri, aproape 19.000 de euro, cu plata terenurilor și a documentațiilor. Nu e un efort financiar foarte mare pentru primărie! Primul pas ar fi aplicarea legii exproprierii, apoi execuția studiului de fezabilitate și a proiectului. Sunt convins că va fi o premieră pentru Alba Iulia inițiativa cetățenească, ea va fi semnată de aproape 3.000 de cetățeni, iar apoi vom iniția un proiect de hotărâre privind infrastructura orașului. Noi am făcut un memoriu adresat primăriei, albaiulienii îl vor semna, iar apelul nostru are un singur scop: rezolvarea problemelor de infrastructură. Asta pentru că primăria nu are niciun plan de a rezolva această problemă nici acum, nici în următorii 10 ani ”, a spus Mircea Trifu.

Potrivit memoriului adresat primăriei, contractul pe care Primăria municipiului Alba Iulia îl are în prezent cu societatea prestatoare pentru pietruirea/întreținerea străzilor neasfaltate din municipiul Alba Iulia trebuie îmbunătățit cu alte soluții tehnice precum structura rutieră cu ”macadam penetrat”, prezentată la întâlnirea cu cetățenii de ing. constructor Maria Liliana Theiss, iar suma alocată trebuie cel puțin dublată. Cetățenii au cerut îmbunătățirea procedurilor legale de preluare în domeniul public a străzilor private și elaborarea unui ghid al cetățeanului, în care să fie explicate pe larg toate aspectele legate de: a) renunțarea la proprietate; b) drumuri cu servituți; c) donații etc.

”Deși s-a stabilit ca practică preluarea drumurilor cu servituți, cât și a celor formate din mai multe parcele, cetățenilor li se spune altceva atunci când solicită asta la unele birouri din cadrul primăriei. Vă solicităm o întâlnire, într-o zi și la o oră pe care vă rugăm să ne-o comunicați, între primar și conducerea Asociației Infrastructură Alba Iulia, în care să stabilim un mod de colaborare care să ducă la realizarea obiectivelor noastre comune în cel mai scurt timp: rezolvarea situației juridice a străzilor fără utilități, neasfaltate, din municipiul Alba Iulia; realizarea infrastructurii pe aceste străzi, eventual vă rugăm să vă gândiți la posibilitatea legală de înființare a unui birou în cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia, care să sprijine logistic cetățenii în chestiuni legate exclusiv de acest proces de transfer al drumurilor din proprietate privată în proprietatea publică. V

ă solicităm aplicarea legii exproprierii, după modelul străzii Izvorului, pentru principalele artere, străzi private din cele 10-12 zone de dezvoltare urbanistică din municipiul Alba Iulia: a) zona Primpetor – str. Făgăraș; b) zona Micești Poligon – str. Tarnița; c) zona Micești – str. Pădurii; d) zona Partoș – str. Ana Ipătescu; e) zona Dealul Furcilor – str. Izvorului, str. Gardeniei, str. Nicolae Labiș; f) zona Alba Micești – str. Sliven; g) zona Vii Piața Cetate – str. Baba Novac; h) zona Arex – str. Emil Racoviță; i) zona Azil Bătrâni – str. Pinului; j) zona Bazin Olimpic – str. Alcala de Henares; k) zona Lidl – str. Fântânele, str. Ion Lăncrănjan”, se arată în memoriu.

Potrivit lui Mircea Trifu, ”primăria a alocat 160.000 de euro pentru delegații, 1,7 milioane de euro pentru spectacole, în timp ce suma alocată în acest an pentru investiții în infrastructură este zero. Românii sunt condamnați să plătească de două ori: plătesc taxe și impozite la primărie, iar când e vorba de investiții în infrastructură trebuie să le suporte tot din buzunarul lor. Acesta e adevărul crud! Trăim, de fapt, într-o lume paralelă!”.