Joi, 16 octombrie 2025 | Cvartetul american de coarde Kassia Music, concert la Catedrala Romano – Catolică din Alba Iulia

Catedrala Romano – Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia va găzdui joi, 16 octombrie 2025, de la ora 18:00, un concert gratuit al ansamblului american Kassia Music, intitulat „Harmony and Suspense”: Classical Music Masters of the Stage and Screen – Compozitori de legendă de la muzica de film la sala de concerte.

Reprezentația din Alba Iulia face parte din turneul aniversar Kassia Music desfășurat în perioada 9-17 octombrie 2025 prin România, în care sunt programate 2 concerte în Cluj Napoca și câte una în Bistrița, Târgu Mureș, Oradea și Alba Iulia.

Kassia Music este un cvartet de muzică de cameră din zona Washinghton DC, fiind prezentat ca un ansamblu vibrant și versatil, cunoscut pentru performanțele sale dinamice și abordarea proaspătă a programelor muzicale. Combinând tradițiile clasice cu influențe folk și ritmice din întreaga lume, grupul se angajează să aducă o nouă energie pe scena muzicii de cameră.

În turneul din România, Kassia Music vine cu un cvartet de coarde din care fac parte violonista de origine română Adina Vallandingham – absolventă a Conservatorului de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, violonistul Bernard Vallandingham , Erika Gray – violă, Susanna Mendlow – violoncel.

