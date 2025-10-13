Joi, 16 octombrie 2025 | Cvartetul american de coarde Kassia Music, concert la Catedrala Romano – Catolică din Alba Iulia
Joi, 16 octombrie 2025 | Cvartetul american de coarde Kassia Music, concert la Catedrala Romano – Catolică din Alba Iulia
Catedrala Romano – Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia va găzdui joi, 16 octombrie 2025, de la ora 18:00, un concert gratuit al ansamblului american Kassia Music, intitulat „Harmony and Suspense”: Classical Music Masters of the Stage and Screen – Compozitori de legendă de la muzica de film la sala de concerte.
Reprezentația din Alba Iulia face parte din turneul aniversar Kassia Music desfășurat în perioada 9-17 octombrie 2025 prin România, în care sunt programate 2 concerte în Cluj Napoca și câte una în Bistrița, Târgu Mureș, Oradea și Alba Iulia.
Kassia Music este un cvartet de muzică de cameră din zona Washinghton DC, fiind prezentat ca un ansamblu vibrant și versatil, cunoscut pentru performanțele sale dinamice și abordarea proaspătă a programelor muzicale. Combinând tradițiile clasice cu influențe folk și ritmice din întreaga lume, grupul se angajează să aducă o nouă energie pe scena muzicii de cameră.
În turneul din România, Kassia Music vine cu un cvartet de coarde din care fac parte violonista de origine română Adina Vallandingham – absolventă a Conservatorului de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, violonistul Bernard Vallandingham , Erika Gray – violă, Susanna Mendlow – violoncel.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
VIDEO | Bebe Florea, cântărețul de muzică de petrecere din Alba a lansat o nouă piesă. ,,Ai rămas cu mine“, piesă cântată cu Lucian Sereș
Bebe Florea, cântărețul de muzică de petrecere din Alba a lansat o nouă piesă. ,,Ai rămas cu mine“, piesă cântată cu Lucian Sereș Bebe Florea, îndrăgitul cântăreț de muzică de petrecere din județul Alba, a lansat de curând o nouă melodie cu care a cucerit publicul. Melodia se intitulează ,,Ai rămas cu mine“, este o […]
2-6 octombrie 2025 | Festivalul Internațional de Teatru de Tineret APOLLO, ediția a XI-a. PROGRAMUL
2-6 octombrie 2025 | Festivalul Internațional de Teatru de Tineret APOLLO, ediția a XI-a. PROGRAMUL complet al evenimentelor Teatru de Tineret APOLLO urmează să aibă loc între 2-6 octombrie 2025. 95 de artiști și 14 grupuri din 10 țări, vor participa la ediția a XI-a. Joi, 02.10.2025, Skepsis vă invită la Ceremonia de Deschidere și […]
FOTO | ICON t r u, revistă unică în domeniul nails, lansată de o tânără din Alba. Roxana Truță, invitat special și speaker la un eveniment din Cluj-Napoca
ICON t r u, revistă unică în domeniul nails, lansată de o tânără din Alba. Roxana Truță, invitat special și speaker la un eveniment din Cluj-Napoca Roxana Truța, o forță a inovației în domeniul beauty, lansează ICON – prima revistă din România cu coduri QR. O publicație exclusivistă și diversificată, cu articole inspiraționale precum Drumul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Profesorul universitar Irimie Popa, noul președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”
Profesorul universitar Irimie Popa, noul președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu” Profesorul Irimie Popa, de la Facultatea de Științe Economice...
Premierul Ilie Bolojan, la Sebeș: „Susținerea învățământului dual trebuie încurajată”
Ilie Bolojan, la Sebeș: „Susținerea învățământului dual trebuie încurajată” „Susținerea învățământului dual trebuie încurajată”, a afirmat, luni, 13 octombrie 2025,...
Știrea Zilei
Primăria Alba Iulia pregătește un ÎMPRUMUT de până la 150 de milioane de lei, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare
Primăria Alba Iulia, pregătiri pentru un împrumut de până în 150 de milioane de lei, prin emiterea de obligațiuni. Scopul,...
VIDEO | Liceul „Petru Maior” din Ocna Mureș, complet renovat și reabilitat până la finalul anului: ,,Mai mult decât o instituție de învățământ: este un simbol al evoluției și al grijii pentru generațiile tinere”
Liceul „Petru Maior” din Ocna Mureș, complet renovat și reabilitat până la finalul anului: ,,Mai mult decât o instituție de...
Curier Județean
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB pozitiv: „Avem un stoc foarte mic la această grupă. Dorim ca toți pacienții cu nevoi transfuzionale să primească sânge și, astfel, să fie salvați”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, luni,...
VIDEO | Star Assembly demarează producția unităților de propulsie electrică pentru Mercedes-Benz GLC
Star Assembly demarează producția unităților de propulsie electrică pentru Mercedes-Benz GLC Sebeș. Star Assembly, subsidiară deținută integral de Mercedes-Benz AG,...
Politică Administrație
FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat,...
SONDAJ INSCOP: AUR, detașat pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare: Cum stau partidele de la guvernare
SONDAJ INSCOP: AUR, detașat pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare AUR ar câștiga alegerile parlamentare dacă...
Opinii Comentarii
13 octombrie: Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor
Marcată în fiecare an la 13 octombrie, Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor a fost iniţiată în 1989, după convocarea...
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...