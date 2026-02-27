Curier Județean

Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 28 februarie -1 martie 2026. Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele dedicate manifestărilor comemorative și sportive din județ

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor asigura ordinea publică la mai multe evenimente care se desfășoară pe raza județului Alba, în acest weekend 28 februarie -1 martie, 2026. 

Potrivit IJJ Alba, în acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor fi prezenți pentru asigurarea ordinii publice la evenimente sportive și manifestări comemorative organizate în județ.

Efectivele instituției vor acționa în zona stadionului ,,Arena Cugir’’, la partida de fotbal din cadrul Ligii a III-a dintre echipele CS Metalurgistul Cugir și CS Universitar Alba Iulia, precum și pe stadionul „Cetate” din municipiul Alba Iulia, unde se va disputa meciul dintre CSM Unirea Alba Iulia și ACS CIL Blaj.

De asemenea, jandarmii vor asigura ordinea publică la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan și pe Dealul Furcilor din municipiul Alba Iulia, unde vor avea loc manifestări de comemorare dedicate eroilor Horea, Cloșca și Crișan.

Recomandăm participanților să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine, să adopte un comportament civilizat și să evite implicarea în situații care pot tulbura ordinea publică.

În cazul apariției unor situații neprevăzute, cetățenii pot solicita sprijinul jandarmilor aflați în dispozitiv sau pot apela numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

