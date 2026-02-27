Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 28 februarie -1 martie 2026. Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele dedicate manifestărilor comemorative și sportive din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 28 februarie -1 martie 2026. Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele dedicate manifestărilor comemorative și sportive din județ
Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor asigura ordinea publică la mai multe evenimente care se desfășoară pe raza județului Alba, în acest weekend 28 februarie -1 martie, 2026.
Potrivit IJJ Alba, în acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor fi prezenți pentru asigurarea ordinii publice la evenimente sportive și manifestări comemorative organizate în județ.
Efectivele instituției vor acționa în zona stadionului ,,Arena Cugir’’, la partida de fotbal din cadrul Ligii a III-a dintre echipele CS Metalurgistul Cugir și CS Universitar Alba Iulia, precum și pe stadionul „Cetate” din municipiul Alba Iulia, unde se va disputa meciul dintre CSM Unirea Alba Iulia și ACS CIL Blaj.
De asemenea, jandarmii vor asigura ordinea publică la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan și pe Dealul Furcilor din municipiul Alba Iulia, unde vor avea loc manifestări de comemorare dedicate eroilor Horea, Cloșca și Crișan.
Recomandăm participanților să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine, să adopte un comportament civilizat și să evite implicarea în situații care pot tulbura ordinea publică.
În cazul apariției unor situații neprevăzute, cetățenii pot solicita sprijinul jandarmilor aflați în dispozitiv sau pot apela numărul unic pentru apeluri de urgență 112.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 09/03/2026 09:00 – 09/03/2026 15:00 2. BLAJ-Strada […]
ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat
ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut loc vineri după-masa, în jurul orei 14.30, în Sebeș. O biciclistă a fost acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul din municipiu. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat […]
Echipa de conducere a Curții de Apel Alba Iulia, din nou completă. Judecătorii care ocupă funcții de vicepreședinte după ce posturile au fost vacante
Echipa de conducere a Curții de Apel Alba Iulia, din nou completă. Judecătorii care ocupă funcții de vicepreședinte după ce posturile au fost vacante Începând cu luna februarie 2026, conducerea Curții de Apel Alba Iulia este din nou completă, după ocuparea celor două funcții de vicepreședinte rămase vacante la finalul anului trecut. Funcțiile sunt ocupate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Impozite 2026 | Guvernul a redus impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi
Guvernul a redus impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi Guvernul României...
APIA: Rentierii agricoli pot solicita viza anuală până la sfârșitul lunii august 2026
APIA: Rentierii agricoli pot solicita viza anuală până la sfârșitul lunii august 2026 Rentierii agricoli trebuie să obțină, în perioada...
Știrea Zilei
Cauza morții tinerei de 25 de ani din Sebeș: Șoc cardiogen, survenit în urma unui infarct miocardic acut. Precizările Parchetului de pe lângâ Tribunalul Alba
Cauza morții tinerei de 25 de ani din Sebeș: Șoc cardiogen, survenit în urma unui infarct miocardic acut. Precizările Parchetului...
VIDEO | 6 microbuze electrice au ajuns la Alba Iulia: Achiziție realizată în cadrul unui proiect de dezvoltare a sistemului de transport public ecologic
6 microbuze electrice au ajuns la Alba Iulia: Achiziție realizată în cadrul unui proiect de dezvoltare a sistemului de transport...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026 Distribuție...
ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat
ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat Un accident rutier...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO Imediat după Revoluţie,...
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...