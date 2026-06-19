Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 20-21 iunie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la Târgul de cArte Alba Transilvania, competiția de alergare montană și alte evenimente din județ

În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor fi prezenți în teren pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică la mai multe manifestări cultural-artistice, sportive și promoționale organizate în județ.

Efectivele de jandarmi vor acționa:

– la Târgul de cArte Alba Transilvania, organizat pe Esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia;

– la competiția de alergare montană „Roșia Montana Marathon”, desfășurată în comuna Roșia Montană;

– pe Câmpia Libertății din municipiul Blaj, cu ocazia unui eveniment promoțional;

– la Campionatul Național de șosea și paraciclism, desfășurat pe traseul Roșia de Secaș – Ungurei – Șpring – Drașov – Boz – Doștat.

Pentru a se bucura de aceste evenimente în condiții de siguranță, recomandăm participanților:

– să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine;

– să acorde atenție bunurilor personale și copiilor care îi însoțesc;

– să respecte restricțiile instituite pe traseele competițiilor sportive;

– să evite implicarea în conflicte sau în alte situații care pot tulbura ordinea și liniștea publică.

Jandarmii vor fi prezenți pe întreaga durată a manifestărilor pentru prevenirea și descurajarea faptelor antisociale, precum și pentru acordarea sprijinului necesar cetățenilor, se arată într-un comunicat de presă transmis de I.J.J. Alba.

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