Jandarmii din Alba, la datorie în weekend: Vor asigura măsurile de ordine la Ziua Maghiarilor de Pretutindeni și mai două evenimente sportive

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor acționa pe parcursul acestui sfârșit de săptămână, la mai multe evenimente sportive și cultural-artistice organizate pe raza județului, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.

În ceea ce privește evenimentele sportive, jandarmii vor fi prezenți pe stadionul „Metalurgistul” din orașul Cugir, unde se va disputa meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a dintre echipele Metalurgistul Cugir – Ghiroda Gearmata Vii.

De asemenea, vom asigura măsurile de ordine publică și pe stadionul „Cetate” din municipiul Alba Iulia, cu ocazia partidei din Liga a III-a dintre echipele CSM Unirea Alba Iulia – CS Universitar Alba Iulia.

Totodată, vom fi prezenți și la manifestări cultural-artistice dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, care se vor desfășura la Cetatea de Baltă, în municipiul Aiud, precum și în localitatea Presaca Ampoiului.

Jandarmeria Alba recomandă participanților să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine, pentru ca toate activitățile să se desfășoare în condiții de siguranță.

În cazul apariției unor situații de urgență, cetățenii pot apela numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau se pot adresa celui mai apropiat echipaj de jandarmi aflat în teren.

