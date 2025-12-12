Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 13-14 decembrie 2025. Vor asigura măsurile de ordine la ultima etapă de meciuri de fotbal din acest an și în zona târgurilor de Crăciun
Jandarmeria Alba va acționa și în acest sfârșit de săptămână la evenimentele din județ ce se vor desfășura în zona de responsabilitate. Vor acționa la Sebeș, Blaj și Șugag unde se desfășoară ultima etapă de meciuri de fotbal din acest an.
De asemenea, echipele de dialog din cadrul Jandarmeriei vor fi pregătite să comunice direct cu participanții, pentru înlăturarea oricăror riscuri care ar putea afecta ordinea și siguranța publică, precum și pentru acordarea de sprijin, la nevoie.
Siguranța competițiilor sportive a fost, este și rămâne o prioritate pentru Jandarmeria Alba, iar prezența jandarmilor la astfel de evenimente urmărește asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în rândul spectatorilor și sportivilor, precum și prevenirea producerii unor incidente care ar putea afecta desfășurarea partidelor sportive.
Având în vedere perioada în care ne aflăm, patrulele de jandarmi vor acționa și în zona Târgurilor de Craciun, evenimente care atrag zilnic un număr mare de vizitatori, unde alaturi de colegii de la celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, contribuim la asigurarea și menținerea unui climat de siguranță și ordine publică.
Vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit și în siguranță!
