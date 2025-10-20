ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru”, amenzi de 47.000 de lei și 37 de avertismente. Ce alte nereguli au descoperit inspectorii

ITM ALBA: Amenzi de 47.000 de lei, dintre care una pentru muncă „la negru” și 37 de avertismente în perioada 13-17 octombrie 2025

Inspectorii ITM Alba au depistat o persoană fără forme legale de angajare, în urma controalelor din ultima săptămână. Au fost aplicate amenzi în valoare de 47.000 de lei și 37 de avertismente.

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social, desfășurată în perioada 01.01.2025- 31.12.2025.

Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro.

Guvernul a aprobat prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal, la platforma REGES-ONLINE, până la data de 31 decembrie 2025, pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăți în procesul de migrare.

Drept urmare, s-a dispus prorogarea, până la data de 31 decembrie 2025, a termenului de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. (1) și (2) din HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților – REGES-ONLINE, respectiv:

Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

În perioada 13.10-17.10.2025 la nivelul ITM Alba s-a desfășurat campania națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, de către angajatorii care desfășoară activități din domeniul jocuri de noroc și pariuri-cod CAEN 9200.

Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 13.10.2025-17.10.2025, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 34

Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 435

– femei : 201

Număr deficienţe constatate:50

Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:3

-3 amenzi-24000 lei din care ,

-1 amendă pentru muncă nedeclarată-20000 lei.

Principalele deficienţe constatate în controale :

nu se evidențiază corect timpul lucrat;

primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă;

angajatorul nu a dat curs invitației inspectorilor de muncă de se prezenta la sediul ITM Alba în vederea finalizării controlului în domeniul relațiilor de muncă;

nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

dosarele personale sunt incomplete;

nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 25

Număr deficienţe constatate: 45

Număr de măsuri dispuse : 45

Angajatori sancționați:25

Nr. sancţiuni aplicate:41

-4 amenzi-23000 lei

– 37 avertismente;

Nr.evenimente comunicate:0

Nr.evenimente in curs de cercetare:0

Nr.acțiuni informare/constientizare angajatori:0

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

