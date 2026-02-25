Curier Județean

ITM Alba: Ce sancțiuni riscă angajatorii care nu respectă normele de sănătate și securitate în muncă. Lista abaterilor care pot aduce amenzi și suspendarea activității

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

ITM Alba: Ce sancțiuni riscă angajatorii care nu respectă normele de sănătate și securitate în muncă. Lista abaterilor care pot aduce amenzi și suspendarea activității

Inspectorii din Alba atrag atenția că nerespectarea normelor de sănătate și securitate în muncă (SSM) poate avea consecințe serioase pentru angajatori, de la amenzi consistente până la suspendarea activității.

Potrivit unei postări publicate de Protecția Muncii Alba Iulia, ignorarea obligațiilor legale privind instruirea angajaților, întocmirea fișelor de protecția muncii și asigurarea unui mediu de lucru sigur poate atrage sancțiuni financiare cuprinse între 3.000 și 10.000 de lei.

,,Sancțiuni pentru angajator în cazul nerespectării normelor SSM

Ignorarea legislației SSM poate avea urmări grave. Printre sancțiuni se numără:

Amenzi între 3.000 și 10.000 lei pentru lipsa instruirii sau a fișelor de protecția muncii; 

Suspendarea activității pentru neasigurarea unui mediu sigur;

Dosar penal în cazuri grave cu victime;

Obligația de a plăti despăgubiri angajaților accidentați.

Respectarea normelor SSM nu este opțională – este o investiție în protecție juridică și umană”, se arată într-o postare publicată de Protecția Muncii Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

26 februarie – 4 martie 2026 | Săptămâna Protecției Civile în Alba: ,,Ziua Porților Deschise” în sediile subunităților de intervenție din județ, exerciții e evacuare și adăpostire în școli și instituții publice, activități de informare

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

25 februarie 2026

De

26 februarie – 4 martie 2026 | Săptămâna Protecției Civile în Alba: ,,Ziua Porților Deschise” în sediile subunităților de intervenție din județ, exerciții e evacuare și adăpostire în școli și instituții publice, activități de informare În perioada 26 februarie – 4 martie 2026, ISU Alba organizează săptămâna Protecției Civile. Va fi organizată ,,Ziua Porților Deschise” […]

Citește mai mult

Curier Județean

Femeia din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama pentru avere rămâne în AREST PREVENTIV: Decizie la Curtea de Apel Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

25 februarie 2026

De

Femeia din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama pentru avere rămâne în AREST PREVENTIV: Decizie la Curtea de Apel Alba Iulia Curtea de Apel din Alba Iulia a respins contestația formulată de P. A. Femeia de 38 din Sibiu, acuzată că și-a ucis mama pentru avere se află în arest de la sfârșitul anului […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Acțiune în sistem „RELEU” pe DN 1, în județul Alba: 80 de șoferi sancționați de polițiști pentru depășirea vitezei legale

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

25 februarie 2026

De

Acțiune în sistem „RELEU” pe DN 1, în județul Alba: 80 de șoferi sancționați de polițiști pentru depășirea vitezei legale Marți, 24 februarie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier Alba, au derulat o acțiune de tip „RELEU”, pe DN1. Activitatea, coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române, […]

Citește mai mult