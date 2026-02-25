ITM Alba: Ce sancțiuni riscă angajatorii care nu respectă normele de sănătate și securitate în muncă. Lista abaterilor care pot aduce amenzi și suspendarea activității
ITM Alba: Ce sancțiuni riscă angajatorii care nu respectă normele de sănătate și securitate în muncă. Lista abaterilor care pot aduce amenzi și suspendarea activității
Inspectorii din Alba atrag atenția că nerespectarea normelor de sănătate și securitate în muncă (SSM) poate avea consecințe serioase pentru angajatori, de la amenzi consistente până la suspendarea activității.
Potrivit unei postări publicate de Protecția Muncii Alba Iulia, ignorarea obligațiilor legale privind instruirea angajaților, întocmirea fișelor de protecția muncii și asigurarea unui mediu de lucru sigur poate atrage sancțiuni financiare cuprinse între 3.000 și 10.000 de lei.
,,Sancțiuni pentru angajator în cazul nerespectării normelor SSM
Ignorarea legislației SSM poate avea urmări grave. Printre sancțiuni se numără:
Amenzi între 3.000 și 10.000 lei pentru lipsa instruirii sau a fișelor de protecția muncii;
Suspendarea activității pentru neasigurarea unui mediu sigur;
Dosar penal în cazuri grave cu victime;
Obligația de a plăti despăgubiri angajaților accidentați.
Respectarea normelor SSM nu este opțională – este o investiție în protecție juridică și umană”, se arată într-o postare publicată de Protecția Muncii Alba Iulia.
