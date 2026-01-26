ITM Alba: AMENZI de 9.000 de lei și 52 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 19-23 ianuarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 9.000 de lei și 52 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 19-23 ianuarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
În perioada 19-23 ianuarie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 9.000 lei și au acordat 52 de avertismente în urma controalelor efectuate.
Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 19.01.2026-23.01.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 53
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați:999
– femei : 745
Număr deficienţe constatate107
Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:2
– 1 Amendă- 5000 lei
– 1 Avertisment
Principalele deficienţe constatate în controale :
-nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
-nu au fost transmise în REGES-ONLINE în termenul legal, datele referitoare la încetarea contractelor individuale de muncă;
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
-nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-dosarele personale sunt incomplete;
-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
-contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate:33
Număr deficienţe constatate:53
Număr de măsuri dispuse :53
Angajatori sancționați:33
Nr. sancţiuni aplicate :52
– 1 amendă-4000 lei
– 51 avertismente
Principalele deficienţe stabilite în controale :
-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
-Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în ncă nr. 319/2006.
-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Asfaltare „la rece” pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se astupă gropile din carosabil
Asfaltare „la rece” pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se astupă gropile din carosabil O operațiune de asfaltare „la rece” avea loc în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie 2026, pe mai multe străzi din Alba Iulia. Mai mulți muncitori astupau de zor gropile din asfalt. Astfel de acțiuni au fost pornite pe arterele […]
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv, A negativ și B negativ: ,,Trebuie sa fie operați de urgență”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv, A negativ și B negativ: ,,Trebuie sa fie operați de urgență” Centrul de Transfuzie Sanguina Alba a făcut un apel la donare de sânge pentru mai multe grupe, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, luni, 26 ianuarie 2026. Mai exact, CTS […]
SCANDAL la Șibot: Tânăr de 24 de ani, REȚINUT după ce a agresat un copil de 10 ani și a rănit cu un obiect ascuțit o adolescentă și un bărbat
SCANDAL la Șibot: Tânăr de 24 de ani, REȚINUT după ce a agresat un copil de 10 ani și a rănit cu un obiect ascuțit o adolescentă și un bărbat Un tânăr de 24 de ani din Șibot a fost reținut de polițiști după ce a agresat un copil de 10 ani și a rănit […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
26-28 ianuarie 2026 | ALERTĂ de INUNDAȚII în Alba și alte județe ale țării: Anunțul hidrologilor
ALERTĂ de INUNDAȚII în Alba și alte județe ale țării: Anunțul hidrologilor Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor...
26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de precipitații abundente în Alba și alte județe din țară. Cod portocaliu de ninsori și viscol în alte zone
26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de precipitații abundente în Alba și alte județe din țară. Cod portocaliu de ninsori...
Știrea Zilei
VIDEO | Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu să fim mai buni de la an la an, dar trebuie să luăm o pauză”
Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu...
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN7: Un tânăr de 19 ani a murit şi alte patru persoane au fost rănite după impactul violent dintre un autoturism și un TIR
ACCIDENT MORTAL pe DN7: Un tânăr de 19 ani a murit şi alte patru persoane au fost rănite după impactul...
Curier Județean
VIDEO | Asfaltare „la rece” pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se astupă gropile din carosabil
Asfaltare „la rece” pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se astupă gropile din carosabil O operațiune de asfaltare „la...
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv, A negativ și B negativ: ,,Trebuie sa fie operați de urgență”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv, A negativ și B negativ: ,,Trebuie sa fie...
Politică Administrație
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu Fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, ar fi împlinit în...
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Opinii Comentarii
26 ianuarie: Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Xenofont și soția sa, Maria, dar și pe cei doi fii
26 ianuarie: Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Xenofont și soția sa, Maria, dar și pe cei doi fii În...
26 ianuarie: Ziua internațională a soțului. Un bun prilej să îi faceți o surpriză partenerului de viață
26 ianuarie: Ziua internațională a soțului. Un bun prilej să îi faceți o surpriză partenerului de viață Ziua internațională a...