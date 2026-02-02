ITM Alba: AMENZI de 5.000 de lei și 45 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 26-30 ianuarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 5.000 de lei și 45 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 26-30 ianuarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
În perioada 26-30 ianuarie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 5.000 lei și au acordat 45 de avertismente în urma controalelor efectuate.
Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .
În perioada 26.01-30.01.2026 la nivelul ITM Alba s-a desfășurat Campania națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate si pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă de către angajatorii care desfășoară activități în domeniul “ Repararea și întreținerea autovehiculelor”- cod CAEN 9531.
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 26.01.2026-30.01.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 41
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați:342
– femei : 149
Număr deficienţe constatate:84
Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:1
– 1 Amendă- 5000 lei
Principalele deficienţe constatate în controale :
-nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
-nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-dosarele personale sunt incomplete;
-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
-contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate:30
Număr deficienţe constatate:45
Număr de măsuri dispuse :45
Angajatori sancționați:30
Nr. sancţiuni aplicate :45
– 45 avertismente
Principalele deficienţe stabilite în controale :
-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
-Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
ITM Alba: AMENZI de 5.000 de lei și 45 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 26-30 ianuarie 2026:
ITM Alba: AMENZI de 5.000 de lei și 45 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 26-30 ianuarie 2026:...
