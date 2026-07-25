Curier Județean

Tânăr din Aiud, cercetat de polițiști după ce a fost depistat la volanul unui ansamblu format dintr-un autoturism și o remorcă, fără să dețină permis de conducere

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Tânăr din Aiud, cercetat de polițiști după ce a fost depistat la volanul unui ansamblu format dintr-un autoturism și o remorcă, fără să dețină permis de conducere

Un tânăr de 26 de ani din Aiud este cercetat de polițiști după ce a fost depistat la volanul unui ansamblu format dintr-un autoturism și o remorcă, fără să dețină permis de conducere corespunzător categoriei necesare.

Conform IPJ Alba, la data de 24 iulie 2026, în jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Aiud au oprit, pentru control, pe strada Tribun Tudoran din municipiu, un ansamblu de vehicule, format dintr-un autoturism și o remorcă, condus de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Aiud.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte ansamblul de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv.

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