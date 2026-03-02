ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 40 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 23-27 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 40 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 23-27 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
În perioada 23-27 februarie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 4.500 de lei și au acordat 40 de avertismente în urma controalelor efectuate.
Prin Programul cadru de acțiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecției Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activității inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării și a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro.
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 23.02.2026-27.02.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relațiilor de muncă:
Total unități controlate: 31
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 564
– femei: 242
Număr deficiențe constatate: 68
Nr. sancțiuni aplicate angajatorilor: 4
– 2 Amenzi – 4500 lei
– 2 avertismente
Principalele deficiențe constatate în controale:
– nu se păstrează în punctele de lucru copii ale contractelor individuale de muncă;
– nu au fost transmise în REGES ONLINE datele referitoare la repartizarea timpului de lucru;
– contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
– neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
– neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
– nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
– dosarele personale sunt incomplete;
– nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
– nu a fost desemnată prin decizie persoana care transmite datele in REGES-ONLINE.
În domeniul securității și sănătății în muncă:
Nr. total unități controlate: 25
Număr deficiențe constatate: 38
Număr de măsuri dispuse: 38
Angajatori sancționați: 25
Nr. sancțiuni aplicate: 38
– 38 avertismente
Principalele deficiențe stabilite în controale:
– Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
– Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
– Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
– Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
– Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementări din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
– Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
– Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | „Mărțișor de prim ajutor!”: Voluntarii Crucii Roșii Române Filiala Alba au oferit mărțișoare de prim ajutor locuitorilor din Alba Iulia
„Mărțișor de prim ajutor!”: Voluntarii Crucii Roșii Române Filiala Alba au oferit mărțișoare de prim ajutor locuitorilor din Alba Iulia Crucea Roșie Română Filiala Alba a sărbătorit venirea primăverii printr-o acțiune inedită și a transformat tradiționalul mărțișor într-un instrument de promovare a importanței primului ajutor. Sub sloganul „Mărțișor de prim ajutor”, voluntarii organizației au distribuit […]
FOTO | Teiușul în mișcare: milioane de pași și o comunitate unită în luna februarie. 80 de oameni au participat la competiție
Teiușul în mișcare: milioane de pași și o comunitate unită în luna februarie. 80 de oameni au participat la competiție Orașul Teiuș a demonstrat recent că sănătatea și spiritul de echipă nu țin cont nici de vârstă, nici de temperaturile din calendar. În perioada 1–28 februarie 2026, străzile orașului au prins viață într-un mod inedit, […]
FOTO | Colecție de stereografii cu 24 de scene din viața lui Iisus Hristos, exponatul lunii martie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Colecție de stereografii cu 24 de scene din viața lui Iisus Hristos, exponatul lunii martie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Marți, 3 martie 2026, de la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va fi vernisat Exponatul lunii martie: colecția de stereografii intitulată „Life of Christ”, ce cuprinde 24 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Rezervele valutare ale României, în scădere accentuată: Plăți scadente de peste 630 de milioane de euro în contul datoriei publice
Rezervele valutare ale României, în scădere accentuată Rezervele valutare la Banca Națională a României (BNR) au scăzut, la 28 februarie...
PENSII 2026 | CASS pentru pensiile de 3.000 de lei va fi eliminat de anul viitor și va crește punctul de pensie: Sprijin financiar pentru pensionarii cu pensii mici
CASS pentru pensiile de 3.000 de lei va fi eliminat de anul viitor și va crește punctul de pensie: Sprijin...
Știrea Zilei
FOTO | Povestea impresionantă a tânărului artilerist Tudorel Hotea, participant la tragerile celor 21 de salve de tun la Centenarul Marii Uniri, la Alba Iulia: „A fost o experiență unică, pe care doar peste încă 100 de ani o va mai trăi cineva”
Povestea impresionantă a tânărului artilerist Tudorel Hotea, participant la tragerile celor 21 de salve de tun la Centenarul Marii Uniri,...
VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie 2026
VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie Șoferițele din...
Curier Județean
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 40 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 23-27 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 40 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 23-27 februarie 2026:...
FOTO | „Mărțișor de prim ajutor!”: Voluntarii Crucii Roșii Române Filiala Alba au oferit mărțișoare de prim ajutor locuitorilor din Alba Iulia
„Mărțișor de prim ajutor!”: Voluntarii Crucii Roșii Române Filiala Alba au oferit mărțișoare de prim ajutor locuitorilor din Alba Iulia...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc din proximitatea cetățenilor”
Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc...
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...